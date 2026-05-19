  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юрий Заварзин: «Тюкавин был лучшим в РПЛ по самоотдаче и реализации своих возможностей. Молодые игроки ЦСКА и «Локо» блистали в 1-м круге, а во 2-м провалились»
0

Юрий Заварзин: «Тюкавин был лучшим в РПЛ по самоотдаче и реализации своих возможностей. Молодые игроки ЦСКА и «Локо» блистали в 1-м круге, а во 2-м провалились»

Заварзин: Тюкавин был лучшим в РПЛ по самоотдаче и реализации своих возможностей.

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин назвал нападающего бело-голубых Константина Тюкавина лучшим игроком прошедшего сезона Мир РПЛ.

«Я бы выделил Тюкавина по итогам чемпионата. Да, в начале сезона он много пропустил, восстанавливаясь после травмы. Но по самоотдаче и по реализации своих возможностей, он, вне всякого сомнения, был лучшим в РПЛ.

В первом круге молодые игроки ЦСКА и «Локомотива» просто блистали, а во втором провалились. Так что стабильный Тюкавин, безусловно, был лучшим в РПЛ», – сказал Заварзин.

В минувшем сезоне чемпионата России 23-летний форвард провел 22 матча, забил 9 голов и отдал 4 результативных паса. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37331 голос
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Тюкавин
logoДинамо Москва
Юрий Заварзин
logoЛокомотив
logoЦСКА
logoМатч ТВ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Тюкавин даже Воробьёва не догнал по голам, о чем речь вообще
ОтветRoman
Тюкавин даже Воробьёва не догнал по голам, о чем речь вообще
ну в чемпионате вроде по 10 забили, причём у Воробьёва 1 с пенальти... а по времени Тюкавин играл меньше, чем Воробьёв, на 400 минут меньше, это 4-5 матчей
Ответwestport70
ну в чемпионате вроде по 10 забили, причём у Воробьёва 1 с пенальти... а по времени Тюкавин играл меньше, чем Воробьёв, на 400 минут меньше, это 4-5 матчей
но Воробьеву весной было не до футбола, он подъемные считал
Ну что за бред
Динамо с Тюкавиным провалилось в первой половине
И кто по итогу выше в турнирной таблице?
ОтветРоман Хомяк_1116974188
Ну что за бред Динамо с Тюкавиным провалилось в первой половине И кто по итогу выше в турнирной таблице?
тюкавин первом круге почти не играл
Тюкавин весь сезон блистал?
ОтветАль Шинник
Тюкавин весь сезон блистал?
нет, он же сказал, травмирован был
Сколько смотрю на этого Тюкавина и никак не могу понять, а в чем он хорош? На фоне РПЛ может быть, но вывезет ли он игру в Европе даже за середняк? Не уверен.
Тюкавин забил в два раза больше, чем полузащитники Кисляк и Глебов, но конечно блистал Тюкавин, ага. А Батраков днарь, забил больше Тюкавина. Сын Заварзина что ли?
Тюкавин забил в два раза больше, чем полузащитники Кисляк и Глебов, но конечно блистал Тюкавин, ага. А Батраков днарь, забил больше Тюкавина. Сын Заварзина что ли?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
5 минут назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
12 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
27 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
34 минуты назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
36 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
58 минут назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
2 минуты назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
14 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
21 минуту назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
44 минуты назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
52 минуты назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Рекомендуем