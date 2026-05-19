Шалимов о Соболеве: «Тюкавин на три головы выше, он более разнообразен. Для «Зенита» правильным решением будет поиск более классного форварда»

Экс-главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об игре Александра Соболева

Форвард «Зенита» реализовал пенальти в чемпионском матче с «Ростовом» (1:0) в 30-м туре Мир РПЛ

«Что касается того, что было после пенальти и гола – «Зенит» довольно уверенно довел дело до пенальти и запары не допустил. Важно, что пенальти пошел бить Соболев – у «Зенита» с этим элементом проблемы, и форвард взял ответственность на себя и забил.

Но если брать игру, есть вопросы – как он принимает решения при ударе: был момент, когда отдал хорошую передачу Глушенков, но Соболев не смог нормально ударить. Он молодец, что забил, но много теряет мячей, достаточно ограничен: в створе хорош, головой может забить, но есть ограничения по потенциалу.

Уверен в том, что правильным решением будет поиск более классного форварда. Говорят о Тюкавине, и Константин на три головы выше Соболева, он более разнообразен. И это будет в точку, как и переход Дивеева.

А вот иностранца в конкуренции Александр может легко сожрать. В итоге по году у «Зенита» получилось так, что лучшим усилением команды стала ее чистка от иностранцев, которые по каким-то причинам не тянули – убрали Жерсона, от которого было много ожиданий, Касьерру и Лусиано, которых сожрал Соболев, и в итоге отказались от Дурана в самом конце – но и Дуран, получается, мотивировал Алекса», – сказал Шалимов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Нападающий нужен-факт.
Спорное утверждение. Это разные нападающие. Соболев способен выиграть силовую борьбу и верх. Тюкавин техничнее, способен обыграть 1 в 1. Оба могут как завершать, так и отойти назад и сыграть в пас.
Это как Дзюба и Азмун в своё время. Первый мощная верховая борьба и скидки своевременные, виорой на скорости и технике завершал.
Правда дельфин Дзюбе очень уступает, в плане тех же сбросов и передач.
Но вот связка столб/таран и юркий нап типа Тюкавина - отличной бы получилась.
В любом случае, согласен с мнением, что Тюкавин предпочтительнее, нежели нап легионер.
Сам вспомнишь, каким был Дзюба и как над ним смеялись? И что в итоге?
Соболев даже не Дзюба на минималках
это два форварда под разные схемы
Соболев-Дзюба-Заблолотный - это одна схема, или ряд схем, тут никак Тюкавин не поможет
Тюкавин-Азмун-Малком-Кержаков - это другая схема, тут как раз уже Соболев не поможет
чтобы была возможность менять схемы, в том числе в течение матча, нужен и один, и другой нападающий разного плана...
то, что Зенит остался без нападающего уровня Тюкавин-Азмун-Малком-Кержаков, вот эту проблему и надо решать, нужно покупать... но причём тут Соболев? он вообще о другом...
да, бывают схемы, где можно использовать и того, и другого, в этом случае скорей всего Тюкавин будет предпочтительнее... но это не значит, что Соболев хуже, в своих схемах игры Соболев будет лучше, чем Тюкавин, например, если нужно играть верхом пробивая автобус
Соболева можно сравнивать с Дзюбой, это будет корректно... к сожалению, Соболев слабее Дзюбы, это факт... но зато Соболев сильнее Заболотного
Лимит животворящий)) Зенит чемпион!
Не хочу сравнивать наших паспортов с топами, но применю аналогию. Его сравнение Соболева и Тюкавина - это как сравнивать Ибрагимовича и Вилью, которые абсолютно разные игроки во всех аспектах, кроме тех, что оба должны забивать.
Дырку вы от бублика получите, а не Тюкавина.
Статистика утверждает, что Тюкавин не лучше Соболева.
Надо такого как Кордоба) ну или Кордобу)) и будет тогда интересный футбол от Зенита
Ему 33 года уже.
Зато бегает как в 25
