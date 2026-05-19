  Отец Кондакова о чемпионстве сына: «Куряне уже лет 50 не становились чемпионами, кажется. Да, Даня воспитанник «Зенита» и в Петербурге уже местный. Надеюсь, он надолго в клубе»
Отец Кондакова о чемпионстве сына: «Куряне уже лет 50 не становились чемпионами, кажется. Да, Даня воспитанник «Зенита» и в Петербурге уже местный. Надеюсь, он надолго в клубе»

Бывший футболист курского «Авангарда» Денис Кондаков, отец полузащитника «Зенита» Даниила Кондакова, высказался о победе сына в Мир РПЛ

Как восприняли чемпионство сына?

– В первую очередь это очень приятно. В том числе для всего Курска и области, откуда мы родом. Да, Даня воспитанник «Зенита» и в Петербурге уже местный. Надеюсь, он в «Зените» надолго. Но для Курска это очень знаменательное событие. Мне кажется, куряне уже лет 50 не становились чемпионами страны. На моей памяти такого точно не было.

Вы были на «Ростов Арене» на чемпионской игре. Переживали?

– Очень. И в целом по сезону тоже. И когда Даня в стартовом составе выходил в Кубке, и в играх чемпионата. Но в итоге – он молодец! Есть над чем работать. Но я надеюсь, что с каждым годом Даня будет только прибавлять.

Это первый случай, когда вы вот так похвалили сына?

– Сейчас он точно заслужил, – сказал Денис Кондаков.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Первый воспитанник за очень долгий период которому начали доверять
Первый воспитанник за очень долгий период которому начали доверять
Далеко не первый даже в этом сезоне (Шилов, Михайлов, Лобов). Первый, который соответствует уровню и практически не теряется.
Первый воспитанник за очень долгий период которому начали доверять
Для доверия надо играть в основе, а он на лавке сидит и вряд ли это изменится
О, легендарный Дениска Кондаков.
Курский Кафу.
