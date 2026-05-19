  Виейра про пост Салаха о «Ливерпуле»: «Я разочарован, это удар ниже пояса. Игроку такого уровня трудно принять, почему он не попадает в состав. Его надо было отпустить еще год назад»
Виейра про пост Салаха о «Ливерпуле»: «Я разочарован, это удар ниже пояса. Игроку такого уровня трудно принять, почему он не попадает в состав. Его надо было отпустить еще год назад»

Бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра высказался о посте Мохамеда Салаха про «Ливерпуль».

Вингер мерсисайдцев, который покинет клуб по окончании сезона, написал: «Хочу, чтобы «Ливерпуль» снова напоминал атакующую команду в стиле хэви-метал, которую боятся соперники, и которая выигрывает трофеи. Эту идентичность нужно восстановить».

«Я был разочарован словами Салаха, потому что не думаю, что это поможет ему, не поможет клубу и не поможет тренеру.

С его стороны чувствуется большое разочарование, потому что он ощущает, что не внес должного вклада. Возможно, именно поэтому он так реагирует. В этом году его довольно часто оставляли на скамейке, и, думаю, игрок такого уровня не понимает, почему не выходит на поле.

Когда ты футболист такого уровня и никогда раньше не сидел в запасе, очень трудно принять, почему ты не попадаешь в стартовый состав. Наступает момент, когда лучшим решением для него становится уход из клуба.

Я думаю, что тренер или «Ливерпуль» должны были отпустить Салаха еще в прошлом году. Его уход задержался на год. Сейчас не лучшее время для подобных заявлений. Я понимаю его разочарование, но это удар ниже пояса, и я действительно разочарован.

Не думаю, что «Ливерпуль» заслуживает такого. Он должен уйти так, чтобы люди помнили все, что он дал этому футбольному клубу. Он был одним из лучших игроков «Ливерпуля» за последние 30-40 лет», – сказал Виейра. 

Видимо Виейра любитель рэпа, не оценил про хэви метал
Что не так сказал Салах?
ОтветGreen grass
Ну если человек не в контексте, то всё ок. Пусть будет так. Чё уж.
Сказал игрок сам сбежавший из арсенала в расцвете сил, чтобы на следующий год вылететь от арсенала
Допустим ваш клуб идет на первом месте, но вашей команде есть классный игрок который проигрывает конкуренцию и он сидит на банке, а потом в интервью начинает выражать свое не довольствие, выносит сор из избы, вносит раздор в раздевалку. Как бы вы отреагировали?
ОтветKrutik_prutik
"не довольствие"

Салах на довольствии? на каком, хотелось бы знать? у МВД или у армии? ))
ОтветГолубые пакеты над Невой
Тут важен контекст и обстоятельства, если ты правильно понял.
а что не так сказал Салах ?
полностью согласен
Я, конечно, не могу принять позицию Салаха, и тоже нахожу это бредом, но почему так рвутся всякие бывшие игроки Арсенала или МЮ, считая, что им просто необходимо высказаться на эту тему? Обсуждайте лидеров своих команд или ушедших из ваших команд, чего вы лезете в Ливерпуль и в их трения?) Или Руни и Виейра нечего в своих конторах обсуждать?
ОтветКамбоджа Иванов
По вашей логике спортивные шоу должны звать на каждую команду по своему эксперту, 20 человек на часовую передачу.
ОтветКамбоджа Иванов
Вийера не постоянный участник телешоу, он тренер, да и к тому ж Каррагер годами смешивает с Дер*ом игроков других клубов, это норм а как обратно один раз полетело не трогайте наших, не ваше дело?)
Гнилой человек этот Салах, не может такой человек быть легендой клуба, всё про себя любимого
Благодарю за подробное объяснение
И так будут помнить, что он дал этому клубу. Завистники сразу повылезали.
