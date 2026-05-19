Фролов обслужит первый переходной матч «Урала» и махачкалинского «Динамо», Капленков назначен на игру «Ротора» и «Акрона»
РФС назначил арбитров на первые переходные матчи за право выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне.
«Урал» – «Динамо» Махачкала: судья – Антон Фролов.
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Эдуард Малый.
«Ротор» – «Акрон»: судья – Игорь Капленков.
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Зуев.
Эти матчи состоятся в среду, 20 мая.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
