Азар о «Реале»: «Я пришел, чтобы играть как Эден, а не чтобы заменить Роналду. У меня не такой стиль игры, я не мог забивать 60-70 голов в год. Я едва ли забил столько за всю карьеру»
Бывший полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал, давило ли на него то, что его считали преемником Криштиану Роналду в мадридском клубе.
«Я не хотел брать 7-й номер. Я хотел взять 10-й номер Луки Модрича. Я попросил его об этом и думал, что он скажет: «Хорошо, оставь его себе», но он мне его не дал, он этого не сделал (смеется).
Я не чувствовал давления от того, что я должен сменить Криштиану в «Реале», потому что, на мой взгляд, я пришел не для того, чтобы заменить его. Это в СМИ говорили, что я должен заменить Роналду. Я думаю, что у меня совершенно не такой стиль игры, как у него. Я не мог забивать 60 или 70 голов в год. На самом деле, я едва ли забил столько за всю карьеру. Так что, на самом деле, мой стиль игры был совершенно другим.
Я пришел туда, чтобы играть как Эден, а не чтобы заменить Криштиану. Но, как это часто бывает, не получилось», – сказал Азар в эфире Canal+.
При Азаре
2 Ла Лиги
ЛЧ
Кубок Испании
2 суперкубка Испании
При Мбаппе
Два 2 места в Ла Лиге
0 кубков Испании
0 суперкубков Испании
Две жалкие победы в суперкубке УЕФА и одноматчевом финале КЧМ с мексиканским аутсайдером
только набирал ход, накручивал соперников, раздавал пасы - травма.
помню, по-моему, с псж - окружали по 4-5 футболистов не могли отобрать мяч, потом кто-то по ногам бахнул и на замену. после этой травмы уже больше не возвращался на более менее серьезный уровень.
Было 3-5 лет, когда его сравнивали с Неймаром и Бэйлом. Это были тир-1 игроки, которые находились сразу же за Месси и Роналду.
Это высочайший уровень, и улицы никогда не забудут гения.
Но, увы.
Потом травмы его подкосили конечно…
Если меня спросить про знаковых игроков Реала последних 10 лет первые на ум идут Роналду, Бейл, Бензема, Модрич, Кроос, Марсело, Рамос