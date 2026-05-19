  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Во Франции приняли коллективный договор для женского футбола, направленный на социальную защиту футболисток. Он будет регулировать условия труда, зарплаты и оплачиваемые отпуска
0

Во Франции приняли коллективный договор для женского футбола, направленный на социальную защиту футболисток. Он будет регулировать условия труда, зарплаты и оплачиваемые отпуска

Во Франции утвердили договор о защите прав футболисток.

Во Франции приняли коллективное соглашение для профессиональных футболисток.

Профсоюз профессиональных игроков UNFP и объединение клубов Foot Unis сообщили, что достигли принципиального соглашения о подписании договора, который будет регулировать, в частности, условия труда, зарплаты, оплачиваемые отпуска, а также права и обязанности работодателей и работников. Он вступит в силу с 1 июля. 

Ранее капитаны женских клубов Первой и Второй лиг подписали петицию с призывом бороться со «структурной нестабильностью» и разблокировать переговоры по коллективному договору, которого футболистки до сих пор были лишены. Футболистки подчеркивали, что им не хватает «главного – защитной основы в виде коллективного договора», который позволил бы «защищать здоровье, регулировать условия труда, обеспечивать безопасность карьеры и поддерживать настоящий социальный диалог», как это уже существует у их коллег-мужчин.

«Я рад достижению соглашения о введении с 1 июля коллективного договора для профессиональных футболисток, выступающих во Франции.

Подписание этого коллективного договора, в котором участвуют профсоюзы игроков и клубов, представляет собой новый важный этап в структурировании, развитии и защите нашего профессионального женского футбола, в который Федерация активно вкладывалась на протяжении последних трех лет, создавая полноценную профессиональную женскую систему.

Это соглашение, которого сами футболистки ждали уже давно, знаменует начало новой эпохи для профессионального женского футбола и, прежде всего, создает регулируемую основу, которая позволит игрокам спокойно строить свое будущее, особенно с точки зрения социальной защиты.

Я благодарю всех социальных партнеров, которые после долгих и непростых переговоров сумели проявить здравый смысл ради гарантии прав профессиональных футболисток», – говорится в заявлении Филиппа Диалло, президента Федерации футбола Франции. 

«Я полностью удовлетворен этим соглашением и хочу поблагодарить партнеров, которые сумели взять на себя ответственность и найти компромиссы в общих интересах.

Подписание этого соглашения придает нашей лиге дополнительную легитимность и полностью соответствует амбициям развития LFFP, продолжая динамику роста, которую мы наблюдали в этом сезоне», – сказал Жан-Мишель Олас, президент Лиги профессионального женского футбола и вице-президент FFF. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37324 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
Филипп Диалло
logoлига 1 Франция
logoсборная Франции жен
женский футбол
Федерация футбола Франции

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
А лучше бы перевели женский футбол на самофинансирование. После чего это бесполезное и лишь высасывающее деньги явление просто скончалось бы.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
4 минуты назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
11 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
26 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
33 минуты назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
35 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
57 минут назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
1 минуту назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
13 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
20 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
43 минуты назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
51 минуту назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Рекомендуем