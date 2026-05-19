  • Ещенко о сезоне «Спартака»: «Победа в Кубке еще как-то скрасит его, а так недоволен. Надо занимать высокие места, тем более средства и вложения есть»
Ещенко о сезоне «Спартака»: «Победа в Кубке еще как-то скрасит его, а так недоволен. Надо занимать высокие места, тем более средства и вложения есть»

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил итоги сезона для красно-белых.

«Если «Спартак» выиграет Кубок, то еще как-то скрасит этот сезон. А так я, конечно, недоволен. Надо занимать высокие места, тем более средства и вложения есть и их достаточно. Почему они не обыграли «Махачкалу» и других соперников из нижней части таблицы? При этом хорошо играли с командами из верха». 
 
О суперфинале FONBET Кубка России с «Краснодаром»

«Победит тот, кто сыграет правильно и на чьей стороне будет удача. «Краснодар» неплохо играет, но и «Спартак» с такими командами играть умеет. Будет интересно, и думаю, что большинство болельщиков придут болеть за «Спартак». Будем надеяться на победу», – сказал Ещенко.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37321 голос
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Спартак
FONBET Кубок России
премьер-лига Россия
Спорт-Экспресс
Андрей Ещенко

А что даёт 3 место ? если бы за него давали выступать в еврокубках , то скорее всего игра была бы другая. 1) Даёт шанс футболистам засветитья в Европе. 2) Призовые 3) Опыт.
По факту в РПЛ есть только первое место и кубок. Только не понятно зачем вваливать такие деньги в состав!? ради чего ? потешить свое самолюбие.?
Ещенко сколько лет ты был в клубе?? и почему ты не добился высоких результатов с командой??? ты бы с себя начал, а потом про других говорил. Я понимаю Тиша, Егор так говорят. Но ты то куда лезиш
"Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 года, провёл 109 матчей, в которых забил один мяч. Вместе с клубом становился чемпионом России, серебряным и бронзовым призёром, а также победителем Суперкубка страны."
В Кубани нет зарплаты, Ещенко пошел светить лицом )
Вложения охрененные, нападения нет от слова совсем,крайних защитников нет и распаковщика нормального тоже. Отсюда вопрос куда(на что) пошли вложения???
Просто хреновые инвестиции.Так бывает в любом бизнесе.Один вопрос : кто виноват ? )
Средства есть,а вложений нет)).Нету хорошего цент форварда,это главная цель должна быть.Кахигао купил дно за 20 лямов в виде Гарсии.
