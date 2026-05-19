«Интересным был сезон, «Зенит» снова чемпион. У эксперта Мостового все прогнозы сбылись снова». Мостовой сочинил стих об итогах РПЛ
Мостовой сочинил стих об итогах сезона РПЛ.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в стихах подвел итоги сезона Мир РПЛ.
«Интересным был сезон,
«Зенит» снова чемпион.
У эксперта Мостового
Все прогнозы сбылись снова.
До следующего сезона», – сказал Мостовой.
«Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков в Мир РПЛ и опередив «Краснодар» на 2 балла.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37331 голос
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Играли футболисты,зелёный газон.
Круглый мяч,ворота,поле.
Все придумано в футболе.
не может человек с серьезной миной генерировать столько кринжатины)
Гаврила зайца подстрелил...
А Мостовой на это глядя
Стишок про футбик сочинил...
Все придумано в футболе.
Мост чеканит и смотрит вдаль:
На скамейке Абаскаль.
Футболист, эксперт, поэт...
Был в футболе лучше всех
Жаль в России тренера
Кто мяч не видел ни###@
Вновь «Зенит» берёт трофей.
Царь предвидел всё.
Спартак, борщ, ложка, мясо, квас,
Лезгинка, душ, шашлык, ишак,
Кастрюля, слон, петрушка, дверь,
Злой карлик, кокаин, олень,
Четыре шлюхи и косяк, распутный евнух,
Баня, крот, народный депутат и МРОТ,
Готовит Волочкова кашу… Оставите Мостового Сашу!!!
Вот там хохма была регулярная
Кто чеканит тот и слон.