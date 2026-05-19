  Фролов обслужит первый переходной матч «Урала» и махачкалинского «Динамо», Капленков назначен на игру «Ротора» и «Акрона»
Фролов обслужит первый переходной матч «Урала» и махачкалинского «Динамо», Капленков назначен на игру «Ротора» и «Акрона»

Назначены арбитры на переходные матчи между командами РПЛ и Лиги Pari.

РФС назначил арбитров на первые переходные матчи за право выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне. 

«Урал» – «Динамо» Махачкала: судья – Антон Фролов.

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Эдуард Малый.

«Ротор» – «Акрон»: судья – Игорь Капленков.

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Зуев.

Эти матчи состоятся в среду, 20 мая. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
У Махачкалы антифутбол поэтому за Урал, у Акрона нет стадиона на Ротор всегда аншлаг, поэтому за Ротор...
Березуцкий Евсеева не пройдет. Урал сделал ошибку, что принял такой подгон от армейцев.
За Урал и особенно за Ротор!
Каждому свое ⚽️
Nicht Sleicht
Акрон в такое уже скатился, что быстрее всего Ротор.
кто знает, что за фрукт Капленков? чего ожидать?
