  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мактоминей, Робертсон, Гилмор, Макгинн, Тирни, Фергюсон, Доук, 43-летний вратарь Гордон – в заявке сборной Шотландии на ЧМ-2026
0

Мактоминей, Робертсон, Гилмор, Макгинн, Тирни, Фергюсон, Доук, 43-летний вратарь Гордон – в заявке сборной Шотландии на ЧМ-2026

Названа заявка сборной Шотландии на ЧМ-2026.

Сборная Шотландии опубликовала заявку на чемпионат мира-2026.

В окончательный состав команды Стива Кларка вошли 26 игроков.

Вратари: Крэйг Гордон («Хартс»), Ангус ГаннНоттингем Форест»), Лиэм Келли («Рейнджерс»);

Защитники: Грант Хэнли («Хиберниан»), Джек Хендри («Аль-Итиффак»), Аарон Хики («Брентфорд»), Доминик Хайем («Рексхэм»), Скотт Маккенна («Динамо» Загреб), Натан Паттерсон («Эвертон»), Энтони Ралстон («Селтик»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Киран Тирни («Селтик»);

Полузащитники: Райан Кристи («Борнмут»), Финдлэй Кертис («Килмарнок»), Льюис Фергюсон («Болонья»), Бен Доук («Борнмут»), Билли Гилмор («Наполи»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич»), Скотт Мактоминей («Наполи»);

Нападающие: Че Адамс («Торино»), Линдон Дайкс («Чарльтон»), Джордж Херст («Ипсвич»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»), Росс Стюарт («Саутгемптон»).

Отметим, что голкиперу Крэйгу Гордону уже исполнилось 43 года. 

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборная Шотландии встретится с Гаити, Марокко и Бразилией. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37324 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Шотландской футбольной ассоциации
logoчемпионат мира
logoСтив Кларк
logoСборная Шотландии по футболу
logoХиберниан
logoЛьюис Фергюсон
logoБорнмут
logoЛиэм Келли 1996
logoСелтик
logoНаполи
logoФиндлэй Кертис
logoБрентфорд
logoБен Доук
logoНоттингем Форест
logoпремьер-лига Англия
logoЭндрю Робертсон
logoДжон Суттар
logoЛиверпуль
logoНатан Паттерсон
logoИпсвич
logoДжек Хендри
logoНорвич Сити
logoвысшая лига Хорватия
logoЧе Адамс
logoКенни Маклин
logoЧарльтон
logoРейнджерс
logoБолонья
logoДинамо Загреб
logoвысшая лига Шотландия
logoСкотт Маккенна
logoТорино
logoРайан Кристи
logoЛоуренс Шенкленд
logoАль-Иттифак
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoчемпионшип
logoХартс
logoРосс Стюарт
logoКиран Тирни
logoАарон Хики
logoСкотт Мактоминей
logoСаутгемптон
logoБилли Гилмор
logoЭнтони Ралстон
logoАнгус Ганн
logoАстон Вилла
logoДоминик Хайем
logoДжордж Херст
logoГрант Хэнли
logoКрэйг Гордон
logoЛиндон Дайкс
logoДжон Макгинн
logoсерия А Италия
logoЭвертон
logoРексхэм

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Защита неплохая, полузащита очень крепкая (Мактоминей, Макгин и Фергюссон), а вот с нападением у шотландцев беда конечно.
Ответglavredaktor
Защита неплохая, полузащита очень крепкая (Мактоминей, Макгин и Фергюссон), а вот с нападением у шотландцев беда конечно.
как и с вратарями
Ответglavredaktor
Защита неплохая, полузащита очень крепкая (Мактоминей, Макгин и Фергюссон), а вот с нападением у шотландцев беда конечно.
Мактоминей будет за них забивать
Победа над Гаити гарантирует выход в 1/16 финала, где шотландцы проиграют команде с 1 места в другой группе. 4 матча проведут, что уже неплохо
Ответtrav
Победа над Гаити гарантирует выход в 1/16 финала, где шотландцы проиграют команде с 1 места в другой группе. 4 матча проведут, что уже неплохо
Не гарантирует. Да обычно 3 очков хватает при такой схеме. Но нужна разница хотя бы 0 или -1. Если шотландцы проиграют Марокко 0-1 допустим. И 0-3 Бразилии. Даже победа над гаити условно 2-0 скорее всего поставит крест кельтам с -2 вероятностью прохода низкая . из 12 сборных кто займут 3 позиции. У 3 команд наверное будет 4 очка. У команд 7 по три очка. И две по 1-2 примерно. Они ясно мимо и парочка с 3 очками мимо у кого отрицательна разница будет.
Ответtrav
Победа над Гаити гарантирует выход в 1/16 финала, где шотландцы проиграют команде с 1 места в другой группе. 4 матча проведут, что уже неплохо
А так у Шотландии 66,7 % на проезд с третьего места. 8 из 12.
Гордон легенда ФМ
Насколько же всё плохо у шотландцев с вратарями, если в сборной три лавочника, суммарно сыгравшие 7 матчей за сезон в своих клубах.

Зато приятно удивил вызов Кёртиса.
А где Боуи из Вероны ?
Топну за скотишей. Давно они не шумели
ОтветТюменец
Топну за скотишей. Давно они не шумели
Откровенно говоря шотландцы никогда не шумели на уровне сборных.
ОтветАндрей Гон
Откровенно говоря шотландцы никогда не шумели на уровне сборных.
Вот по этому и жду ))
Выйдут ли на этот раз из группы, пока им это ни разу не удавалось.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
3 минуты назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
10 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
25 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
32 минуты назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
34 минуты назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
56 минут назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
57 секунд назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
12 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
19 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
42 минуты назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
50 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Рекомендуем