  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бруну, Райс, Холанд, Бернарду, Райя, Семеньо – в сборной сезона АПЛ по версии Невилла
0

Бруну, Райс, Холанд, Бернарду, Райя, Семеньо – в сборной сезона АПЛ по версии Невилла

Невилл собрал символическую сборную сезона АПЛ.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл составил символическую сборную лучших игроков сезона АПЛ.

ВратарьДавид Райя («Арсенал»);

Защитники: Юрриен Тимбер, Вильям СалибаГабриэл Магальяэс (все – «Арсенал»), Нико О’Райли («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Антуан Семеньо, Бернарду Силва (оба – «Манчестер Сити»);

Нападающие: Игор Тиаго («Брентфорд»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37323 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
logoГари Невилл
logoАрсенал
logoДавид Райя
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЭрлинг Холанд
logoГабриэл Магальяэс
logoДеклан Райс
logoБернарду Силва
logoВильям Салиба
logoИгор Тиаго
logoМанчестер Юнайтед
logoБруну Фернандеш
logoАнтуан Семеньо
logoБрентфорд
logoЮрриен Тимбер
logoНико О'Райли

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Все кто щас восхищается с Бруно, в начале года говорили что его надо выкинуть из команды.
ОтветBunyod Turgunov
Все кто щас восхищается с Бруно, в начале года говорили что его надо выкинуть из команды.
Это было в контексте его капитанства и вольностей на поле. И имело место быть. С тех пор он сильно улучшил дисциплину, так что похвала заслужена. А повторяют одно и то же только попугаи и дураки, как говорил Толстой.
ОтветBunyod Turgunov
Все кто щас восхищается с Бруно, в начале года говорили что его надо выкинуть из команды.
так говорили те кто не смотрит матчи МЮ и не видит какой он вклад вносит в игру
Наше говорящее бревнышко до сих пор живёт в мире 442
Брендфорд стабильно последнее время раскрывает форвардов и продаёт !
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
3 минуты назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
10 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
25 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
32 минуты назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
34 минуты назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
56 минут назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
42 секунды назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
12 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
19 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
42 минуты назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
50 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Рекомендуем