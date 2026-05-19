Виейра про пост Салаха о «Ливерпуле»: «Я разочарован, это удар ниже пояса. Игроку такого уровня трудно принять, почему он не попадает в состав. Его надо было отпустить еще год назад»

Виейра про пост Салаха о «Ливерпуле»: я разочарован, это удар ниже пояса.

Бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра высказался о посте Мохамеда Салаха про «Ливерпуль».

Вингер мерсисайдцев, который покинет клуб по окончании сезона, написал : «Хочу, чтобы «Ливерпуль» снова напоминал атакующую команду в стиле хэви-метал, которую боятся соперники, и которая выигрывает трофеи. Эту идентичность нужно восстановить».

«Я был разочарован словами Салаха, потому что не думаю, что это поможет ему, не поможет клубу и не поможет тренеру.

С его стороны чувствуется большое разочарование, потому что он ощущает, что не внес должного вклада. Возможно, именно поэтому он так реагирует. В этом году его довольно часто оставляли на скамейке, и, думаю, игрок такого уровня не понимает, почему не выходит на поле.

Когда ты футболист такого уровня и никогда раньше не сидел в запасе, очень трудно принять, почему ты не попадаешь в стартовый состав. Наступает момент, когда лучшим решением для него становится уход из клуба.

Я думаю, что тренер или «Ливерпуль» должны были отпустить Салаха еще в прошлом году. Его уход задержался на год. Сейчас не лучшее время для подобных заявлений. Я понимаю его разочарование, но это удар ниже пояса, и я действительно разочарован.

Не думаю, что «Ливерпуль» заслуживает такого. Он должен уйти так, чтобы люди помнили все, что он дал этому футбольному клубу. Он был одним из лучших игроков «Ливерпуля » за последние 30-40 лет», – сказал Виейра.