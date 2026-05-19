Стартовало голосование за номинантов Премии Трибуны: от Бублика до Нобеля

Премия Трибуны – большая награда для авторов, проектов и команд, которые прямо сейчас формируют спортивное инфополе. Мы проводим Премию вместе со «Спортом на Кинопоиске», «Промомед», Red Finch 0.0, «Яндекс Пэй» и Lamoda Sport. Информационные партнеры – «Коммерсантъ», AdIndex и «кабачковая икра по акции».

Стартовал новый этап — теперь лучших выбираете вы. С 21 апреля по 4 мая мы собрали 1219 заявок, передали их экспертному жюри, и они сформировали шортлисты — более 300 номинантов в 27 категориях. 

С 19 мая по 4 июня вы формируете пятерки финалистов, и в этом году ваш голос решает больше, чем когда-либо: 40% итогового результата — за пользователями, 40% — за экспертами, 20% — за финалистами номинации. Голосуйте, зовите свою аудиторию, поддерживайте тех, кто этого заслуживает. А если вы среди номинантов — поздравляем, расскажите об этом подписчикам. И важное: один человек — один голос. Мы увидим и откатим любые накрутки.

Среди претендентов Премии Трибуны— самые разные герои спортивного медиапространства:

⚽ Футбол

Футбольный автор:

  • Городницкий | Футбол, деньги, медиа 

  • Вадим Лукомский 

  • Сплошняк | Дмитрий Шнякин 

  • Open the Doors | Дорский 

  • Чернявский // Аналитика Глебчика 

  • Инсайды от Карпа || Иван Карпов 

  • Але, рэф! 

  • Это футбол, брат!  

  • Он Эйр | Роман Нагучев 

  • Панк инсайд 

  • МЯЧ Production  

  • ФНЛ с Ильевым 

  • ВГИК

Фанатский футбольный проект

  • КБ ТЕЛЕГА | Никитин 

  • Breakeven’s | Челси 

  • La Saeta Rubia 

  • Шесть Элче | Ливерпуль 

  • Тen Hag ball ✍️ 

  • Кафешка 

  • Ultras Action 

  • We Are The Arsenal | Арсенал 

  • Локо ⚒️ Подкаст

  • Ciao, Calcio! 

  • Желто-синие будни || ЖСБ || ФК «Ростов» 

  • ЦВБП-медиа 

  • Barca Family

Футбольный видеопроект

  • Nobel 

  • Коммент Шоу 

  • Это футбол, брат! 

  • Smol Talk 

  • Павел Городницкий 

  • МЯЧ Production 

  • Вадим Лукомский 

  • Cappuccino & Catenaccio Show 

  • Тимур Журавель 

  • «Футбольный клуб» Василия Уткина 

  • Мосс 

  • Площадка 

  • Breakeven’s / Челси 

  • Портье Дрогба 

  • Английский Акцент 

  • Спартак Шоу

Футбольный вертикальный контент

  • Evgeny Spiryakov 

  • Роман Нагучев

  • АртПо Артем 

  • Евгений Евневич // Телеведущий 

  • Marina Kondratiuk 

  • Губиньо 

  • German El Classico — АМКАЛ 

  • Sasha Katrich 

  • ВГИК 

  • Михаил Трофимов 

  • Полина Лысенко 

  • МАКЕЙ & КЕНТ 

  • Максим Лексютин | Мультбол | Здесь смешно про футбол 

Футбольный прорыв 

  • Комменты со Спортса” 

  • Кудри Кукурельи 

  • Записки пресс-алкаше 

  • 11 позиций Сьёке Нюскен 

  • неКрасава 

  • На Выезде 

  • SofaScore 

  • АллиОЛ | Олимпик Лион 

  • ОбзоРПЛ | Тактика и Аналитика 

  • Реджиста. Футбол в деталях 

  • старина ржавчик 

  • Подслушанный футбол

🥇 Виды спорты

 Баскетбольный автор

  • Взял Мяч 

  • Драйв-н-кик 

  • «Перехват». Канал о баскетболе 

  • God Damn It! 

  • Сошников 

  • BasketAll 

  • Pick’n’Talk | Панкрашев | Баскетбол | NBA 

  • Баскетболь 

  • Персональный фол 

  • Полный Спивак | Баскетбол 

  • BasketTalk

Хоккейный автор 

  • Скользкий лёд 

  • Ерыкаловщина 

  • Прессуха Ротенберга 

  • коробку замело / никита петухов 

  • Это хоккей, брат! 

  • Coolest Game on Earth 

  • dude, where’s my zamboni 

  • Канал Алексея Шевченко, «День с Алексеем Шевченко» 

  • Тёма Батрак

  • Г – ГООООООООООООООООЛ 

  • FF: ФЕДОРОВ. Факультет «Хоккей» 

  • Есть такой корреспондент, Олеся 

  • Nikita Filatov 

  • Правый хват/Михаил Зислис 

  • Хоккей и LYSENKOV TV / НХЛ, КХЛ, спорт

Автор в единоборствах 

  • MMA и смешные единоборства | Вадим Тихомиров х Спортс»

  • Андреев | Ушатайка 

  • Ночь в клетке 

  • Лютиков / MMA, UFC, русский спорт 

  • Matveev | MMA & Boxing 

  • Двоечка ММА | UFC 

  • Легендарные бои 

  • Captain Hardcore

  • Kolos on MMA 

  • Вещий Олег 

  • Адам.Зуба 

  • Чисто Стоечка | UFC, бои, железо

 Автор в олимпийских видах

  • SportFack 

  • Нейтральные. Олимпийские. Наши 

  • Across the Runiverse 

  • Дальний лес 

  • zanindima 

  • Всем лутц! 

  • Бежим за пивом 

  • Реальный Губер 

  • Разделка 

  • Беговая Неделя 

  • Dokukin 

  • Лутц с полубильмана 

  • Голый спорт 

  • Гейм Сет Макс Теннис

 Автор в неолимпийских видах 

  • Левитов о шахматах 

  • Горы Зовут! 

  • Тейлгейт | NFL 

  • Холодные дротики | Дартс 

  • Башмаков о гонках 

  • Триатлон по правилам 

  • F1 – королева автоспорта! 

  • First Base | Первая База | Бейсбол | MLB 

  • Гаснут Огни 

  • Тачдаун ТВ | Американский Футбол 

  • Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт 

  • ExtremeGrower

Спортивный видеопроект 

  • Это хоккей, брат! 

  • Взял Мяч 

  • Витя Кравченко 

  • БОЛЬШЕ! 

  • ЛЁД 

  • BB Tennis 

  • Across the runiverse 

  • ТУКИТУК 

  • PonkraSHOW 

  • First&Red 

  • HockeyBrothers 

  • HOOPS 

  • Весь Спорт 

Спортивный вертикальный контент 

  • Anastasia Tukmacheva 

  • Иван Матюшов  

  • Дмитрий Неделин 

  • Stanislava Konstantinova 

  • Dasha Des 

  • Marina | Formula 1 ❤️ 

  • Stas Shelgorn 

  • Евгений Моспанов 

  • Hockey_live37 | Миха | Тренир 

  • ТАМАРА 2912tamara 

  • Настя Слепнева | тренер по бегу 

  • Иван Докукин 

  • Анна Селезнева | плавание 

  • Sport Core

 Спортивный прорыв

  •  Холодные дротики | Дартс 

  • Хьюстон, у нас про теннис! 

  • Хоккейная Экзотика 

  • Student of The Game 

  • Лига настольного тенниса «МОЦРО №117» 

  • СЕРГЕЙ АБАЕВ 

  • Триатлон по правилам 

  • Zadorin Bazarit | MMA, бокс, спорт 

  • ПРО НХЛ

  • Red Lax • Русский лакросс

🏟️ Трибуна 

 Футбольный автор на Трибуне 

  • Moneyball: графики и метрики

  • Записки АПЛоголика

  • Шесть Элче

  • 11 позиций Сьеке Нюскен

  • ROCK’n’BALL

  • 100% фанатский стиль!

  • Joga bonito

  • Воспитанник Sports.ru 

  • Ретро Футбол

  • Blue is the colour

  • Vo and Va

  • В погоне за стадио

  • Про-Лига 

  • Пьяные подкасты

  • Футбол уходящей эпохи 

 Спортивный автор на Трибуне 

  •  Культурный код

  • Драйв-н-кик

  • Спортивный маркетолог

  • F1 – королева автоспорта!

  • VeloMajka

  • Периферия

  • helluo librorum

  • Дриблинг Арбелоа

  • Чувствуя Манитобу

  • Панама пишет

  • Сухарик

  • @pro_nhl_ru

Прорыв на Трибуне 

  • Moneyball: графики и метрики

  • 11 позиций Сьеке Нюскен

  • Архив Васи Уткина

  • Журналист с Урала

  • Без повода

  • Чемпионская рожа

  • Иллюзия Футбола

  • Подслушанный футбол 

  • Ход Ястребом

  • Blaugrana Philosophy

  • Student of The Game

Лучший официальный блог на Трибуне 

  •  Алексей Смертин

  • Артем Ребров

  • Егор Дёмин

  • Илья Воробьев

  • Юрий Сёмин

  • Костя Тюкавин

  • ТВ Старт

  • Никита Серебряков

  • Сила Ветра

  • Надежда Петрова

  • БЕТСИТИ

Лучший новый текст на Трибуне 

  • Я посещаю низшие лиги Москвы и области с 2018 года. Что из этого вышло?

  • Футбольные билеты – искусство на грани исчезновения

  • Как «Пеньяроль» продал всех звезд и выиграл Кубок Либертадорес с молодежкой

  • Мой ЧМ-2002. Слезы Сычева, ошибка Кана и голы Роналдо в финале

  • 🍺✈️ «Принц Пилз» за штурвалом: король Нидерландов больше 20 лет тайно работает пилотом и топит за «Аякс»

  • «Омск, это для тебя!» Сегодня исполняется 5 лет с момента победы «Авангарда» в Кубке Гагарина

  • Тренеры‑долгожители Европы: Симеоне скоро станет первым, Семак в пятерке

  • Пышные усы Фергюсона, пробор Кантона, кепка Шмейхеля – легендарная презентация культовой формы «МЮ»

  • Как казаки в футбол играли. Разбор и репортаж с места событий

  • Я не очарован Кэрриком, но у «МЮ» нет выбора

  • Он едет работать на 18-й ЧМ подряд! Красивая акция для журналиста из Аргентины 

⭐ Спецноминации

 Громкий эксперт 

  •  Андрей Аршавин

  • Александр Мостовой

  • Дмитрий Губерниев

  • Тимур Гурцкая

  • Константин Генич

  • Роман Ротенберг

  • Владислав Радимов

  • Отар Кушанашвили

  • Дмитрий Шнякин

  • Яна Рудковская

  • Илья Мэдиссон

Яркий инфоповод  

  • ФК «Спартак» — «Шоу Трумана»

  • ФК «Спартак» — «Мир без Спартака»

  • ХК «Трактор» — «Хоккей в театре»

  • ПФК ЦСКА — гала-матч к 20-летию победы в Кубке УЕФА

  • ФК «Динамо» Махачкала — презентация формы сезона-2025/26

  • ФК «Локомотив» — выбор капитана в стиле «Последнего героя»

  • ХК «Шанхай Дрэгонс» — акция «С детства за драконов»

  • ХК «Шанхай Дрэгонс» — сериал про маскотов

  • ФК «Акрон» — клубная карта в Counter-Strike

  • WINLINE Basket Cup

  • ФК «Родина» — переход АртПо

  • ФНЛ × Яндекс Маркет — форма «Челябинска» и «Уфы» к распродаже 11.11

 Комментарий на Спортсе” 

  •  Футбольные люди похитили бы Александра

  • Зря они портят бумагу, ведь на бумаге Италия сильнее Боснии.

  • Очередной неудачный евровыезд Семака

  • Так вот, оказывается, куда надо подавать жалобу, когда горячую воду отключают – в УЕФА!

  • Правильно сделал. Джеррард никогда не станет для «Спартака» таким же родным как Джон Терри.

  • Я открываю букву Б

  • я как раз в эту неделю был в Испании. иду по улице, смотрю, все вокруг смеются. не мог понять в чем дело. а всё оказывается просто

  • Дальше что – назло выйдет замуж за Шевалье?

  • Даже интересно, что первым заработает Ямаль: ЗМ или ЗППП

  • В этой кофемании скоро появится табличка «С собаками и футболистами вход воспрещен»

💼 Организации 

SMM спортивной организации 

  • ФК «Спартак-Москва»

  • Путь Дракона | Шанхай Дрэгонс

  • ФК «Динамо» Москва

  • Футбольный клуб «Зенит»

  • ХК «Авангард» Омск

  • ХК «Ак Барс»

  • ПФК ЦСКА

  • ХК «Трактор» | Челябинск

  • ФК «Локомотив» Москва

  • ФК 10 || ФК Десять

  • ФК «Родина» в прайме!

  • ФК «Акрон» Тольятти

Видеопроект спортивной организации 

  • «Краснодар». Путь к чемпионству

  • Камеру убери

  • Хоккейный борт КХЛ

  • Шанхайские Драконы: никаких оправданий

  • ДЕРЖУ ПАРИ

  • Царский подкаст

  • Кубок Гагарина. Верить в мечту

  • ПОПУТЧИКИ

  • Пестушко-шоу

  • Из первых бутс

  • СМАКИ

  • Инсайд

  • Зенит навсегда. Сериал

  • Подкаст ФК «Зенит»

  • «Объективно»

 Медиапроект бренда в спорте 

  • Яндекс Книги × КХЛ — «Когда папа далеко»

  • BetBoom — Smol FM

  • WINLINE — «Герои РПЛ»

  • FONBET — FONtour

  • WINLINE — большое интервью Олега Романцева

  • «Авангард» × Альфа-Банк — «Команда А»

  • CHANGAN × «Динамо» — «Тюкавины в Китае»

  • BetBoom × ФК «Локомотив» — конкурс «Точный вес Лукаса Веры»

  • БЕТСИТИ — «Кубок Морского боя»

  • FONBET — шоу «Каток»

  • «Магнит Косметик» × «Динамо» Махачкала — «Почему она выбрала футбол»

  • ФНЛ × Red Finch — матч сборной ФНЛ против сборной Медиалиги

💪 Спортсмены

Автор-футболист

  •  ТягаМотина 

  • Артем Ребров 

  • Игорь Акинфеев #35

  • Smo10v | Фёдор Смолов

  • Leonid Slutsky 

  • denzellofficial

  • Плохая футболистка 

  • Тюка 

  • Алексей Смертин 

  • Артём Дзюба 

  • Скорый

Автор-спортсмен

  • Saveliy Korostelev 

  • Александр Бублик 

  • Ян Непомнящий | Шахматы 

  • Батя с клюшкой | Дамир Шарипзянов 

  • Егор Дёмин 

  • MG57 

  • Никита Нагорный 

  • Никита Филиппов 

  • Александр Панжинский 

  • Андрей Кириленко 

  • Evgenia Medvedeva 

  • Комитет спортсменов 

  • Alexandra Trusova

 Автор-медиафутболист

  • Герман Эль Классико 

  • Mavrin Coach / Василий Маврин 

  • Дмитрий Егоров | Едим спорт | Президент Броуков 

  • Спиряков 

  • PROKOP 

  • Федос 

  • я Эд, а не Эдик 

  • Макей & Кент / Евгений Макеев и Владимир Лобкарёв 

  • Bryan Idowu 

  • 13Kai 

  • ДИСС НА ВСЕХ 

  • GasGollDer Live / Алексей Гасилин

Шляпа, какая-то.
Заинтересовался материалом "Я посещаю низшие лиги Москвы и области с 2018 года". Пришлось искать его через поисковик. В самом материале не отображается ни одна фотография ((( Очень грустно
