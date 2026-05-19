Азар о «Реале»: «Я пришел, чтобы играть как Эден, а не чтобы заменить Роналду. У меня не такой стиль игры, я не мог забивать 60-70 голов в год. Я едва ли забил столько за всю карьеру»

Эден Азар: я пришел в «Реал» не для того, чтобы заменить Роналду.

Бывший полузащитник «Реала » Эден Азар рассказал, давило ли на него то, что его считали преемником Криштиану Роналду в мадридском клубе.

«Я не хотел брать 7-й номер. Я хотел взять 10-й номер Луки Модрича . Я попросил его об этом и думал, что он скажет: «Хорошо, оставь его себе», но он мне его не дал, он этого не сделал (смеется).

Я не чувствовал давления от того, что я должен сменить Криштиану в «Реале», потому что, на мой взгляд, я пришел не для того, чтобы заменить его. Это в СМИ говорили, что я должен заменить Роналду. Я думаю, что у меня совершенно не такой стиль игры, как у него. Я не мог забивать 60 или 70 голов в год. На самом деле, я едва ли забил столько за всю карьеру. Так что, на самом деле, мой стиль игры был совершенно другим.

Я пришел туда, чтобы играть как Эден, а не чтобы заменить Криштиану. Но, как это часто бывает, не получилось», – сказал Азар в эфире Canal+.