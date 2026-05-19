Отец Кондакова о чемпионстве сына: «Куряне уже лет 50 не становились чемпионами, кажется. Да, Даня воспитанник «Зенита» и в Петербурге уже местный. Надеюсь, он надолго в клубе»

Отец Кондакова о чемпионстве сына: куряне лет 50 не становились чемпионами.

Бывший футболист курского «Авангарда » Денис Кондаков, отец полузащитника «Зенита» Даниила Кондакова , высказался о победе сына в Мир РПЛ .

– Как восприняли чемпионство сына?

– В первую очередь это очень приятно. В том числе для всего Курска и области, откуда мы родом. Да, Даня воспитанник «Зенита » и в Петербурге уже местный. Надеюсь, он в «Зените» надолго. Но для Курска это очень знаменательное событие. Мне кажется, куряне уже лет 50 не становились чемпионами страны. На моей памяти такого точно не было.

– Вы были на «Ростов Арене» на чемпионской игре. Переживали?

– Очень. И в целом по сезону тоже. И когда Даня в стартовом составе выходил в Кубке, и в играх чемпионата. Но в итоге – он молодец! Есть над чем работать. Но я надеюсь, что с каждым годом Даня будет только прибавлять.

– Это первый случай, когда вы вот так похвалили сына?

– Сейчас он точно заслужил, – сказал Денис Кондаков.