  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тимощук о словах Кордобы про пенальти «Зенита»: «Нас тоже многое смешило в этом сезоне, но мы выиграли и заслуженно стали чемпионами»
0

Тимощук о словах Кордобы про пенальти «Зенита»: «Нас тоже многое смешило в этом сезоне, но мы выиграли и заслуженно стали чемпионами»

Тимощук о словах Кордобы: нас тоже многое смешило в этом сезоне.

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук отреагировал на слова нападающего «Краснодара» Джона Кордобы о пенальти петербуржцев в последнем туре. 

Сине-бело-голубые обыграли «Ростов» в 30-м туре Мир РПЛ (1:0) благодаря голу Александра Соболева с пенальти. 11-метровый был назначен на 9-й минуте: полузащитник Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро дос Сантосу в штрафной хозяев, находясь вдали от мяча.

Комментируя этот эпизод, Кордоба заявил: «Пенальти «Зенита» вызвал смех».

– Кордоба говорит, что его рассмешил пенальти в ворота «Ростова». 

– Можно говорить что угодно. Нас тоже многое смешило в этом сезоне. Но мы выиграли и заслуженно стали чемпионами. 

– Некоторые игроки «Краснодара» считают, что вы простимулировали «Динамо» в их очном матче. 

– Это смешно. Мы тоже могли про это говорить в нашем матче с «Ростовом», – сказал Тимощук. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37320 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoАнатолий Тимощук
logoРостов
logoсудьи
logoДжон Кордоба
logoАлексей Миронов
logoКраснодар
logoПедро дос Сантос
logoДинамо Москва

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Жаль, что Кордобу не смешило, когда он с Костой по 2-6 раз били локтями игроков Махачкалы, но не получили ни одной карточки, а игрока Динамо Махачкалы наградили второй ЖК за первый же его удар локтем.

Жаль, что Кордобу не смешило, когда Кукуян на ВАРе не дал им пенальти за игру рукой на 96 минуте в матче первого круга против ЦСКА, а в ворота Зенита ставили пенальти за звук ногтя Дивеева в матче с Локомотивом, который услышал Бакаев.

Жаль, что Кордобу не смешило, когда Оласа играл рукой в своей штрафной в матче с Балтикой, и в их ворота не ставят пенальти, зато уже через тур в ворота Спартака ставят пенальти за руку Умярова.

Жаль, что Кордобу не смешило, когда Сперцян в прошлом сезоне ударил Рошу открытыми шипами и не получил за это карточку, а в этом сезоне за удар по ноге Педро ошибочно удалили последнего.

Жаль, что Кордобу не смешило, когда он нырял в матче с Махачкалой и за это назначили пенальти, но зато очень посмешил эпизод с Мироновым и последующим пенальти.

Жаль, что Кордобу не смешило, когда в прошлом сезоне Лаксальта тупо хватали за руку и валили в штрафной Краснодара и за это не ставили явный и очевидный пенальти, но смешило, что в 29 туре этого сезона мяч попал в опорную руку игрока Динамо и Джон плакал и бегал пожимать руку арбитру.

Жаль, что Кордобу не смешило, когда Тормена умышленно наступал на пах Лусиано и за это ему не последовало никакой карточки.

Жаль, что Кордобу не смешило, когда в ворота Зенита ставили пенальти за удар Барко по лицу, но в матче против Динамо, когда Маричаль бил по лицу Соболева, то пенальти не назначали.

Жаль, что Кордобу не смешило, когда он бегал ныть, ругаться и жаловаться арбитрам/с арбитрами (не будучи капитаном) и ему всё это сходило с рук, зато игрокам Питера и Москвы спокойно лупили карточки за ругань с судьями.
ОтветКамбоджа Иванов
Жаль, что Кордобу не смешило, когда он с Костой по 2-6 раз били локтями игроков Махачкалы, но не получили ни одной карточки, а игрока Динамо Махачкалы наградили второй ЖК за первый же его удар локтем. Жаль, что Кордобу не смешило, когда Кукуян на ВАРе не дал им пенальти за игру рукой на 96 минуте в матче первого круга против ЦСКА, а в ворота Зенита ставили пенальти за звук ногтя Дивеева в матче с Локомотивом, который услышал Бакаев. Жаль, что Кордобу не смешило, когда Оласа играл рукой в своей штрафной в матче с Балтикой, и в их ворота не ставят пенальти, зато уже через тур в ворота Спартака ставят пенальти за руку Умярова. Жаль, что Кордобу не смешило, когда Сперцян в прошлом сезоне ударил Рошу открытыми шипами и не получил за это карточку, а в этом сезоне за удар по ноге Педро ошибочно удалили последнего. Жаль, что Кордобу не смешило, когда он нырял в матче с Махачкалой и за это назначили пенальти, но зато очень посмешил эпизод с Мироновым и последующим пенальти. Жаль, что Кордобу не смешило, когда в прошлом сезоне Лаксальта тупо хватали за руку и валили в штрафной Краснодара и за это не ставили явный и очевидный пенальти, но смешило, что в 29 туре этого сезона мяч попал в опорную руку игрока Динамо и Джон плакал и бегал пожимать руку арбитру. Жаль, что Кордобу не смешило, когда Тормена умышленно наступал на пах Лусиано и за это ему не последовало никакой карточки. Жаль, что Кордобу не смешило, когда в ворота Зенита ставили пенальти за удар Барко по лицу, но в матче против Динамо, когда Маричаль бил по лицу Соболева, то пенальти не назначали. Жаль, что Кордобу не смешило, когда он бегал ныть, ругаться и жаловаться арбитрам/с арбитрами (не будучи капитаном) и ему всё это сходило с рук, зато игрокам Питера и Москвы спокойно лупили карточки за ругань с судьями.
МОЛОДЕЦ! СПАСИБО!
ОтветКамбоджа Иванов
Жаль, что Кордобу не смешило, когда он с Костой по 2-6 раз били локтями игроков Махачкалы, но не получили ни одной карточки, а игрока Динамо Махачкалы наградили второй ЖК за первый же его удар локтем. Жаль, что Кордобу не смешило, когда Кукуян на ВАРе не дал им пенальти за игру рукой на 96 минуте в матче первого круга против ЦСКА, а в ворота Зенита ставили пенальти за звук ногтя Дивеева в матче с Локомотивом, который услышал Бакаев. Жаль, что Кордобу не смешило, когда Оласа играл рукой в своей штрафной в матче с Балтикой, и в их ворота не ставят пенальти, зато уже через тур в ворота Спартака ставят пенальти за руку Умярова. Жаль, что Кордобу не смешило, когда Сперцян в прошлом сезоне ударил Рошу открытыми шипами и не получил за это карточку, а в этом сезоне за удар по ноге Педро ошибочно удалили последнего. Жаль, что Кордобу не смешило, когда он нырял в матче с Махачкалой и за это назначили пенальти, но зато очень посмешил эпизод с Мироновым и последующим пенальти. Жаль, что Кордобу не смешило, когда в прошлом сезоне Лаксальта тупо хватали за руку и валили в штрафной Краснодара и за это не ставили явный и очевидный пенальти, но смешило, что в 29 туре этого сезона мяч попал в опорную руку игрока Динамо и Джон плакал и бегал пожимать руку арбитру. Жаль, что Кордобу не смешило, когда Тормена умышленно наступал на пах Лусиано и за это ему не последовало никакой карточки. Жаль, что Кордобу не смешило, когда в ворота Зенита ставили пенальти за удар Барко по лицу, но в матче против Динамо, когда Маричаль бил по лицу Соболева, то пенальти не назначали. Жаль, что Кордобу не смешило, когда он бегал ныть, ругаться и жаловаться арбитрам/с арбитрами (не будучи капитаном) и ему всё это сходило с рук, зато игрокам Питера и Москвы спокойно лупили карточки за ругань с судьями.
В некоторых матчах за удары локтями и прочими нарушениями против соперника этого кордобу надо было бы удалять, он в каждом матче как минимум на 4 жёлтых карточки «наиграл». Но арбитры будто совсем «ослепли» и не видят явных нарушений этого кордобы.
Кто видел Краснодар и кордобу, тот в цирке не смеётся.
ОтветВиктор
Кто видел Краснодар и кордобу, тот в цирке не смеётся.
Интересно посмотреть как его будут судить на ЧМ
ОтветВиктор
Кто видел Краснодар и кордобу, тот в цирке не смеётся.
Комментарий скрыт
Я до сих пор не могу понять претензии Краснодара к Динамо, чем конкретно они были недовольны? что Динамо не раздвинули булки перед ними?
ОтветАлексей Филиппов
Я до сих пор не могу понять претензии Краснодара к Динамо, чем конкретно они были недовольны? что Динамо не раздвинули булки перед ними?
Ну да, Динамо на собственном поле перед своими болельщиками должно было лечь под Краснодар, который несколькими днями ранее лишил их финала Кубка. В такой ситуации оказывать Краснодару здоровое, по спортивному злое сопротивление ни в коем случае нельзя, ведь Краснодар рискует лишиться золотых медалей чемпионата.
Вот такая, судя по всему, логика у игроков самобытного южного клуба, его болельщиков и примкнувших к ним в силу абсолютной немощности собственного клуба, альтернативно одаренных фанатов тушинского позорища 🤷🏻‍♂️
ОтветАлексей Филиппов
Я до сих пор не могу понять претензии Краснодара к Динамо, чем конкретно они были недовольны? что Динамо не раздвинули булки перед ними?
Да ладно Краснодар, там Смолов был возмущён, что Динамо выиграло ничего для них не решающий матч. Как так. Тебе ничего не надо, а ты смеешь не только сопротивляться, ещё и выигрываешь. Во как!
Это надо было ещё умудриться, за один сезон, превратиться из клуба, которому сопереживали наибольшее количество нейтральных болел, в самый ненавистный клуб РПЛ.
ОтветShamarin
Это надо было ещё умудриться, за один сезон, превратиться из клуба, которому сопереживали наибольшее количество нейтральных болел, в самый ненавистный клуб РПЛ.
Комментарий скрыт
Ответdimkaa1
Комментарий скрыт
Даже во времена Аршавина и компании? Учи матчасть.
Смешно, когда здоровая детина из Африки, под 2 метра ростом, плюс под 100 кг весом падает после каждого единоборства с соперником и сразу хватается обеими руками за лицо, при этом якобы корчась от боли и требуя у главного арбитра защиту за свою симуляцию. Симулянт чистой воды, таких больше нигде не найдёшь. Стыдобище смешное.
Ответюра георгиевский
Смешно, когда здоровая детина из Африки, под 2 метра ростом, плюс под 100 кг весом падает после каждого единоборства с соперником и сразу хватается обеими руками за лицо, при этом якобы корчась от боли и требуя у главного арбитра защиту за свою симуляцию. Симулянт чистой воды, таких больше нигде не найдёшь. Стыдобище смешное.
Из Южной Америки детина
Тима, и тем не менее, Зениту, над стандартами нужно работать лучше. Это камень в твой огород.
Как же подгорает из за этого пенальти) Ну не было бы его и что? Зенит все равно стал бы чемпионом, а раздули тут)
Кордоба в штрафной сам за свои ноги цепляется и падает.Но почему-то,если не дают пенальти,он не смеётся.а бегает за судьёй и орёт.
У Коробы очень много симуляций и не ему о чем то говорить про пенальти.
ОтветМихаил Стерхов
У Коробы очень много симуляций и не ему о чем то говорить про пенальти.
Помимо симуляций сколько апелляций к арбитрам у него в каждом матче ?
ОтветДок Аксель
Помимо симуляций сколько апелляций к арбитрам у него в каждом матче ?
Не больше, чем у других, а вот фолят на нем постоянно, и половину нарушений остается безнаказанными.
Зенит заслуженно стал чемпионом, Краснодар сам себе проиграл
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
2 минуты назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
9 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
24 минуты назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
31 минуту назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
33 минуты назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
55 минут назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
11 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
18 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
41 минуту назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
49 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Рекомендуем