Геннадий Орлов: «Семак – это «седьмой» на украинском языке. И я был убежден, что он возьмет свой 7-й титул. Это тренер новой волны»

Геннадий Орлов: Семак – это «седьмой» на украинском языке. И он взял 7-й титул.

Комментатор Геннадий Орлов оценил роль Сергея Семака в успехах «Зенита».

Семак в качестве главного тренера петербургской команды в минувшем сезоне Мир РПЛ выиграл свое 7-е чемпионство.

«Семак – это «седьмой» на украинском языке. И он взял седьмой титул в роли главного тренера, я был убежден, что так оно и будет.

Он отличается от всех остальных, и многих раздражает, что он не такой, как все. У него нет политики кнута и пряника. Это тренер новой волны.

Но основное испытание «Зенит » ждет в европейских турнирах. Тогда и будет видно, насколько мы сильны», – сказал Орлов в программе «Такой футбол» .