  • Геннадий Орлов: «Семак – это «седьмой» на украинском языке. И я был убежден, что он возьмет свой 7-й титул. Это тренер новой волны»
Комментатор Геннадий Орлов оценил роль Сергея Семака в успехах «Зенита».

Семак в качестве главного тренера петербургской команды в минувшем сезоне Мир РПЛ выиграл свое 7-е чемпионство.

«Семак – это «седьмой» на украинском языке. И он взял седьмой титул в роли главного тренера, я был убежден, что так оно и будет.

Он отличается от всех остальных, и многих раздражает, что он не такой, как все. У него нет политики кнута и пряника. Это тренер новой волны.

Но основное испытание «Зенит» ждет в европейских турнирах. Тогда и будет видно, насколько мы сильны», – сказал Орлов в программе «Такой футбол».

"Но основное испытание «Зенит» ждет в европейских турнирах"

От него пятый год скрывают правду?
Aleksey Yashin
Это как от президента Португалии Салазара на исходе лет скрывали полёт американцев на Луну, принося только "правильные" газеты...
Победитель по жизни_1117168002
Или когда чувак первый раз посмотрел Терминатор, а там в титрах "основано на реальных событиях" и думал что советская цензура скрывала войну людей и роботов))
На украинском седьмой - "сьомий"
Победитель по жизни_1117168002
Получается, что должен быть Сёмин.
Seroga
Да и Сёмин как раз тренеровал киевское Динамо, выигрывал УПЛ и громил Спартак 8:2 в ЛЧ

Так что всё правильно👍

П. С.: Удивительным тренером был Юрий Палыч, хоть и легенда Локомотива, но в Европе с Динамо Киев побеждал Порту, Фейеноорд Кумана, Боруссию Гладбах, проходил Ман Сити Манчини, громил ПСЖ (3:0), Бешикташ с Гути (4:0; 4:1), 4:1 против Спартака Черчесова в Москве, боевые 2:2 против Валенсии Давида Вильи и Давида Сильвы на Месталье...

Единственное - уступил Шахтёру в легендарном полуфинале Кубка УЕФА 2008/09, но тягаться с теми горняками праймового Луческу было непросто
Сны при температуре 39
ciao.ragazzi.2519
Комментарий скрыт
То есть надо искать тренера по фамилии Осьмерик, получается
Архитектор Мендисабаль
Кстати, соболев, в переводе с украинского означает дельфин
Gardarike
Зачем вы кидаете лживую инфу?
соболев в переводе с любого языка означает - #######
Семак, семака, семитка, Геннадий Сергеич, это старинное казачье название медной монеты достоинством в две копейки. Да и сам Сергей Богданович с Луганщины. Однако связь с семью есть. Монетарная реформа Канкрина (40-е гг. XIXв.) приравняла две копейки к старым семи. Вот и семак.
Владимир Абрамов
семитка говоришь ???
а нет ли в твоем комменте антисемитизму ???
О, и этот окончательно отъехал
Смеялся в голос.

Хаватит наливать деду валерьянки, он уже перебрал)
На сорок втором году жизни в Луганске узнал что Семак на украинском это седьмой.
Евгений Добрый_1116577994
Это питерский диалект.
Евгений Добрый_1116577994
бггг)))))))
Как же любят в Питере натянуть сову на глобус. Юбилейного сезона оказалось мало?
Семак выполняет поставленную задачу. Зенит берёт титулы. Но смотреть на такой футбол невозможно. Наискучнейшая команда лиги. На нас, болельщиков просто наплевали. На стадион приходят за эмоциями. Сейчас сидишь зеваешь. После матча даже нечего вспомнить. Ну выиграли и что? Выходим душим, сушим и побеждаем. Где игра, Газпром?! Наш прямой конкурент имеет тот же результат, но с игрой. Даже Балтика прыгнувшая выше головы играла в футбол, а не сидела в автобусе. Наш состав позволяет совмещать игру и результат. Но уже три сезона без игры. Совсем. И следующий сезон Зенита будет таким же. Спасибо мля
гол-хрен-штанга
Когда результат назначают в кабинете, игра не имеет значения.
