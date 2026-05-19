Стартовало голосование за номинантов Премии Трибуны: от Бублика до Нобеля
Премия Трибуны – большая награда для авторов, проектов и команд, которые прямо сейчас формируют спортивное инфополе. Мы проводим Премию вместе со «Спортом на Кинопоиске», «Промомед», Red Finch 0.0, «Яндекс Пэй» и Lamoda Sport. Информационные партнеры – «Коммерсантъ», AdIndex и «кабачковая икра по акции».
Стартовал новый этап — теперь лучших выбираете вы. С 21 апреля по 4 мая мы собрали 1219 заявок, передали их экспертному жюри, и они сформировали шортлисты — более 300 номинантов в 27 категориях.
С 19 мая по 4 июня вы формируете пятерки финалистов, и в этом году ваш голос решает больше, чем когда-либо: 40% итогового результата — за пользователями, 40% — за экспертами, 20% — за финалистами номинации. Голосуйте, зовите свою аудиторию, поддерживайте тех, кто этого заслуживает. А если вы среди номинантов — поздравляем, расскажите об этом подписчикам. И важное: один человек — один голос. Мы увидим и откатим любые накрутки.
Среди претендентов Премии Трибуны— самые разные герои спортивного медиапространства:
⚽ Футбол
Футбольный автор:
Городницкий | Футбол, деньги, медиа
Вадим Лукомский
Сплошняк | Дмитрий Шнякин
Open the Doors | Дорский
Чернявский // Аналитика Глебчика
Инсайды от Карпа || Иван Карпов
Але, рэф!
Это футбол, брат!
Он Эйр | Роман Нагучев
Панк инсайд
МЯЧ Production
ФНЛ с Ильевым
ВГИК
Фанатский футбольный проект
КБ ТЕЛЕГА | Никитин
Breakeven’s | Челси
La Saeta Rubia
Шесть Элче | Ливерпуль
Тen Hag ball ✍️
Кафешка
Ultras Action
We Are The Arsenal | Арсенал
Локо ⚒️ Подкаст
Ciao, Calcio!
Желто-синие будни || ЖСБ || ФК «Ростов»
ЦВБП-медиа
Barca Family
Футбольный видеопроект
Nobel
Коммент Шоу
Это футбол, брат!
Smol Talk
Павел Городницкий
МЯЧ Production
Вадим Лукомский
Cappuccino & Catenaccio Show
Тимур Журавель
«Футбольный клуб» Василия Уткина
Мосс
Площадка
Breakeven’s / Челси
Портье Дрогба
Английский Акцент
Спартак Шоу
Футбольный вертикальный контент
Evgeny Spiryakov
Роман Нагучев
АртПо Артем
Евгений Евневич // Телеведущий
Marina Kondratiuk
Губиньо
German El Classico — АМКАЛ
Sasha Katrich
ВГИК
Михаил Трофимов
Полина Лысенко
МАКЕЙ & КЕНТ
Максим Лексютин | Мультбол | Здесь смешно про футбол
Футбольный прорыв
Комменты со Спортса”
Кудри Кукурельи
Записки пресс-алкаше
11 позиций Сьёке Нюскен
неКрасава
На Выезде
SofaScore
АллиОЛ | Олимпик Лион
ОбзоРПЛ | Тактика и Аналитика
Реджиста. Футбол в деталях
старина ржавчик
Подслушанный футбол
🥇 Виды спорты
Баскетбольный автор
Взял Мяч
Драйв-н-кик
«Перехват». Канал о баскетболе
God Damn It!
Сошников
BasketAll
Pick’n’Talk | Панкрашев | Баскетбол | NBA
Баскетболь
Персональный фол
Полный Спивак | Баскетбол
BasketTalk
Хоккейный автор
Скользкий лёд
Ерыкаловщина
Прессуха Ротенберга
коробку замело / никита петухов
Это хоккей, брат!
Coolest Game on Earth
dude, where’s my zamboni
Канал Алексея Шевченко, «День с Алексеем Шевченко»
Тёма Батрак
Г – ГООООООООООООООООЛ
FF: ФЕДОРОВ. Факультет «Хоккей»
Есть такой корреспондент, Олеся
Nikita Filatov
Правый хват/Михаил Зислис
Хоккей и LYSENKOV TV / НХЛ, КХЛ, спорт
Автор в единоборствах
MMA и смешные единоборства | Вадим Тихомиров х Спортс»
Андреев | Ушатайка
Ночь в клетке
Лютиков / MMA, UFC, русский спорт
Matveev | MMA & Boxing
Двоечка ММА | UFC
Легендарные бои
Captain Hardcore
Kolos on MMA
Вещий Олег
Адам.Зуба
Чисто Стоечка | UFC, бои, железо
Автор в олимпийских видах
SportFack
Нейтральные. Олимпийские. Наши
Across the Runiverse
Дальний лес
zanindima
Всем лутц!
Бежим за пивом
Реальный Губер
Разделка
Беговая Неделя
Dokukin
Лутц с полубильмана
Голый спорт
Гейм Сет Макс Теннис
Автор в неолимпийских видах
Левитов о шахматах
Горы Зовут!
Тейлгейт | NFL
Холодные дротики | Дартс
Башмаков о гонках
Триатлон по правилам
F1 – королева автоспорта!
First Base | Первая База | Бейсбол | MLB
Гаснут Огни
Тачдаун ТВ | Американский Футбол
Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт
ExtremeGrower
Спортивный видеопроект
Это хоккей, брат!
Взял Мяч
Витя Кравченко
БОЛЬШЕ!
ЛЁД
BB Tennis
Across the runiverse
ТУКИТУК
PonkraSHOW
First&Red
HockeyBrothers
HOOPS
Весь Спорт
Спортивный вертикальный контент
Anastasia Tukmacheva
Иван Матюшов
Дмитрий Неделин
Stanislava Konstantinova
Dasha Des
Marina | Formula 1 ❤️
Stas Shelgorn
Евгений Моспанов
Hockey_live37 | Миха | Тренир
ТАМАРА 2912tamara
Настя Слепнева | тренер по бегу
Иван Докукин
Анна Селезнева | плавание
Sport Core
Спортивный прорыв
Холодные дротики | Дартс
Хьюстон, у нас про теннис!
Хоккейная Экзотика
Student of The Game
Лига настольного тенниса «МОЦРО №117»
СЕРГЕЙ АБАЕВ
Триатлон по правилам
Zadorin Bazarit | MMA, бокс, спорт
ПРО НХЛ
Red Lax • Русский лакросс
🏟️ Трибуна
Футбольный автор на Трибуне
Moneyball: графики и метрики
Записки АПЛоголика
Шесть Элче
11 позиций Сьеке Нюскен
ROCK’n’BALL
100% фанатский стиль!
Joga bonito
Воспитанник Sports.ru
Ретро Футбол
Blue is the colour
Vo and Va
В погоне за стадио
Про-Лига
Пьяные подкасты
Футбол уходящей эпохи
Спортивный автор на Трибуне
Культурный код
Драйв-н-кик
Спортивный маркетолог
F1 – королева автоспорта!
VeloMajka
Периферия
helluo librorum
Дриблинг Арбелоа
Чувствуя Манитобу
Панама пишет
Сухарик
@pro_nhl_ru
Прорыв на Трибуне
Moneyball: графики и метрики
11 позиций Сьеке Нюскен
Архив Васи Уткина
Журналист с Урала
Без повода
Чемпионская рожа
Иллюзия Футбола
Подслушанный футбол
Ход Ястребом
Blaugrana Philosophy
Student of The Game
Лучший официальный блог на Трибуне
Алексей Смертин
Артем Ребров
Егор Дёмин
Илья Воробьев
Юрий Сёмин
Костя Тюкавин
ТВ Старт
Никита Серебряков
Сила Ветра
Надежда Петрова
БЕТСИТИ
Лучший новый текст на Трибуне
Я посещаю низшие лиги Москвы и области с 2018 года. Что из этого вышло?
Футбольные билеты – искусство на грани исчезновения
Как «Пеньяроль» продал всех звезд и выиграл Кубок Либертадорес с молодежкой
Мой ЧМ-2002. Слезы Сычева, ошибка Кана и голы Роналдо в финале
🍺✈️ «Принц Пилз» за штурвалом: король Нидерландов больше 20 лет тайно работает пилотом и топит за «Аякс»
«Омск, это для тебя!» Сегодня исполняется 5 лет с момента победы «Авангарда» в Кубке Гагарина
Тренеры‑долгожители Европы: Симеоне скоро станет первым, Семак в пятерке
Пышные усы Фергюсона, пробор Кантона, кепка Шмейхеля – легендарная презентация культовой формы «МЮ»
Как казаки в футбол играли. Разбор и репортаж с места событий
Я не очарован Кэрриком, но у «МЮ» нет выбора
Он едет работать на 18-й ЧМ подряд! Красивая акция для журналиста из Аргентины
⭐ Спецноминации
Громкий эксперт
Андрей Аршавин
Александр Мостовой
Дмитрий Губерниев
Тимур Гурцкая
Константин Генич
Роман Ротенберг
Владислав Радимов
Отар Кушанашвили
Дмитрий Шнякин
Яна Рудковская
Илья Мэдиссон
Яркий инфоповод
ФК «Спартак» — «Шоу Трумана»
ФК «Спартак» — «Мир без Спартака»
ХК «Трактор» — «Хоккей в театре»
ПФК ЦСКА — гала-матч к 20-летию победы в Кубке УЕФА
ФК «Динамо» Махачкала — презентация формы сезона-2025/26
ФК «Локомотив» — выбор капитана в стиле «Последнего героя»
ХК «Шанхай Дрэгонс» — акция «С детства за драконов»
ХК «Шанхай Дрэгонс» — сериал про маскотов
ФК «Акрон» — клубная карта в Counter-Strike
WINLINE Basket Cup
ФК «Родина» — переход АртПо
ФНЛ × Яндекс Маркет — форма «Челябинска» и «Уфы» к распродаже 11.11
Комментарий на Спортсе”
Футбольные люди похитили бы Александра
Зря они портят бумагу, ведь на бумаге Италия сильнее Боснии.
Очередной неудачный евровыезд Семака
Так вот, оказывается, куда надо подавать жалобу, когда горячую воду отключают – в УЕФА!
Правильно сделал. Джеррард никогда не станет для «Спартака» таким же родным как Джон Терри.
Я открываю букву Б
я как раз в эту неделю был в Испании. иду по улице, смотрю, все вокруг смеются. не мог понять в чем дело. а всё оказывается просто
Дальше что – назло выйдет замуж за Шевалье?
Даже интересно, что первым заработает Ямаль: ЗМ или ЗППП
В этой кофемании скоро появится табличка «С собаками и футболистами вход воспрещен»
💼 Организации
SMM спортивной организации
ФК «Спартак-Москва»
Путь Дракона | Шанхай Дрэгонс
ФК «Динамо» Москва
Футбольный клуб «Зенит»
ХК «Авангард» Омск
ХК «Ак Барс»
ПФК ЦСКА
ХК «Трактор» | Челябинск
ФК «Локомотив» Москва
ФК 10 || ФК Десять
ФК «Родина» в прайме!
ФК «Акрон» Тольятти
Видеопроект спортивной организации
«Краснодар». Путь к чемпионству
Камеру убери
Хоккейный борт КХЛ
Шанхайские Драконы: никаких оправданий
ДЕРЖУ ПАРИ
Царский подкаст
Кубок Гагарина. Верить в мечту
ПОПУТЧИКИ
Пестушко-шоу
Из первых бутс
СМАКИ
Инсайд
Зенит навсегда. Сериал
Подкаст ФК «Зенит»
«Объективно»
Медиапроект бренда в спорте
Яндекс Книги × КХЛ — «Когда папа далеко»
BetBoom — Smol FM
WINLINE — «Герои РПЛ»
FONBET — FONtour
WINLINE — большое интервью Олега Романцева
«Авангард» × Альфа-Банк — «Команда А»
CHANGAN × «Динамо» — «Тюкавины в Китае»
BetBoom × ФК «Локомотив» — конкурс «Точный вес Лукаса Веры»
БЕТСИТИ — «Кубок Морского боя»
FONBET — шоу «Каток»
«Магнит Косметик» × «Динамо» Махачкала — «Почему она выбрала футбол»
ФНЛ × Red Finch — матч сборной ФНЛ против сборной Медиалиги
💪 Спортсмены
Автор-футболист
ТягаМотина
Артем Ребров
Игорь Акинфеев #35
Smo10v | Фёдор Смолов
Leonid Slutsky
denzellofficial
Плохая футболистка
Тюка
Алексей Смертин
Артём Дзюба
Скорый
Автор-спортсмен
Saveliy Korostelev
Александр Бублик
Ян Непомнящий | Шахматы
Батя с клюшкой | Дамир Шарипзянов
Егор Дёмин
MG57
Никита Нагорный
Никита Филиппов
Александр Панжинский
Андрей Кириленко
Evgenia Medvedeva
Комитет спортсменов
Alexandra Trusova
Автор-медиафутболист
Герман Эль Классико
Mavrin Coach / Василий Маврин
Дмитрий Егоров | Едим спорт | Президент Броуков
Спиряков
PROKOP
Федос
я Эд, а не Эдик
Макей & Кент / Евгений Макеев и Владимир Лобкарёв
Bryan Idowu
13Kai
ДИСС НА ВСЕХ
GasGollDer Live / Алексей Гасилин
Комментарии