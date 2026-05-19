Мостовой о российских игроках и Европе: «Там пахать, грызть надо, по голове гладить не будут, а в РПЛ тепличные условия. Сперцян может потянуть уровень «Марселя», пусть едет и пробует»

Мостовой рассказал, почему российские игроки не хотят уезжать в Европу.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию об интересе «Марселя» к Эдуарду Сперцяну .

«На данный момент «Марсель » – второй по значимости клуб во Франции после «ПСЖ». А раньше был первый. Если есть интерес, предложение, то, конечно, надо уезжать, пробовать. Такими вариантами не стоит раскидываться, потому что можно пересидеть в «Краснодаре » и никуда не уехать.

Но давно придумали мультик: «Зачем нам туда, если нас и здесь неплохо кормят?». Это не только Сперцяна касается, а многих. Захочет кто-то с такой зарплатой из «Зенита » в Европу уехать и попробовать свои силы? Мы в свое время уезжали, и все получалось, не было никаких проблем. Головин уехал в «Монако» – получилось. Захарян уехал в Испанию, но третий год сидит в запасе. Пока не поедешь, не узнаешь.

Мне кажется, Сперцян потянет уровень «Марселя» и Лиги 1. Но если кто-то сильный придет на его место, может, уже и конкуренцию не выиграть. Думаю, если бы в РПЛ зарплата была раз в пять меньше, то хотели бы уехать. Тем более в сегодняшнее время без еврокубков, турниров. За МКАД уезжаешь – и тебя никто не знает, ха-ха.

Пусть едет и пробует. Мы уезжали и по 10-15 лет в Европе играли. А кто-то приезжает, пару месяцев поиграет и возвращается, потому что тяжело. Там пахать, грызть надо, а тут в РПЛ тепличные условия. Там по голове гладить не будут, там каждую неделю нужно доказывать, что ты сильнее. Поэтому туда многие и не стремятся», – сказал Мостовой.