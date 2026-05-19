Макфарлейн и еще четверо помощников Алонсо в «Реале» войдут штаб Хаби в «Челси»
Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн присоединится к штабу Хаби Алонсо в лондонском клубе, сообщает The Athletic.
Испанец возглавит команду по окончании сезона.
Также в штаб Алонсо войдут четверо помощников, работавших с ним в «Реале». Тренер по стандартным положениям «Челси» Бернардо Куэва и тренер вратарей Бен Робертс также, вероятно, сохранят свои должности при Алонсо.
Не исключено, что Хаби приведет еще нескольких специалистов в клуб.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
