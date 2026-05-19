Шалимов об ударе Миронова в лицо Педро: «Глупость полная, но мяча вообще не было рядом. Мажич скажет, что это пенальти. А если бы 11-метрового не было, он бы тоже это оправдал»

Шалимов о пенальти «Зенита» в игре с «Ростовом»: Мажич оправдал бы любое решение.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Игорь Шалимов высказался о назначении пенальти в пользу «Зенита » в последнем туре Мир РПЛ.

Сине-бело-голубые обыграли «Ростов» в 30-м туре (1:0) благодаря голу Александра Соболева с пенальти. 11-метровый был назначен на 9-й минуте: полузащитник Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро дос Сантосу в штрафной хозяев, находясь вдали от мяча.

«Зенит» выбрал вариант с Дркушичем (а не Мантуаном ) на позиции правого защитника – выбор был сделан в пользу большей надежности в обороне. Вся подоплека матча была в том, сумеет ли «Зенит» забить гол и повести в счете, чтобы до последнего не подвешивать чемпионство. Потому что при ничейном счете один шальной момент или удар мог решить судьбу чемпионства. Запары на последних минутах Питер не допустил, контролировал ход матча.

Ключевой момент матча – пенальти, который назначили после удара Миронова в лицо Педро. Не понял, что хотел сделать игрок «Ростова » и зачем он бил соперника по лицу – глупость полная. Но это один вопрос. Второй – там не было борьбы за мяч, не было мяча рядом вообще.

Но Мажич скажет, что удар в лицо, законченное действие – и это пенальти. А если бы пенальти не было, Мажич бы тоже это оправдал», – сказал Шалимов.

Главным арбитром встречи был Сергей Карасев.