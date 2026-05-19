  Жоао Педро хочет перейти в «Барселону» из «Челси». Трансфер обойдется в 100 млн евро (Mundo Deportivo)
Жоао Педро хочет перейти в «Барселону» из «Челси». Трансфер обойдется в 100 млн евро (Mundo Deportivo)

Жоао Педро хочет перейти в «Барселону».

Жоао Педро является главным кандидатом «Барселоны» на позицию центрального нападающего. 

Форварду «Челси» известно об этом, и он хочет играть за «Барселону». Спортивный директор каталонцев Деку и агент бразильца ведут переговоры уже несколько недель. 

Представитель Педро сообщит «Челси» об интересе «Барселоны». По данным Mundo Deportivo, сумма трансфера может составить около 100 миллионов евро.

Английский клуб не собирается легко отпускать игрока, однако отсутствие команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов может стать серьезным поводом для футболиста в пользу ухода. Кроме того, это может подтолкнуть лондонцев к продажам игроков ради сокращения зарплатной ведомости. 

Контракт Жоао с лондонским клубом действует до 2033 года.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?35390 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
Да никто его не продаст, а тем более за сотку. 24 года, 8 лет контракта.
А потом что? Выходить на рынок и брать Игоря Тьяго за ту же сотку? И зачем это Челси? Сделать подарок Хаби Алонсо?
И с чего Мундо решило, что он мечтает перейти, если он сам в своих интервью всегда говорил, что мечтал именно в АПЛ играть?
Комментарий скрыт
че то посмотрел на него в финале кубка Англии и не понимаю, как можно 100 млн предлагать за это.. но с руководством Барсы всё возможно, конечно

пару сезонов назад Бавария купила Кейна за 100 млн, сейчас Барса хочет Жоао Педро за 100 млн)))
Тут прикол в том, что в Англии кукуху рвёт от бешенных денег. Там за любого у кого больше чем одна нога, цена сразу начитается с 30 миллионов. Для Барсы гораздо адекватнее будет нацелиться на Альвареса, если уж деньги есть. Он уж точно команде подойдёт, и усилит её.
Барса то его хочет за меньшие деньги, в идеале бы вообще бесплатно!))) это Челси хочет 100 миллионов, что вроде как завышено даже не чутка)
Ну думаю если и состоится трансфер, то Лапорта сможет сбить цену и на условные 50-60 договорятся.
Я вот не пойму, что в нем такого чтобы его трансфер оценивается в 100млн евро?
Тут вопрос в том, что другой сопоставимый игрок будет стоить плюс минус столько же.
Кажется, Барселоне достанется Ойарсабаль. Все эти ценники в сто лямов никогда себя не оправдывали в случае с Барсой. Поэтому лучше синица в руках, чем непонятный дорогой журавль. Атлеты взяли Альвареса за 75, если не ошибаюсь. Вот нужно искать такой же вариант.
Хороший вариант
А кто нам отдаст Микеля то? Да и без обид, но не нужен он Барсе сейчас. Барса лидер топ-5 лиг по упущенным голам. Нужен кто-то способный забивать, а не добавлять лишнюю вариативность команде (по крайней мере кмк). Смотрю на это ТО и вообще ума не приложу, кого можно притянуть, чтобы влился по всем данным: будет пахать в прессинг, способен в футбол Флика (головой), ЗАБИВАЕТ (> 20), не травмируется, сюда еще бы добавить ценник в <100 (чтобы на левоногого ЦЗ хватило)...
Единственное хорошее, что сделали новые владельцы Челси это сделали гибкую зарплатную ведомость, зависящую от еврокубков. Так что про сокращение это лютый бред,
Так это проплаченный фейк.
Даже если сокращения зарплаты не было бы, Челси все равно спокойно потянет зарплату Жоао, так как она у него даже не в топ-5 в Челси.
Проще Фофана слить, чтобы разгрузить)
раньше за такие деньги роналду покупали..)))
По ходу Деку хочет вновь затащить Барсу в финансовую попу
Это ж сколько рычагов повыдергивать нужно и сократить кухонное меню до одного вареного яйца
Прямо сейчас Жоао Педро стоит 75 млн евро на трансфермаркете
https://www.transfermarkt.com/joao-pedro/profil/spieler/626724
Так что 100 млн не такая уж и переплата. Нормальная цена.
Думаю, что Боули запросит 120 млн.
Челсийские клоуны в Барсе не нужны
