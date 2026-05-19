Виейра про пост Салаха о «Ливерпуле»: «Я разочарован, это удар ниже пояса. Игроку такого уровня трудно принять, почему он не попадает в состав. Его надо было отпустить еще год назад»
Бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра высказался о посте Мохамеда Салаха про «Ливерпуль».
Вингер мерсисайдцев, который покинет клуб по окончании сезона, написал: «Хочу, чтобы «Ливерпуль» снова напоминал атакующую команду в стиле хэви-метал, которую боятся соперники, и которая выигрывает трофеи. Эту идентичность нужно восстановить».
«Я был разочарован словами Салаха, потому что не думаю, что это поможет ему, не поможет клубу и не поможет тренеру.
С его стороны чувствуется большое разочарование, потому что он ощущает, что не внес должного вклада. Возможно, именно поэтому он так реагирует. В этом году его довольно часто оставляли на скамейке, и, думаю, игрок такого уровня не понимает, почему не выходит на поле.
Когда ты футболист такого уровня и никогда раньше не сидел в запасе, очень трудно принять, почему ты не попадаешь в стартовый состав. Наступает момент, когда лучшим решением для него становится уход из клуба.
Я думаю, что тренер или «Ливерпуль» должны были отпустить Салаха еще в прошлом году. Его уход задержался на год. Сейчас не лучшее время для подобных заявлений. Я понимаю его разочарование, но это удар ниже пояса, и я действительно разочарован.
Не думаю, что «Ливерпуль» заслуживает такого. Он должен уйти так, чтобы люди помнили все, что он дал этому футбольному клубу. Он был одним из лучших игроков «Ливерпуля» за последние 30-40 лет», – сказал Виейра.
