Министр просвещения РФ Кравцов о суперфинале Кубка: «Победит сильнейший. Будем надеяться, что «Спартак»
Министр просвещения РФ и болельщик «Спартака» Сергей Кравцов высказался о предстоящем суперфинале Фонбет Кубка России.
Трофей разыграют «Спартак» и «Краснодар». Матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.
«Сезон я бы оценивал по итогам чемпионата и Кубка России. Планирую посетить игру в «Лужниках».
Жду хорошую и красивую игру. А победит сильнейший. Будем надеяться, что победит «Спартак», – сказал Кравцов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
