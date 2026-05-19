Тимощук о словах Кордобы про пенальти «Зенита»: «Нас тоже многое смешило в этом сезоне, но мы выиграли и заслуженно стали чемпионами»

Тимощук о словах Кордобы: нас тоже многое смешило в этом сезоне.

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук отреагировал на слова нападающего «Краснодара» Джона Кордобы о пенальти петербуржцев в последнем туре.

Сине-бело-голубые обыграли «Ростов» в 30-м туре Мир РПЛ (1:0) благодаря голу Александра Соболева с пенальти. 11-метровый был назначен на 9-й минуте: полузащитник Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро дос Сантосу в штрафной хозяев, находясь вдали от мяча.

Комментируя этот эпизод, Кордоба заявил: «Пенальти «Зенита» вызвал смех ».

– Кордоба говорит, что его рассмешил пенальти в ворота «Ростова».

– Можно говорить что угодно. Нас тоже многое смешило в этом сезоне. Но мы выиграли и заслуженно стали чемпионами.

– Некоторые игроки «Краснодара» считают, что вы простимулировали «Динамо» в их очном матче.

– Это смешно. Мы тоже могли про это говорить в нашем матче с «Ростовом », – сказал Тимощук.