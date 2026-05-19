Макфарлейн и еще четверо помощников Алонсо в «Реале» войдут штаб Хаби в «Челси»

Макфарлейн войдет в штаб Алонсо в «Челси».

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн присоединится к штабу Хаби Алонсо в лондонском клубе, сообщает The Athletic.

Испанец возглавит команду по окончании сезона.

Также в штаб Алонсо войдут четверо помощников, работавших с ним в «Реале ». Тренер по стандартным положениям «Челси » Бернардо Куэва и тренер вратарей Бен Робертс также, вероятно, сохранят свои должности при Алонсо.

Не исключено, что Хаби приведет еще нескольких специалистов в клуб.