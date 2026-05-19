  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шалимов об ударе Миронова в лицо Педро: «Глупость полная, но мяча вообще не было рядом. Мажич скажет, что это пенальти. А если бы 11-метрового не было, он бы тоже это оправдал»
0

Шалимов об ударе Миронова в лицо Педро: «Глупость полная, но мяча вообще не было рядом. Мажич скажет, что это пенальти. А если бы 11-метрового не было, он бы тоже это оправдал»

Шалимов о пенальти «Зенита» в игре с «Ростовом»: Мажич оправдал бы любое решение.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Игорь Шалимов высказался о назначении пенальти в пользу «Зенита» в последнем туре Мир РПЛ.

Сине-бело-голубые обыграли «Ростов» в 30-м туре (1:0) благодаря голу Александра Соболева с пенальти. 11-метровый был назначен на 9-й минуте: полузащитник Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро дос Сантосу в штрафной хозяев, находясь вдали от мяча.

«Зенит» выбрал вариант с Дркушичем (а не Мантуаном) на позиции правого защитника – выбор был сделан в пользу большей надежности в обороне. Вся подоплека матча была в том, сумеет ли «Зенит» забить гол и повести в счете, чтобы до последнего не подвешивать чемпионство. Потому что при ничейном счете один шальной момент или удар мог решить судьбу чемпионства. Запары на последних минутах Питер не допустил, контролировал ход матча.

Ключевой момент матча – пенальти, который назначили после удара Миронова в лицо Педро. Не понял, что хотел сделать игрок «Ростова» и зачем он бил соперника по лицу – глупость полная. Но это один вопрос. Второй – там не было борьбы за мяч, не было мяча рядом вообще.

Но Мажич скажет, что удар в лицо, законченное действие – и это пенальти. А если бы пенальти не было, Мажич бы тоже это оправдал», – сказал Шалимов. 

Главным арбитром встречи был Сергей Карасев.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37322 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Карасев
logoАлексей Миронов
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Шалимов
logoПедро дос Сантос
logoРостов
Милорад Мажич
logoсудьи
logoВанья Дркушич
logoГуставо Мантуан

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Миронов хоть где-то объяснил уже свой фол? Хочется послушать его версию. Хотя уже ему можно просто выбирать из сказанных экспертами версий и реальную позицию от первого лица мы не услышим....
Ответmit-byer
Миронов хоть где-то объяснил уже свой фол? Хочется послушать его версию. Хотя уже ему можно просто выбирать из сказанных экспертами версий и реальную позицию от первого лица мы не услышим....
А какие версии были высказаны? Не встречал пока.
Ответверсус вульгарис
А какие версии были высказаны? Не встречал пока.
Основная - бежал и размахивал руками, смотрел в другую сторону.
Но на повторе выглядит не так, а как будто смотрел боковым зрением и махал рукой в сторону Педро с целью схватить/контролировать, а там лицо оказалось, а не плечо например.
Если обьективно, то не имеет значения был мяч рядом или нет. Что получается, если мяча рядом нет, значит можно игроков в штрафной гасить?
ОтветЛюбитель побеждать
Если обьективно, то не имеет значения был мяч рядом или нет. Что получается, если мяча рядом нет, значит можно игроков в штрафной гасить?
В таких случаях более вменяемым решением выглядит жёлтая/красная карточка, в зависимости от грубости нарушения, и свободный удар, если мяч в игре. Пенальти имхо был назначен по правилам, хоть это и выглядит, будем откровенны, по-идиотски.
ОтветЛюбитель побеждать
Если обьективно, то не имеет значения был мяч рядом или нет. Что получается, если мяча рядом нет, значит можно игроков в штрафной гасить?
Комментарий скрыт
Тогда у меня вопрос к Шалимова.. Удар по лицу соперника - это фол или нет? Если это фол в своей штрафной, то это - пенальти. Если это не фол, то можно лупить по лицу? И вам за это ничего не будет? И почему тогда в ворота Зенита поставили пенальти за то что Энрике дотронулся до лица Барко? Или и там Шалимов бурно протестовал ?
ОтветАлександр Жердин
Тогда у меня вопрос к Шалимова.. Удар по лицу соперника - это фол или нет? Если это фол в своей штрафной, то это - пенальти. Если это не фол, то можно лупить по лицу? И вам за это ничего не будет? И почему тогда в ворота Зенита поставили пенальти за то что Энрике дотронулся до лица Барко? Или и там Шалимов бурно протестовал ?
Шалимов вышел покурить, будет позже.
ОтветАлександр Жердин
Тогда у меня вопрос к Шалимова.. Удар по лицу соперника - это фол или нет? Если это фол в своей штрафной, то это - пенальти. Если это не фол, то можно лупить по лицу? И вам за это ничего не будет? И почему тогда в ворота Зенита поставили пенальти за то что Энрике дотронулся до лица Барко? Или и там Шалимов бурно протестовал ?
Недавно Беллингему защитник Барсы заехал локтем по лицу и пенку не дали
Уважаемые московские журналисты!
От лица болельщиков ФК Зенит, прошу узнать мнение о пенальти в матче с ФК Ростов у :
Аркадий Укупник
Свидетели Иеговы
Дональд Трамп
Хуситы
Осьминог Пауль
ОтветТрактоПоктер
Уважаемые московские журналисты! От лица болельщиков ФК Зенит, прошу узнать мнение о пенальти в матче с ФК Ростов у : Аркадий Укупник Свидетели Иеговы Дональд Трамп Хуситы Осьминог Пауль
Тише будь.
ОтветТрактоПоктер
Уважаемые московские журналисты! От лица болельщиков ФК Зенит, прошу узнать мнение о пенальти в матче с ФК Ростов у : Аркадий Укупник Свидетели Иеговы Дональд Трамп Хуситы Осьминог Пауль
Надо дать возможность поныть
Второй день из Москвы слышатся слезы)
ОтветНаблюдатель81
Второй день из Москвы слышатся слезы)
Слезы радости ?
Считаю, надо Миронова допросить с пристрастием
ОтветНиколай Бабулькин
Считаю, надо Миронова допросить с пристрастием
А ещё Динамо срочно на допрос, а то посмели выиграть у Краснодара вопреки желанию некоторых)
У Мажича даже фамилия в тему. Отмазывает судей в 99% Его же,, питомцы,,. Как иначе.
Уже все забыли. Кроме жалкой секты авторов . Ещё месяц будут мусолить.
За любимый спратак НОЛЬ постов.
Сразу видно какой клуб популярный.
ОтветТреска
Уже все забыли. Кроме жалкой секты авторов . Ещё месяц будут мусолить. За любимый спратак НОЛЬ постов. Сразу видно какой клуб популярный.
Так он из секты победителей на газпром тв.
Миронов, это сто процентов подстава. Ни один футболист в здравом уме, не совершит такой поступок. Этот поступок Миронов, требует отдельного изучения судебной комиссии, и на детекторе лжи. В случае если подтвердится умысел, то его необходимо пожизненно дисквалифицировать, а Зениту засчитать поражение со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Ответrodjer22
Миронов, это сто процентов подстава. Ни один футболист в здравом уме, не совершит такой поступок. Этот поступок Миронов, требует отдельного изучения судебной комиссии, и на детекторе лжи. В случае если подтвердится умысел, то его необходимо пожизненно дисквалифицировать, а Зениту засчитать поражение со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Так же рассмотреть удаление и поведение игрока ростова после
Ответrodjer22
Миронов, это сто процентов подстава. Ни один футболист в здравом уме, не совершит такой поступок. Этот поступок Миронов, требует отдельного изучения судебной комиссии, и на детекторе лжи. В случае если подтвердится умысел, то его необходимо пожизненно дисквалифицировать, а Зениту засчитать поражение со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Это не подстава??? Он что команду подставил??? Все было так задумано.не Мирон так вахания условный
Мажич так и сказал,когда Ву заехал по лицу Фассону.Там это не пенальти почему-то.«Данный игровой контакт с соперником является ненаказуемым».
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
3 минуты назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
10 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
25 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
32 минуты назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
34 минуты назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
56 минут назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
35 секунд назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
12 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
19 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
42 минуты назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
50 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Рекомендуем