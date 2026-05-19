«Интересным был сезон, «Зенит» снова чемпион. У эксперта Мостового все прогнозы сбылись снова». Мостовой сочинил стих об итогах РПЛ

Мостовой сочинил стих об итогах сезона РПЛ.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в стихах подвел итоги сезона Мир РПЛ .

«Интересным был сезон,

«Зенит» снова чемпион.

У эксперта Мостового

Все прогнозы сбылись снова.

До следующего сезона», – сказал Мостовой.

«Зенит » стал чемпионом России, набрав 68 очков в Мир РПЛ и опередив «Краснодар» на 2 балла.