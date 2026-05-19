Ещенко о сезоне «Спартака»: «Победа в Кубке еще как-то скрасит его, а так недоволен. Надо занимать высокие места, тем более средства и вложения есть»

Ещенко о сезоне «Спартака»: победа в Кубке скрасит его, а так недоволен.

«Если «Спартак» выиграет Кубок , то еще как-то скрасит этот сезон. А так я, конечно, недоволен. Надо занимать высокие места, тем более средства и вложения есть и их достаточно. Почему они не обыграли «Махачкалу» и других соперников из нижней части таблицы? При этом хорошо играли с командами из верха».



О суперфинале FONBET Кубка России с «Краснодаром»

«Победит тот, кто сыграет правильно и на чьей стороне будет удача. «Краснодар» неплохо играет, но и «Спартак» с такими командами играть умеет. Будет интересно, и думаю, что большинство болельщиков придут болеть за «Спартак». Будем надеяться на победу», – сказал Ещенко.