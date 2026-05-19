  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Динамо» интересны Рассказов и Арсен Адамов. Защитники могут стать свободными агентами летом («СЭ»)
0

«Динамо» интересны Рассказов и Арсен Адамов. Защитники могут стать свободными агентами летом («СЭ»)

«Динамо» интересуется Рассказовым и Адамовым.

«Динамо» интересуется двумя защитниками из других клубов Мир РПЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб хочет укрепить правый фланг обороны ближайшим летом, подписав игрока с российским паспортом. Внимание бело-голубых привлекли Арсен Адамов из «Зенита» и Николай Рассказов из «Крыльев Советов».

Кандидатуру Адамова продвигает спортивный директор «Динамо» Желько Бувач, а в Рассказове заинтересован главный тренер команды Ролан Гусев.

У обоих игроков истекают контракты с их клубами в конце июня. Они могут перейти в новую команду на правах свободных агентов. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37326 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoНиколай Рассказов
logoАрсен Адамов
logoДинамо Москва
logoвозможные трансферы
logoЖелько Бувач
logoРолан Гусев

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
На кой черт они оба нужны Динамо?
Ответitallyan1c
На кой черт они оба нужны Динамо?
Лимит.
Ответitallyan1c
На кой черт они оба нужны Динамо?
Сейчас спрос на ребят с русскими паспортами возрастет. И зарплаты)
Адамов обратно в Ахмат перейдет, скорее всего.
А у Динамо крайних защитников с русским паспортом для ротации нет, только если молодежка
Правый фланг обороны? Это где Ушастый и Зандензаль?
А где не защитник дядя Дима бегает, не хотят укрепить?
ОтветBeerfanidi
Правый фланг обороны? Это где Ушастый и Зандензаль? А где не защитник дядя Дима бегает, не хотят укрепить?
Ахаххаха
ОтветBeerfanidi
Правый фланг обороны? Это где Ушастый и Зандензаль? А где не защитник дядя Дима бегает, не хотят укрепить?
Ну там Баха есть
Какое это усиление? Уровень точно такой же. Рассказов не о чем, из Спартака выкинули. Адамов железный лавочник.
ОтветDinamik1
Какое это усиление? Уровень точно такой же. Рассказов не о чем, из Спартака выкинули. Адамов железный лавочник.
"Из Спартака выкинули" это не показатель, они Заболотного взяли, представь там уровень
Рассказов, кстати, стал более уверенно играть. Думаю, что он и в родном Спартаке бы уже не затерялся.
Только Рассказов плохо обороняется
ОтветРоман Грожан
Только Рассказов плохо обороняется
ну Скопинцев тоже так себе, однако даже до сборной дошёл
Ответarlovski
ну Скопинцев тоже так себе, однако даже до сборной дошёл
Да дело в не этом

Я фанат в целом Рассказова. Только очевидно с флангами рассказов и скопинцев будет мрак в обороне

Значит слева должен быть оборонительный более игрок и наоборот
В своё время Спартак отказался от Рассказова
ОтветKobran
В своё время Спартак отказался от Рассказова
вот только все последующие игроки на его позиции оказались ещё хуже?
Динамо собирается нет за медали бороться?!
Вот этого как раз и не хватало нашему славному гвардейскому экипажу (с).
Уровень. Услышал запах приближающегося чемпионства, но все дурман
По стопам Локомотива видимо. Теперь еще и Динамо будет подбирать за остальными.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
4 минуты назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
11 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
26 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
33 минуты назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
35 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
57 минут назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
1 минуту назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
13 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
20 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
43 минуты назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
51 минуту назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Рекомендуем