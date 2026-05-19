«Атлетико» показал выездную форму на сезон-2026/27 – черную с желто-зелеными элементами

«Атлетико» представил выездную форму на сезон-2026/27.

Комплект разработан компанией Nike и выполнен в черном цвете с желто-зелеными элементами.

«Благодаря доминирующему черному цвету футболка отходит от традиционных правил и подчеркивает более смелую сторону мадридского «Атлетико». Детали цвета Volt, присутствующие в ключевых элементах экипировки, привносят визуальную энергию, которая ассоциируется с напряжением, драйвом и торжеством, сопровождающими лучшие моменты команды», – говорится в пресс-релизе клуба.

Впервые в этой форме «Атлетико » сыграет 24 мая – в выездном матче против «Вильярреала» в 38-м туре Ла Лиги .

