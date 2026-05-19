Жоао Педро хочет перейти в «Барселону» из «Челси». Трансфер обойдется в 100 млн евро (Mundo Deportivo)
Жоао Педро хочет перейти в «Барселону».
Жоао Педро является главным кандидатом «Барселоны» на позицию центрального нападающего.
Форварду «Челси» известно об этом, и он хочет играть за «Барселону». Спортивный директор каталонцев Деку и агент бразильца ведут переговоры уже несколько недель.
Представитель Педро сообщит «Челси» об интересе «Барселоны». По данным Mundo Deportivo, сумма трансфера может составить около 100 миллионов евро.
Английский клуб не собирается легко отпускать игрока, однако отсутствие команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов может стать серьезным поводом для футболиста в пользу ухода. Кроме того, это может подтолкнуть лондонцев к продажам игроков ради сокращения зарплатной ведомости.
Контракт Жоао с лондонским клубом действует до 2033 года.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?35390 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А потом что? Выходить на рынок и брать Игоря Тьяго за ту же сотку? И зачем это Челси? Сделать подарок Хаби Алонсо?
И с чего Мундо решило, что он мечтает перейти, если он сам в своих интервью всегда говорил, что мечтал именно в АПЛ играть?
пару сезонов назад Бавария купила Кейна за 100 млн, сейчас Барса хочет Жоао Педро за 100 млн)))
Ну думаю если и состоится трансфер, то Лапорта сможет сбить цену и на условные 50-60 договорятся.
Даже если сокращения зарплаты не было бы, Челси все равно спокойно потянет зарплату Жоао, так как она у него даже не в топ-5 в Челси.
Проще Фофана слить, чтобы разгрузить)
https://www.transfermarkt.com/joao-pedro/profil/spieler/626724
Так что 100 млн не такая уж и переплата. Нормальная цена.
Думаю, что Боули запросит 120 млн.