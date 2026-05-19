«Динамо» интересны Рассказов и Арсен Адамов. Защитники могут стать свободными агентами летом («СЭ»)
По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб хочет укрепить правый фланг обороны ближайшим летом, подписав игрока с российским паспортом. Внимание бело-голубых привлекли Арсен Адамов из «Зенита» и Николай Рассказов из «Крыльев Советов».
Кандидатуру Адамова продвигает спортивный директор «Динамо» Желько Бувач, а в Рассказове заинтересован главный тренер команды Ролан Гусев.
У обоих игроков истекают контракты с их клубами в конце июня. Они могут перейти в новую команду на правах свободных агентов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Адамов обратно в Ахмат перейдет, скорее всего.
А у Динамо крайних защитников с русским паспортом для ротации нет, только если молодежка
А где не защитник дядя Дима бегает, не хотят укрепить?
Я фанат в целом Рассказова. Только очевидно с флангами рассказов и скопинцев будет мрак в обороне
Значит слева должен быть оборонительный более игрок и наоборот