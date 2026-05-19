  • Азар о «Реале»: «Я пришел, чтобы играть как Эден, а не чтобы заменить Роналду. У меня не такой стиль игры, я не мог забивать 60-70 голов в год. Я едва ли забил столько за всю карьеру»
Бывший полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал, давило ли на него то, что его считали преемником Криштиану Роналду в мадридском клубе. 

«Я не хотел брать 7-й номер. Я хотел взять 10-й номер Луки Модрича. Я попросил его об этом и думал, что он скажет: «Хорошо, оставь его себе», но он мне его не дал, он этого не сделал (смеется).

Я не чувствовал давления от того, что я должен сменить Криштиану в «Реале», потому что, на мой взгляд, я пришел не для того, чтобы заменить его. Это в СМИ говорили, что я должен заменить Роналду. Я думаю, что у меня совершенно не такой стиль игры, как у него. Я не мог забивать 60 или 70 голов в год. На самом деле, я едва ли забил столько за всю карьеру. Так что, на самом деле, мой стиль игры был совершенно другим.

Я пришел туда, чтобы играть как Эден, а не чтобы заменить Криштиану. Но, как это часто бывает, не получилось», – сказал Азар в эфире Canal+.

Один из самых, самых провальных трансферов в истории, просто жирный мешок на поле, как можно перейти в реал и не грызть землю, а бургеры, просто загадка
Но не токсичный

При Азаре

2 Ла Лиги

ЛЧ

Кубок Испании

2 суперкубка Испании

При Мбаппе

Два 2 места в Ла Лиге

0 кубков Испании

0 суперкубков Испании

Две жалкие победы в суперкубке УЕФА и одноматчевом финале КЧМ с мексиканским аутсайдером
Комментарий скрыт
не знаю в бургерах ли дело, но доля невезения явно была.
только набирал ход, накручивал соперников, раздавал пасы - травма.

помню, по-моему, с псж - окружали по 4-5 футболистов не могли отобрать мяч, потом кто-то по ногам бахнул и на замену. после этой травмы уже больше не возвращался на более менее серьезный уровень.
Тома Менье вроде. Как раз после его подката и травмы Азар скатился
как вы запоминаете такие детали?!
Да плевать, он стал легендой АПЛ, Челси и сборной Бельгии - этого более, чем достаточно.
Было 3-5 лет, когда его сравнивали с Неймаром и Бэйлом. Это были тир-1 игроки, которые находились сразу же за Месси и Роналду.
Это высочайший уровень, и улицы никогда не забудут гения.
мне было неплевать.. я хоть и фан МЮ, но Азар этот был дико крутым игроком, очень хотелось чтобы в Реале показывал свой уровень.. таких единицы.. от того что не получилось - травмы и лень, обидно за талант, который у него был.. когда есть талант и ты его не реализуешь - обидно.. а так в Англии был одним из лучших за всю историю
Порой были ощущения, что сразу третьим в мире после тех двоих был именно бельгиец, как лидер своей собственной команды и потенциальный преемник на ЗМ.
Но, увы.
Я видел игру Эдена вживую, матч Россия-Бельгия в Петербурге в 2019, это было как раз через несколько месяцев после перехода в Реал и буквально за неделю до его первой травмы в Реале. Они с братом Торганом за первый тайм просто втоптали наши поленья в газон.
Потом травмы его подкосили конечно…
Досадно, что не смог в Реале выйти на свои топовые обороты, которые демонтировал в Челси. Игрок-то если не великий, то точно очень большой, но в Реале он большим был только в физическом плане, увы 😰
Выдающийся игрок, игрок плана и даже уровня Месси, но по праздникам))
действительно демонтировал же, в аккурат перед трансфером ))
Как же время летит, уже 3 года прошло как он ушел из Реала
Я вообще забыл что он там числился)
Если меня спросить про знаковых игроков Реала последних 10 лет первые на ум идут Роналду, Бейл, Бензема, Модрич, Кроос, Марсело, Рамос
Да, очень болезненный оказался уход для Реала. Неизгладимый след оставил в истории клуба.
Пришел уничтожать бургеры как Эден! И получилось! Говорят, после этого трансфера Перес сошел с ума.
Я сюда пришел есть бургеры и играть в футбол. Но бургеры пока не закончились.
Толком и не играл, но имел самую высокую зарплату в команде. Так что ему в любом случае грех жаловаться. А вот клуб выкинул огромные деньги в пустоту.
