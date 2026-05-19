  «Интересным был сезон, «Зенит» снова чемпион. У эксперта Мостового все прогнозы сбылись снова». Мостовой сочинил стих об итогах РПЛ
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в стихах подвел итоги сезона Мир РПЛ.

«Интересным был сезон,
«Зенит» снова чемпион.
У эксперта Мостового
Все прогнозы сбылись снова.

До следующего сезона», – сказал Мостовой. 

«Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков в Мир РПЛ и опередив «Краснодар» на 2 балла. 

Интересным был сезон.
Играли футболисты,зелёный газон.
Круглый мяч,ворота,поле.
Все придумано в футболе.
по-моему, он уже просто нас всех троллит
не может человек с серьезной миной генерировать столько кринжатины)
ОтветБорис_1117003684
Да конечно троллит) Он вообще на приколе всегдаи шутит, юморит, а все его слова всегда всерьёз воспринимают...
-Гаврила ждал в засаде зайца,
Гаврила зайца подстрелил...
А Мостовой на это глядя
Стишок про футбик сочинил...
Мяч, газон, ворота , поле.
Все придумано в футболе.
Мост чеканит и смотрит вдаль:
На скамейке Абаскаль.
Великий человек!

Футболист, эксперт, поэт...
Ответфк сибирь
Гений, миллиардер, плейбой, филантроп
Ох не зря я двадцать лет
Был в футболе лучше всех
Жаль в России тренера
Кто мяч не видел ни###@
Сакура цветёт.
Вновь «Зенит» берёт трофей.
Царь предвидел всё.
Чеканка, мячик, гол с пенальти,
Спартак, борщ, ложка, мясо, квас,
Лезгинка, душ, шашлык, ишак,
Кастрюля, слон, петрушка, дверь,
Злой карлик, кокаин, олень,
Четыре шлюхи и косяк, распутный евнух,
Баня, крот, народный депутат и МРОТ,
Готовит Волочкова кашу… Оставите Мостового Сашу!!!
А вообще спасибо всем творческим личностям в этой ветке)) давно так не хохоталась с чтения комментариев
ОтветReggi
Тебе надо пооткрывать ветки игровых вечеров лч, когда там ЦСКА играл ) 10 летней давности , даже больше уже
Вот там хохма была регулярная
Интересным был сезон,
Кто чеканит тот и слон.
