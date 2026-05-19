  • Смолов о Соболеве в майке Дурана: «Он надел ее с подтекстом, что выиграл конкуренцию. Но ее бы выиграл сейчас и Веретенников»
Бывший нападающий сборной России Федор Смолов в итоговом по сезону РПЛ выпуске «Смол ФМ» объяснил, зачем Александр Соболев надел футболку Джона Дурана во время празднования чемпионства «Зенита».

Дмитрий Егоров: «Зенит» выиграл чемпионство, а ощущение, что никто особо и не радуется, и не огорчается. Даже во время празднований практически нет ярких эпизодов. Вспомнить можно разве что Соболева, который надел майку Дурана. Что он этим хотел показать? Мол, смотрите, я переиграл Дурана?»

Федор Смолов: «Думаю, да, сто процентов».

Сергей Паршивлюк: «Мне кажется, появление футболки Дурана – это какой-то внутрикомандный мем, что футболисты сами не поняли, что это было».

Смолов: «Но Соболев надел эту майку с подтекстом, что я выиграл конкуренцию и где сейчас этот парень [Дуран]? Хотя я думаю, что эту конкуренцию бы выиграл сейчас и Олег Веретенников».

Зачем великого футболиста вспоминать в одном предложении с этими брёвнами?
Какой же бред опять. Веретенников очень качественный был игрок и лидер команды. В отличие от паненки
Может имелось в виду, что в нынешнем возрасте Веретенников выиграл конкуренцию у Дурака. На пике форме никто из них рядом с Веретенниковым не стоял
Комментарий скрыт
Дельфин как был ДуранОм, так и остался.
Комментарий скрыт
Скорее бараном
Федя, но ты бы не выиграл, умудрился бы и Дурану конкуренцию проиграть)
ну справедливости ради Федор Смолов - один из лучших нападающих современной России на ровне с Кержаковым и Дзюбой.
Ты смеёшься, этот кривоногий голы то научился только к пенсии забивать.
Соболев переоценивает свои достижения. Как и Смолов. Веретенников был очень качественным игроком. И пенальти решающие паненкой никогда не стал бы пробивать, а вмазал бы так что у вратаря руки оторвало.
Вообще-то самый главный пенальти в жизни Веретенников промазал.
Зато как зарядил )
Они вдвоём с Дураном за всю карьеру не забьют столько, сколько Веретенников.
даже не начеканят
Он надел её с подтекстом поугарать, потому что даже в команде за полгода Дуран стал мемом
Какая содержательная беседа , полная инсайдов, фактов и тактических разборов.
Не совсем понял про Веретенникова. Что Соболев, что Дуран в подметки Веретенникову не годятся
видимо Веретенников в текущем состоянии имеется в виду
хоть бы редактировали как то. Совсем неоднозначная фраза
Веретенников бы выиграл конкуренцию и у смолова и соболева вместе взятых
