«Динамо» интересны Рассказов и Арсен Адамов. Защитники могут стать свободными агентами летом («СЭ»)

«Динамо» интересуется Рассказовым и Адамовым.

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб хочет укрепить правый фланг обороны ближайшим летом, подписав игрока с российским паспортом. Внимание бело-голубых привлекли Арсен Адамов из «Зенита » и Николай Рассказов из «Крыльев Советов».

Кандидатуру Адамова продвигает спортивный директор «Динамо » Желько Бувач, а в Рассказове заинтересован главный тренер команды Ролан Гусев.

У обоих игроков истекают контракты с их клубами в конце июня. Они могут перейти в новую команду на правах свободных агентов.