  • Кин о том, что Бруну повторил рекорд АПЛ по ассистам: «Вся игра с «Ноттингемом» была зациклена на этом, меня это взбесило. Это цирк»
Рой Кин раскритиковал Бруну за игру в матче с «Ноттингемом».

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о том, что Бруну Фернандеш повторил рекорд АПЛ по ассистам. 

Португальский хавбек манкунианцев ассистировал Бриану Мбемо на 76-й минуте игры с «Ноттингем Форест» в 37-м туре чемпионата Англии (3:2). Это 20-я результативная передача португальца в текущем чемпионате. Этой отметки достигали только Тьерри Анри (2002/03) и Кевин де Брюйне (2019/20).

Рой Кин: «То, что я слышал в «Юнайтед» на выходных, честно говоря, меня взбесило. Все только и говорили о его голевых передачах… Все игроки [говорили об этом], вся игра будто проходила ради его голевых передач. Все было зациклено на этом. 

После игры у него взяли интервью, и он, капитан «Манчестер Юнайтед», сказал: «Несколько раз я, наверное, должен был пробить, но я делал передачи». Ух ты. Как футболист может выходить на матч, думая об индивидуальных показателях?

Он бы все равно достиг этой отметки, но делать это главной целью матча «Юнайтед»... Мне было неловко за них всех. Когда он сделал ассист, все игроки побежали [к нему]. Что насчет парня, который забил?»

Гари Невилл: «Справедливости ради, три недели назад я говорил с ним, и он сказал, что причина, по которой он остался в прошлом году, заключается в том, что он еще не добился всего, чего хотел. Он хочет выигрывать трофеи с «Юнайтед». Он это сказал».

Рой Кин: «А он не будет выигрывать трофеи с таким настроем команды, когда они пропустили два гола, но все были рады, потому что он повторил рекорд по ассистам. Это ошеломляет. Это цирк.

Бруну отдал пас [Мбемо], и тот промахнулся. Что сделал Бруну после этого?»

Гари Невилл: «Он упал на землю, да».

Рой Кин: «Почему, #####, он упал на землю?»

Гари Невилл: «Думаю, он был расстроен, что Мбемо промахнулся».

Рой Кин: «За кого он расстроился?»

Гари Невилл: «За себя и команду».

Рой Кин: «Вот! Вот! За себя. Он не расстроился за нападающего, у которого непростой период и который упустил пару моментов. Он думает о своих ассистах». 

Источник: The Overlap
Кин выбрал себе новый объект для хейта. С Кэрриком не прокатило, принялся Бруну цеплять. А почему, собственно, и не может игра с НФ быть выстроена вокруг рекорда Бруну, когда турнирной мотивации у нее не было по сути? Это вполне нормально, когда команда в такой ситуации сплачивается вокруг потенциального рекорда одного из них.
Это ворчун бывает вообще доволен, нет?! Одно только брюзжание постоянно от него.
ОтветЕвгений Сидоров
Да ну нее, если смотреть их подкаст, Кин там вообще один из главных юмористов
ОтветЕвгений Сидоров
Поэтому и был капитаном - не давал расслабиться
Мне кажется, когда МЮ выиграет ЛЧ, Кин невилл шняррагер и скоулз все равно скажут, что все мудаки и все не так
ОтветДенис_1117039794
Такая же мысль
ОтветДенис_1117039794
Выиграют лч... Это надо им в студии рассказать, со смеху помрут
Подумаешь - одна игра всего-то... Вон в Саудовской Аравии весь чемпионат зациклен на статистику одного игрока.
ОтветBorisBritva
Сектанты на столько помешаны, что даже сюда приплели Роналду
🤡
ОтветBorisBritva
Видно ты сильно морально уничтожен КР
Бруну несколько раз мог отдать передачу, но бил сам, так что Кин тут не прав.
Для "МЮ " это игра не решала ничего , тем более выиграли. Бруно все правильно делал , как и его партнёры. Поёт рекорд будет ещё круче. Думаю многие болельщики этого хотят. Видеть своими глазами "историческое событие" это всегда здорово и эмоционально.
Рой всё еще держит планку))
Кина понесло не в ту степь, хейт уже льется через край. Бруну создал голевых моментов на три матча, команда победила, что еще нужно?
дайте ему таблетки, он в своем прайме особо интеллектом не отличался, тут совсем дурка
Я бы ещё понял его если бы Бруно был зациклен на голе и запарывал моменты где можно было отдать пас) так он же наоборот хотел отдать его (пас) отчего команда бы только выиграла) что плохого в гонке за рекордом именно по ассистам?)
ОтветIvan Mich_1116948987
Дело в том, что он именно упоролся в рекорд и набивает стату. Другие обладатели рекорда в первую очередь решали турнирные задачи команды, а рекорд стал побочным явлением
Ответ#SharkTeam
Инфа от инсайдера?)))
