Кин о том, что Бруну повторил рекорд АПЛ по ассистам: «Вся игра с «Ноттингемом» была зациклена на этом, меня это взбесило. Это цирк»

Рой Кин раскритиковал Бруну за игру в матче с «Ноттингемом».

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о том, что Бруну Фернандеш повторил рекорд АПЛ по ассистам.

Португальский хавбек манкунианцев ассистировал Бриану Мбемо на 76-й минуте игры с «Ноттингем Форест » в 37-м туре чемпионата Англии (3:2). Это 20-я результативная передача португальца в текущем чемпионате. Этой отметки достигали только Тьерри Анри (2002/03) и Кевин де Брюйне (2019/20).

Рой Кин : «То, что я слышал в «Юнайтед» на выходных, честно говоря, меня взбесило. Все только и говорили о его голевых передачах… Все игроки [говорили об этом], вся игра будто проходила ради его голевых передач. Все было зациклено на этом.

После игры у него взяли интервью, и он, капитан «Манчестер Юнайтед », сказал: «Несколько раз я, наверное, должен был пробить, но я делал передачи». Ух ты. Как футболист может выходить на матч, думая об индивидуальных показателях?

Он бы все равно достиг этой отметки, но делать это главной целью матча «Юнайтед»... Мне было неловко за них всех. Когда он сделал ассист, все игроки побежали [к нему]. Что насчет парня, который забил?»

Гари Невилл : «Справедливости ради, три недели назад я говорил с ним, и он сказал, что причина, по которой он остался в прошлом году, заключается в том, что он еще не добился всего, чего хотел. Он хочет выигрывать трофеи с «Юнайтед». Он это сказал».

Рой Кин : «А он не будет выигрывать трофеи с таким настроем команды, когда они пропустили два гола, но все были рады, потому что он повторил рекорд по ассистам. Это ошеломляет. Это цирк.

Бруну отдал пас [Мбемо], и тот промахнулся. Что сделал Бруну после этого?»

Гари Невилл : «Он упал на землю, да».

Рой Кин : «Почему, #####, он упал на землю?»

Гари Невилл : «Думаю, он был расстроен, что Мбемо промахнулся».

Рой Кин : «За кого он расстроился?»

Гари Невилл : «За себя и команду».

Рой Кин : «Вот! Вот! За себя. Он не расстроился за нападающего, у которого непростой период и который упустил пару моментов. Он думает о своих ассистах».