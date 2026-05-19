Дегтярев об ужесточении лимита: «Через год посмотрю, пошли деньги на детей или нет. Если нет, еще меньше сделаю – 6 и 11. 80% госденег уходит на легионеров, агентов. Ну что это такое?»

Дегтярев о лимите: через год посмотрю, пошли деньги на детей или нет.

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что через год вернется к вопросу об изменении лимита на легионеров в российском футболе.

Министерство спорта России ранее опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ . В сезоне-2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7.

«Пришлось подписать приказ, пока снижение на одного легионера. Он не на год, он бессрочный. Но через год, я обещаю, я к этой теме вернусь и посмотрю, пошли деньги на детей или нет. Если не пошли, еще меньше сделаю – 6 и 11.

Целевая, мне кажется, справедливая цифра, и не только мне, сторонников у меня достаточно, – это 10 иностранцев в заявке и 5 на поле. Придем мы к ней или нет, покажет время и социальная ответственность клубов.

Чтобы было понятно: я не обращаю взор на чьи-то чужие деньги. Из этих 120 млрд под 80 млрд – это или государственные, или квазигосударственные деньги, то есть госкорпораций и госкомпаний. И вот из них еще под 80% уходит на зарплаты легионерам, агентам. Ну что это такое?

Это безобразие, я считаю. Поэтому вот так, приказ подписан – следующий сезон будет 12 в заявке, 7 на поле. И в течение года я посмотрю, как они будут себя вести», – заявил Дегтярев в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ».

