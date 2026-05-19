  Дегтярев об ужесточении лимита: «Через год посмотрю, пошли деньги на детей или нет. Если нет, еще меньше сделаю – 6 и 11. 80% госденег уходит на легионеров, агентов. Ну что это такое?»
Дегтярев об ужесточении лимита: «Через год посмотрю, пошли деньги на детей или нет. Если нет, еще меньше сделаю – 6 и 11. 80% госденег уходит на легионеров, агентов. Ну что это такое?»

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что через год вернется к вопросу об изменении лимита на легионеров в российском футболе.

Министерство спорта России ранее опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ. В сезоне-2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7.

«Пришлось подписать приказ, пока снижение на одного легионера. Он не на год, он бессрочный. Но через год, я обещаю, я к этой теме вернусь и посмотрю, пошли деньги на детей или нет. Если не пошли, еще меньше сделаю – 6 и 11.

Целевая, мне кажется, справедливая цифра, и не только мне, сторонников у меня достаточно, – это 10 иностранцев в заявке и 5 на поле. Придем мы к ней или нет, покажет время и социальная ответственность клубов.

Чтобы было понятно: я не обращаю взор на чьи-то чужие деньги. Из этих 120 млрд под 80 млрд – это или государственные, или квазигосударственные деньги, то есть госкорпораций и госкомпаний. И вот из них еще под 80% уходит на зарплаты легионерам, агентам. Ну что это такое?

Это безобразие, я считаю. Поэтому вот так, приказ подписан – следующий сезон будет 12 в заявке, 7 на поле. И в течение года я посмотрю, как они будут себя вести», – заявил Дегтярев в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ».

Дегтярев о лимите: «Бюджет 16 клубов РПЛ – 120 млрд, на академии тратят 7 млрд. Я год назад предупредил: «Буду регулировать». Увеличение денег пошло на детей? Нет, весь год обсуждали»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Гибкий ЗОЖ»
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
детский футбол
logoМихаил Дегтярев
logoСборная России по футболу
logoденьги

Команда КВН Сборная Краснодарского края! Ща выступаем на расслабоне. Позвонил мне Леонардо Ди Каприо. Сказал: "Коль, я тут миллион долларов на защиту амурских тигров перевёл. Как думаешь, до них он дойдёт?" Я ему говорю: "До НИХ - дойдёт, до тигров - нет. (БАК - Соучастники, 2010 год).
ОтветТретий фанат ФК Торпедо Москва
и даже тут нашлись 15рублевки, которые тебя минусанули)
ОтветТретий фанат ФК Торпедо Москва
команда КВН Дети лейтенанта Шмидта, 1998 год.
Обидно, прокакали такую страну, великую державу, и главное, кто - Клинтон, Ширак и Колль. Пятнадцать миллиардов дали, курам на смех. У нас такие деньги даже до державы не довозят. На что рассчитывали?...
Да хоть 0 легионеров сделай, на детей деньги если и пойдут то крохи. А основная часть пойдёт в карман наших паспортистов и их агентов.
ОтветЕвгений Сидоров
Комментарий скрыт
ОтветAggrrist
Комментарий скрыт
ну только если деньги есть, без них тебя тренер в основу ставить не будет
Это Мишаня извращённая форма управления государством. Там где должен работать рынок и конкуренция - работает ручное управление, переплата футболистам, откаты, отсутствие доходов
Ответkaka10
выключить рубильник государства - все умрет мгновенно). Какой рынок?))
Ответkaka10
в любом чемпионате есть регулирования и ограничения со стороны гос-ва и надзорных органов. где-то больше, где-то меньше, но говорить про рынок и конкуренцию очень спорно, учитывая всякие правила финансового fair-play, psr и тому подобное
То есть он творит всё что захочет, судя по словам?
ОтветАрхитектор Мендисабаль
я тоже удивился. Причём "посмотрю, как они будут себя вести", "еще меньше сделаю". Прям барин.
заявил Дегтярев в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ».
Шойгу знает толк в квазигосударственных(с) деньгах. Что папа что дочка
Кто о чём, а этот о бане (во всех смыслах).
Сами раздули финансовый пузырь ради распила, а теперь ноют. Сократите зарплаты! Легионеры сами свалят, а нашим деревьям некуда будет деваться, играть будут и так.
ОтветInspectorate
Да просто финансирование бюджетное уменьшайте и всё
Деньги пойдут на детей… чиновников
Это что за решала такой из лихих 90-х? Посмотрит он как они себя ведут....Министр #пт...
Если нет системы подготовки детей и на всю страну всего 300 крытых футбольных манежей (большинство из которых в Москве и Питере), то детей можно хоть деньгами посыпать, а результат будет прискорбный...
ОтветMishutka78
В Краснодаре благодаря Сергею Николаевичу футбольные манежи растут как грибы после дождя. В каждом районе города в шаговой доступности. Любой ребенок может совершенно бесплатно записаться и заниматься футболом. Получив при этом тоже совершенно бесплатно полное обмундирование. Также Галицкий строит манежи по всему Краснодарскому краю. Вот у кого нужно учиться как управлять клубом.
ОтветВладимир Худящев
Но убирать легионеров из состава клуб Галицкого всё равно заставим. Ну, не шиза ли?
