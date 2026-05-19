Мактоминей, Робертсон, Гилмор, Макгинн, Тирни, Фергюсон, Доук, 43-летний вратарь Гордон – в заявке сборной Шотландии на ЧМ-2026

Названа заявка сборной Шотландии на ЧМ-2026.

Сборная Шотландии опубликовала заявку на чемпионат мира-2026.

В окончательный состав команды Стива Кларка вошли 26 игроков.

Вратари : Крэйг Гордон («Хартс»), Ангус Ганн («Ноттингем Форест »), Лиэм Келли («Рейнджерс»);

Защитники : Грант Хэнли («Хиберниан»), Джек Хендри («Аль-Итиффак»), Аарон Хики («Брентфорд»), Доминик Хайем («Рексхэм»), Скотт Маккенна («Динамо» Загреб), Натан Паттерсон («Эвертон»), Энтони Ралстон («Селтик»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Киран Тирни («Селтик»);

Полузащитники : Райан Кристи («Борнмут»), Финдлэй Кертис («Килмарнок»), Льюис Фергюсон («Болонья»), Бен Доук («Борнмут»), Билли Гилмор («Наполи»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич»), Скотт Мактоминей («Наполи»);

Нападающие : Че Адамс («Торино»), Линдон Дайкс («Чарльтон»), Джордж Херст («Ипсвич»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»), Росс Стюарт («Саутгемптон»).

Отметим, что голкиперу Крэйгу Гордону уже исполнилось 43 года.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборная Шотландии встретится с Гаити, Марокко и Бразилией.