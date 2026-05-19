Юрий Заварзин: «Тюкавин был лучшим в РПЛ по самоотдаче и реализации своих возможностей. Молодые игроки ЦСКА и «Локо» блистали в 1-м круге, а во 2-м провалились»

Заварзин: Тюкавин был лучшим в РПЛ по самоотдаче и реализации своих возможностей.

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо » Юрий Заварзин назвал нападающего бело-голубых Константина Тюкавина лучшим игроком прошедшего сезона Мир РПЛ .

«Я бы выделил Тюкавина по итогам чемпионата. Да, в начале сезона он много пропустил, восстанавливаясь после травмы. Но по самоотдаче и по реализации своих возможностей, он, вне всякого сомнения, был лучшим в РПЛ.

В первом круге молодые игроки ЦСКА и «Локомотива » просто блистали, а во втором провалились. Так что стабильный Тюкавин, безусловно, был лучшим в РПЛ», – сказал Заварзин.

В минувшем сезоне чемпионата России 23-летний форвард провел 22 матча, забил 9 голов и отдал 4 результативных паса.