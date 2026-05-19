Смолов о Соболеве в майке Дурана: «Он надел ее с подтекстом, что выиграл конкуренцию. Но ее бы выиграл сейчас и Веретенников»

Смолов о Соболеве в майке Дурана: Он показал этим, что выиграл конкуренцию.

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов в итоговом по сезону РПЛ выпуске «Смол ФМ» объяснил, зачем Александр Соболев надел футболку Джона Дурана во время празднования чемпионства «Зенита ».

Дмитрий Егоров: «Зенит» выиграл чемпионство, а ощущение, что никто особо и не радуется, и не огорчается. Даже во время празднований практически нет ярких эпизодов. Вспомнить можно разве что Соболева, который надел майку Дурана. Что он этим хотел показать? Мол, смотрите, я переиграл Дурана?»

Федор Смолов: «Думаю, да, сто процентов».

Сергей Паршивлюк: «Мне кажется, появление футболки Дурана – это какой-то внутрикомандный мем, что футболисты сами не поняли, что это было».

Смолов: «Но Соболев надел эту майку с подтекстом, что я выиграл конкуренцию и где сейчас этот парень [Дуран]? Хотя я думаю, что эту конкуренцию бы выиграл сейчас и Олег Веретенников ».