Ещенко о сезоне «Спартака»: «Победа в Кубке еще как-то скрасит его, а так недоволен. Надо занимать высокие места, тем более средства и вложения есть»
«Если «Спартак» выиграет Кубок, то еще как-то скрасит этот сезон. А так я, конечно, недоволен. Надо занимать высокие места, тем более средства и вложения есть и их достаточно. Почему они не обыграли «Махачкалу» и других соперников из нижней части таблицы? При этом хорошо играли с командами из верха».
О суперфинале FONBET Кубка России с «Краснодаром»
«Победит тот, кто сыграет правильно и на чьей стороне будет удача. «Краснодар» неплохо играет, но и «Спартак» с такими командами играть умеет. Будет интересно, и думаю, что большинство болельщиков придут болеть за «Спартак». Будем надеяться на победу», – сказал Ещенко.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
По факту в РПЛ есть только первое место и кубок. Только не понятно зачем вваливать такие деньги в состав!? ради чего ? потешить свое самолюбие.?