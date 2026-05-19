Тимощук о словах Кордобы про пенальти «Зенита»: «Нас тоже многое смешило в этом сезоне, но мы выиграли и заслуженно стали чемпионами»
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук отреагировал на слова нападающего «Краснодара» Джона Кордобы о пенальти петербуржцев в последнем туре.
Сине-бело-голубые обыграли «Ростов» в 30-м туре Мир РПЛ (1:0) благодаря голу Александра Соболева с пенальти. 11-метровый был назначен на 9-й минуте: полузащитник Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро дос Сантосу в штрафной хозяев, находясь вдали от мяча.
Комментируя этот эпизод, Кордоба заявил: «Пенальти «Зенита» вызвал смех».
– Кордоба говорит, что его рассмешил пенальти в ворота «Ростова».
– Можно говорить что угодно. Нас тоже многое смешило в этом сезоне. Но мы выиграли и заслуженно стали чемпионами.
– Некоторые игроки «Краснодара» считают, что вы простимулировали «Динамо» в их очном матче.
– Это смешно. Мы тоже могли про это говорить в нашем матче с «Ростовом», – сказал Тимощук.
Жаль, что Кордобу не смешило, когда Кукуян на ВАРе не дал им пенальти за игру рукой на 96 минуте в матче первого круга против ЦСКА, а в ворота Зенита ставили пенальти за звук ногтя Дивеева в матче с Локомотивом, который услышал Бакаев.
Жаль, что Кордобу не смешило, когда Оласа играл рукой в своей штрафной в матче с Балтикой, и в их ворота не ставят пенальти, зато уже через тур в ворота Спартака ставят пенальти за руку Умярова.
Жаль, что Кордобу не смешило, когда Сперцян в прошлом сезоне ударил Рошу открытыми шипами и не получил за это карточку, а в этом сезоне за удар по ноге Педро ошибочно удалили последнего.
Жаль, что Кордобу не смешило, когда он нырял в матче с Махачкалой и за это назначили пенальти, но зато очень посмешил эпизод с Мироновым и последующим пенальти.
Жаль, что Кордобу не смешило, когда в прошлом сезоне Лаксальта тупо хватали за руку и валили в штрафной Краснодара и за это не ставили явный и очевидный пенальти, но смешило, что в 29 туре этого сезона мяч попал в опорную руку игрока Динамо и Джон плакал и бегал пожимать руку арбитру.
Жаль, что Кордобу не смешило, когда Тормена умышленно наступал на пах Лусиано и за это ему не последовало никакой карточки.
Жаль, что Кордобу не смешило, когда в ворота Зенита ставили пенальти за удар Барко по лицу, но в матче против Динамо, когда Маричаль бил по лицу Соболева, то пенальти не назначали.
Жаль, что Кордобу не смешило, когда он бегал ныть, ругаться и жаловаться арбитрам/с арбитрами (не будучи капитаном) и ему всё это сходило с рук, зато игрокам Питера и Москвы спокойно лупили карточки за ругань с судьями.
Вот такая, судя по всему, логика у игроков самобытного южного клуба, его болельщиков и примкнувших к ним в силу абсолютной немощности собственного клуба, альтернативно одаренных фанатов тушинского позорища 🤷🏻♂️