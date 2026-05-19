Во Франции приняли коллективный договор для женского футбола, направленный на социальную защиту футболисток. Он будет регулировать условия труда, зарплаты и оплачиваемые отпуска

Во Франции утвердили договор о защите прав футболисток.

Профсоюз профессиональных игроков UNFP и объединение клубов Foot Unis сообщили, что достигли принципиального соглашения о подписании договора, который будет регулировать, в частности, условия труда, зарплаты, оплачиваемые отпуска, а также права и обязанности работодателей и работников. Он вступит в силу с 1 июля.

Ранее капитаны женских клубов Первой и Второй лиг подписали петицию с призывом бороться со «структурной нестабильностью» и разблокировать переговоры по коллективному договору, которого футболистки до сих пор были лишены. Футболистки подчеркивали, что им не хватает «главного – защитной основы в виде коллективного договора», который позволил бы «защищать здоровье, регулировать условия труда, обеспечивать безопасность карьеры и поддерживать настоящий социальный диалог», как это уже существует у их коллег-мужчин.

«Я рад достижению соглашения о введении с 1 июля коллективного договора для профессиональных футболисток, выступающих во Франции.

Подписание этого коллективного договора, в котором участвуют профсоюзы игроков и клубов, представляет собой новый важный этап в структурировании, развитии и защите нашего профессионального женского футбола, в который Федерация активно вкладывалась на протяжении последних трех лет, создавая полноценную профессиональную женскую систему.

Это соглашение, которого сами футболистки ждали уже давно, знаменует начало новой эпохи для профессионального женского футбола и, прежде всего, создает регулируемую основу, которая позволит игрокам спокойно строить свое будущее, особенно с точки зрения социальной защиты.

Я благодарю всех социальных партнеров, которые после долгих и непростых переговоров сумели проявить здравый смысл ради гарантии прав профессиональных футболисток», – говорится в заявлении Филиппа Диалло, президента Федерации футбола Франции.

«Я полностью удовлетворен этим соглашением и хочу поблагодарить партнеров, которые сумели взять на себя ответственность и найти компромиссы в общих интересах.

Подписание этого соглашения придает нашей лиге дополнительную легитимность и полностью соответствует амбициям развития LFFP, продолжая динамику роста, которую мы наблюдали в этом сезоне», – сказал Жан-Мишель Олас, президент Лиги профессионального женского футбола и вице-президент FFF.