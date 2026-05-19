Жоао Педро хочет перейти в «Барселону» из «Челси». Трансфер обойдется в 100 млн евро (Mundo Deportivo)

Жоао Педро хочет перейти в «Барселону».

Жоао Педро является главным кандидатом «Барселоны» на позицию центрального нападающего.

Форварду «Челси» известно об этом, и он хочет играть за «Барселону». Спортивный директор каталонцев Деку и агент бразильца ведут переговоры уже несколько недель.

Представитель Педро сообщит «Челси » об интересе «Барселоны». По данным Mundo Deportivo, сумма трансфера может составить около 100 миллионов евро.

Английский клуб не собирается легко отпускать игрока, однако отсутствие команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов может стать серьезным поводом для футболиста в пользу ухода. Кроме того, это может подтолкнуть лондонцев к продажам игроков ради сокращения зарплатной ведомости.

Контракт Жоао с лондонским клубом действует до 2033 года.