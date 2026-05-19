Стартовало голосование за номинантов Премии Трибуны: от Бублика до Нобеля

Премия Трибуны – большая награда для авторов, проектов и команд, которые прямо сейчас формируют спортивное инфополе. Мы проводим Премию вместе со «Спортом на Кинопоиске», «Промомед», Red Finch 0.0, «Яндекс Пэй» и Lamoda Sport. Информационные партнеры – «Коммерсантъ», AdIndex и «кабачковая икра по акции».

Стартовал новый этап — теперь лучших выбираете вы. С 21 апреля по 4 мая мы собрали 1219 заявок, передали их экспертному жюри, и они сформировали шортлисты — более 300 номинантов в 27 категориях.

С 19 мая по 4 июня вы формируете пятерки финалистов, и в этом году ваш голос решает больше, чем когда-либо: 40% итогового результата — за пользователями, 40% — за экспертами, 20% — за финалистами номинации. Голосуйте, зовите свою аудиторию, поддерживайте тех, кто этого заслуживает. А если вы среди номинантов — поздравляем, расскажите об этом подписчикам. И важное: один человек — один голос. Мы увидим и откатим любые накрутки.

Среди претендентов Премии Трибуны — самые разные герои спортивного медиапространства:

⚽ Футбол

Футбольный автор:

Городницкий | Футбол, деньги, медиа

Вадим Лукомский

Сплошняк | Дмитрий Шнякин

Open the Doors | Дорский

Чернявский // Аналитика Глебчика

Инсайды от Карпа || Иван Карпов

Але, рэф!

Это футбол, брат!

Он Эйр | Роман Нагучев

Панк инсайд

МЯЧ Production

ФНЛ с Ильевым

ВГИК

Фанатский футбольный проект

КБ ТЕЛЕГА | Никитин

Breakeven’s | Челси

La Saeta Rubia

Шесть Элче | Ливерпуль

Тen Hag ball ✍️

Кафешка

Ultras Action

We Are The Arsenal | Арсенал

Локо ⚒️ Подкаст

Ciao, Calcio!

Желто-синие будни || ЖСБ || ФК «Ростов»

ЦВБП-медиа

Barca Family

Футбольный видеопроект

Nobel

Коммент Шоу

Это футбол, брат!

Smol Talk

Павел Городницкий

МЯЧ Production

Вадим Лукомский

Cappuccino & Catenaccio Show

Тимур Журавель

«Футбольный клуб» Василия Уткина

Мосс

Площадка

Breakeven’s / Челси

Портье Дрогба

Английский Акцент

Спартак Шоу

Футбольный вертикальный контент

Evgeny Spiryakov

Роман Нагучев

АртПо Артем

Евгений Евневич // Телеведущий

Marina Kondratiuk

Губиньо

German El Classico — АМКАЛ

Sasha Katrich

ВГИК

Михаил Трофимов

Полина Лысенко

МАКЕЙ & КЕНТ

Максим Лексютин | Мультбол | Здесь смешно про футбол

Футбольный прорыв

Комменты со Спортса”

Кудри Кукурельи

Записки пресс-алкаше

11 позиций Сьёке Нюскен

неКрасава

На Выезде

SofaScore

АллиОЛ | Олимпик Лион

ОбзоРПЛ | Тактика и Аналитика

Реджиста. Футбол в деталях

старина ржавчик

Подслушанный футбол

🥇 Виды спорты

Баскетбольный автор

Взял Мяч

Драйв-н-кик

«Перехват». Канал о баскетболе

God Damn It!

Сошников

BasketAll

Pick’n’Talk | Панкрашев | Баскетбол | NBA

Баскетболь

Персональный фол

Полный Спивак | Баскетбол

BasketTalk

Хоккейный автор

Скользкий лёд

Ерыкаловщина

Прессуха Ротенберга

коробку замело / никита петухов

Это хоккей, брат!

Coolest Game on Earth

dude, where’s my zamboni

Канал Алексея Шевченко, «День с Алексеем Шевченко»

Тёма Батрак

Г – ГООООООООООООООООЛ

FF: ФЕДОРОВ. Факультет «Хоккей»

Есть такой корреспондент, Олеся

Nikita Filatov

Правый хват/Михаил Зислис

Хоккей и LYSENKOV TV / НХЛ, КХЛ, спорт

Автор в единоборствах

MMA и смешные единоборства | Вадим Тихомиров х Спортс»

Андреев | Ушатайка

Ночь в клетке

Лютиков / MMA, UFC, русский спорт

Matveev | MMA & Boxing

Двоечка ММА | UFC

Легендарные бои

Captain Hardcore

Kolos on MMA

Вещий Олег

Адам.Зуба

Чисто Стоечка | UFC, бои, железо

Автор в олимпийских видах

SportFack

Нейтральные. Олимпийские. Наши

Across the Runiverse

Дальний лес

zanindima

Всем лутц!

Бежим за пивом

Реальный Губер

Разделка

Беговая Неделя

Dokukin

Лутц с полубильмана

Голый спорт

Гейм Сет Макс Теннис

Автор в неолимпийских видах

Левитов о шахматах

Горы Зовут!

Тейлгейт | NFL

Холодные дротики | Дартс

Башмаков о гонках

Триатлон по правилам

F1 – королева автоспорта!

First Base | Первая База | Бейсбол | MLB

Гаснут Огни

Тачдаун ТВ | Американский Футбол

Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт

ExtremeGrower

Спортивный видеопроект

Это хоккей, брат!

Взял Мяч

Витя Кравченко

БОЛЬШЕ!

ЛЁД

BB Tennis

Across the runiverse

ТУКИТУК

PonkraSHOW

First&Red

HockeyBrothers

HOOPS

Весь Спорт

Спортивный вертикальный контент

Anastasia Tukmacheva

Иван Матюшов

Дмитрий Неделин

Stanislava Konstantinova

Dasha Des

Marina | Formula 1 ❤️

Stas Shelgorn

Евгений Моспанов

Hockey_live37 | Миха | Тренир

ТАМАРА 2912tamara

Настя Слепнева | тренер по бегу

Иван Докукин

Анна Селезнева | плавание

Sport Core

Спортивный прорыв

Холодные дротики | Дартс

Хьюстон, у нас про теннис!

Хоккейная Экзотика

Student of The Game

Лига настольного тенниса «МОЦРО №117»

СЕРГЕЙ АБАЕВ

Триатлон по правилам

Zadorin Bazarit | MMA, бокс, спорт

ПРО НХЛ

Red Lax • Русский лакросс

🏟️ Трибуна

Футбольный автор на Трибуне

Moneyball: графики и метрики

Записки АПЛоголика

Шесть Элче

11 позиций Сьеке Нюскен

ROCK’n’BALL

100% фанатский стиль!

Joga bonito

Воспитанник Sports.ru

Ретро Футбол

Blue is the colour

Vo and Va

В погоне за стадио

Про-Лига

Пьяные подкасты

Футбол уходящей эпохи

Спортивный автор на Трибуне

Культурный код

Драйв-н-кик

Спортивный маркетолог

F1 – королева автоспорта!

VeloMajka

Периферия

helluo librorum

Дриблинг Арбелоа

Чувствуя Манитобу

Панама пишет

Сухарик

@pro_nhl_ru

Прорыв на Трибуне

Moneyball: графики и метрики

11 позиций Сьеке Нюскен

Архив Васи Уткина

Журналист с Урала

Без повода

Чемпионская рожа

Иллюзия Футбола

Подслушанный футбол

Ход Ястребом

Blaugrana Philosophy

Student of The Game

Лучший официальный блог на Трибуне

Алексей Смертин

Артем Ребров

Егор Дёмин

Илья Воробьев

Юрий Сёмин

Костя Тюкавин

ТВ Старт

Никита Серебряков

Сила Ветра

Надежда Петрова

БЕТСИТИ

Лучший новый текст на Трибуне

Я посещаю низшие лиги Москвы и области с 2018 года. Что из этого вышло?

Футбольные билеты – искусство на грани исчезновения

Как «Пеньяроль» продал всех звезд и выиграл Кубок Либертадорес с молодежкой

Мой ЧМ-2002. Слезы Сычева, ошибка Кана и голы Роналдо в финале

🍺✈️ «Принц Пилз» за штурвалом: король Нидерландов больше 20 лет тайно работает пилотом и топит за «Аякс»

«Омск, это для тебя!» Сегодня исполняется 5 лет с момента победы «Авангарда» в Кубке Гагарина

Тренеры‑долгожители Европы: Симеоне скоро станет первым, Семак в пятерке

Пышные усы Фергюсона, пробор Кантона, кепка Шмейхеля – легендарная презентация культовой формы «МЮ»

Как казаки в футбол играли. Разбор и репортаж с места событий

Я не очарован Кэрриком, но у «МЮ» нет выбора

Он едет работать на 18-й ЧМ подряд! Красивая акция для журналиста из Аргентины

⭐ Спецноминации

Громкий эксперт

Андрей Аршавин

Александр Мостовой

Дмитрий Губерниев

Тимур Гурцкая

Константин Генич

Роман Ротенберг

Владислав Радимов

Отар Кушанашвили

Дмитрий Шнякин

Яна Рудковская

Илья Мэдиссон

Яркий инфоповод

ФК «Спартак» — «Шоу Трумана»

ФК «Спартак» — «Мир без Спартака»

ХК «Трактор» — «Хоккей в театре»

ПФК ЦСКА — гала-матч к 20-летию победы в Кубке УЕФА

ФК «Динамо» Махачкала — презентация формы сезона-2025/26

ФК «Локомотив» — выбор капитана в стиле «Последнего героя»

ХК «Шанхай Дрэгонс» — акция «С детства за драконов»

ХК «Шанхай Дрэгонс» — сериал про маскотов

ФК «Акрон» — клубная карта в Counter-Strike

WINLINE Basket Cup

ФК «Родина» — переход АртПо

ФНЛ × Яндекс Маркет — форма «Челябинска» и «Уфы» к распродаже 11.11

Комментарий на Спортсе”

Футбольные люди похитили бы Александра

Зря они портят бумагу, ведь на бумаге Италия сильнее Боснии.

Очередной неудачный евровыезд Семака

Так вот, оказывается, куда надо подавать жалобу, когда горячую воду отключают – в УЕФА!

Правильно сделал. Джеррард никогда не станет для «Спартака» таким же родным как Джон Терри.

Я открываю букву Б

я как раз в эту неделю был в Испании. иду по улице, смотрю, все вокруг смеются. не мог понять в чем дело. а всё оказывается просто

Дальше что – назло выйдет замуж за Шевалье?

Даже интересно, что первым заработает Ямаль: ЗМ или ЗППП

В этой кофемании скоро появится табличка «С собаками и футболистами вход воспрещен»

💼 Организации

SMM спортивной организации

ФК «Спартак-Москва»

Путь Дракона | Шанхай Дрэгонс

ФК «Динамо» Москва

Футбольный клуб «Зенит»

ХК «Авангард» Омск

ХК «Ак Барс»

ПФК ЦСКА

ХК «Трактор» | Челябинск

ФК «Локомотив» Москва

ФК 10 || ФК Десять

ФК «Родина» в прайме!

ФК «Акрон» Тольятти

Видеопроект спортивной организации

«Краснодар». Путь к чемпионству

Камеру убери

Хоккейный борт КХЛ

Шанхайские Драконы: никаких оправданий

ДЕРЖУ ПАРИ

Царский подкаст

Кубок Гагарина. Верить в мечту

ПОПУТЧИКИ

Пестушко-шоу

Из первых бутс

СМАКИ

Инсайд

Зенит навсегда. Сериал

Подкаст ФК «Зенит»

«Объективно»

Медиапроект бренда в спорте

Яндекс Книги × КХЛ — «Когда папа далеко»

BetBoom — Smol FM

WINLINE — «Герои РПЛ»

FONBET — FONtour

WINLINE — большое интервью Олега Романцева

«Авангард» × Альфа-Банк — «Команда А»

CHANGAN × «Динамо» — «Тюкавины в Китае»

BetBoom × ФК «Локомотив» — конкурс «Точный вес Лукаса Веры»

БЕТСИТИ — «Кубок Морского боя»

FONBET — шоу «Каток»

«Магнит Косметик» × «Динамо» Махачкала — «Почему она выбрала футбол»

ФНЛ × Red Finch — матч сборной ФНЛ против сборной Медиалиги

💪 Спортсмены

Автор-футболист

ТягаМотина

Артем Ребров

Игорь Акинфеев #35

Smo10v | Фёдор Смолов

Leonid Slutsky

denzellofficial

Плохая футболистка

Тюка

Алексей Смертин

Артём Дзюба

Скорый

Автор-спортсмен

Saveliy Korostelev

Александр Бублик

Ян Непомнящий | Шахматы

Батя с клюшкой | Дамир Шарипзянов

Егор Дёмин

MG57

Никита Нагорный

Никита Филиппов

Александр Панжинский

Андрей Кириленко

Evgenia Medvedeva

Комитет спортсменов

Alexandra Trusova

Автор-медиафутболист