Мостовой о российских игроках и Европе: «Там пахать, грызть надо, по голове гладить не будут, а в РПЛ тепличные условия. Сперцян может потянуть уровень «Марселя», пусть едет и пробует»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию об интересе «Марселя» к Эдуарду Сперцяну.
«На данный момент «Марсель» – второй по значимости клуб во Франции после «ПСЖ». А раньше был первый. Если есть интерес, предложение, то, конечно, надо уезжать, пробовать. Такими вариантами не стоит раскидываться, потому что можно пересидеть в «Краснодаре» и никуда не уехать.
Но давно придумали мультик: «Зачем нам туда, если нас и здесь неплохо кормят?». Это не только Сперцяна касается, а многих. Захочет кто-то с такой зарплатой из «Зенита» в Европу уехать и попробовать свои силы? Мы в свое время уезжали, и все получалось, не было никаких проблем. Головин уехал в «Монако» – получилось. Захарян уехал в Испанию, но третий год сидит в запасе. Пока не поедешь, не узнаешь.
Мне кажется, Сперцян потянет уровень «Марселя» и Лиги 1. Но если кто-то сильный придет на его место, может, уже и конкуренцию не выиграть. Думаю, если бы в РПЛ зарплата была раз в пять меньше, то хотели бы уехать. Тем более в сегодняшнее время без еврокубков, турниров. За МКАД уезжаешь – и тебя никто не знает, ха-ха.
Пусть едет и пробует. Мы уезжали и по 10-15 лет в Европе играли. А кто-то приезжает, пару месяцев поиграет и возвращается, потому что тяжело. Там пахать, грызть надо, а тут в РПЛ тепличные условия. Там по голове гладить не будут, там каждую неделю нужно доказывать, что ты сильнее. Поэтому туда многие и не стремятся», – сказал Мостовой.
Российские футболисты имеют особые привилегии, потому что крупных владельцев капитала России заставляют вкладываться, либо просто забавляет этот спорт. 99% ногомячистов Европа вообще не нужна, а 1% — это условный Сафонов, который своей игрой легко себе выбьет контракт больше, чем предложит Зенит.
Если раньше можно было подумать, что все эти раздутые бюджеты московских клубов и Зенита — часть плана по прославлению России на мировой арене через спорт, то сейчас даже в изоляции без еврокубков деньги сжигать не прекращают.
Футбол в России практически никогда не был накачан деньгами болельщиков. Если убрать госфинансирование, то многим клубам не хватит денег с билетов, мерча и рекламы даже на то, чтобы просто платить зарплату своей скамейке, с основой вообще попрощаться можно. Да тот же Галицкий просто обожает футбол и поэтому сделал клуб себе в убыток, вряд ли он разбогател от такого прожорливого актива.
Несмотря на верный общий посыл, аргументация Мостового страдает от нескольких когнитивных искажений и фактических неточностей:
1. Систематическая «ошибка выжившего» и ностальгия
Мостовой сравнивает современное поколение со своим: «Мы в свое время уезжали, и все получалось, не было никаких проблем... Мы уезжали и по 10-15 лет в Европе играли».
Он берет в качестве примера себя, Карпина или Канчельскиса, но полностью игнорирует десятки советских и российских игроков начала и середины 90-х, которые уезжали в Европу и возвращались ни с чем, не выдержав конкуренции или бытовых трудностей. Это классическая ошибка выжившего — судить обо всей группе только по успешным примерам.
2. Фактические ошибки для усиления контраста
Говоря о современных игроках, он приводит в пример Арсена Захаряна: «Захарян уехал в Испанию, но третий год сидит в запасе».
Это фактическая неправда, которая выдает поверхностное отношение спикера к деталям. Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. На момент выхода этой новости он физически не мог сидеть там «третий год». В свой первый сезон он получал игровое время, хоть и адаптировался тяжело. Мостовой гиперболизирует неудачу молодого игрока, чтобы подчеркнуть слабость нынешнего поколения.
3. Игнорирование внешнего контекста (геополитика и санкции)
Мостовой сводит нежелание игроков уезжать исключительно к лени и деньгам. Однако сейчас существует огромная проблема с самим процессом трансферов из России в Европу: трудности с банковскими переводами, политическое давление на европейские клубы, нежелание многих лиг связываться с РПЛ. Уехать сейчас объективно сложнее логистически и юридически, чем в 90-е, но Мостовой этот фактор полностью игнорирует.
4. Специфика статуса Сперцяна
Эдуард Сперцян, хотя и является воспитанником «Краснодара» и играет в РПЛ, выступает за национальную сборную Армении. Это делает его гораздо более привлекательным активом для европейских клубов (в том числе французских), так как на него не распространяется негласный «токсичный» статус игроков с российским спортивным гражданством.
Вердикт:
Мостовой транслирует правильную спортивную мысль: хочешь расти — уезжай в конкурентную среду. Однако форма подачи этой мысли строится на высокомерии, искажении фактов (кейс Захаряна) и возвышении собственного поколения за счет принижения нынешнего. Это скорее эмоциональная колонка «олдскульного» эксперта, чем глубокий аналитический разбор футбольного рынка.