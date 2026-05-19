Геннадий Орлов: «Семак – это «седьмой» на украинском языке. И я был убежден, что он возьмет свой 7-й титул. Это тренер новой волны»
Комментатор Геннадий Орлов оценил роль Сергея Семака в успехах «Зенита».
Семак в качестве главного тренера петербургской команды в минувшем сезоне Мир РПЛ выиграл свое 7-е чемпионство.
«Семак – это «седьмой» на украинском языке. И он взял седьмой титул в роли главного тренера, я был убежден, что так оно и будет.
Он отличается от всех остальных, и многих раздражает, что он не такой, как все. У него нет политики кнута и пряника. Это тренер новой волны.
Но основное испытание «Зенит» ждет в европейских турнирах. Тогда и будет видно, насколько мы сильны», – сказал Орлов в программе «Такой футбол».
Источник: «Такой футбол»
От него пятый год скрывают правду?
Так что всё правильно👍
П. С.: Удивительным тренером был Юрий Палыч, хоть и легенда Локомотива, но в Европе с Динамо Киев побеждал Порту, Фейеноорд Кумана, Боруссию Гладбах, проходил Ман Сити Манчини, громил ПСЖ (3:0), Бешикташ с Гути (4:0; 4:1), 4:1 против Спартака Черчесова в Москве, боевые 2:2 против Валенсии Давида Вильи и Давида Сильвы на Месталье...
Единственное - уступил Шахтёру в легендарном полуфинале Кубка УЕФА 2008/09, но тягаться с теми горняками праймового Луческу было непросто
