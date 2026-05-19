Министр просвещения РФ о финале Кубка: победит сильнейший. Надеюсь, что «Спартак».

Министр просвещения РФ и болельщик «Спартака » Сергей Кравцов высказался о предстоящем суперфинале Фонбет Кубка России.

Трофей разыграют «Спартак» и «Краснодар ». Матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Сезон я бы оценивал по итогам чемпионата и Кубка России. Планирую посетить игру в «Лужниках».

Жду хорошую и красивую игру. А победит сильнейший. Будем надеяться, что победит «Спартак», – сказал Кравцов.