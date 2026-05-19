Нагорных о бронзе «Локомотива»: «Мы реалисты, должны стоять на твердой опоре, а не витать в облаках. Команда сделала максимум, но Евсееву большое спасибо!»

Нагорных о бронзе «Локо»: команда сделала максимум.

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подвел итоги сезона для клуба.

Железнодорожники заняли третье место в Мир РПЛ.

– Поздравлял ребят в раздевалке и сказал: «Не знаю, чему я радовался больше – победе спортсменов на Олимпийских играх или нашей бронзе». Знаю, что это заслуженная и выстраданная медаль. Мы доказали, что простые ребята, которые любят футбол и занимаются им, могут попасть в топ-команду, добиться хорошего результата в РПЛ.



- Не жаль ли вам, что бронза была добыта не собственной победой, а ничьей «Спартака» с «Динамо» Мх?

– Один матч рассматривать нельзя, берем все в совокупности. У нас были и упущенные игры, и добытые победы. Вспомните и матч с ЦСКА в 2025 году. Сезон – это 30 туров, одна встреча ничего не решает. Но Вадиму Евсееву большое спасибо!

– Есть ли шанс, что получится сохранить коллектив и в следующем сезоне претендовать на более высокие позиции?



- Мы реалисты, всегда должны стоять на твердой опоре, а не витать в облаках. Сегодня «Локомотив» сделал максимум – с тренерами, спортсменами и фанатами.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч с ЦСКА. Мы играли в гостях, но нам было комфортно. У «Локомотива» много поклонников – и в Москве, и в разных регионах страны. Думаю, получился маленький праздник. Это не чемпионство, это бронза, но медаль – то, что заслужила команда с болельщиками, – сказал Нагорных.