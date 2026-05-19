Артета впервые выиграл чемпионат Англии и завоевал 4-й трофей в карьере тренера – все с «Арсеналом»
Микель Артета выиграл новый трофей в качестве тренера.
«Арсенал» досрочно выиграл чемпионат Англии, поскольку «Манчестер Сити» в 37-м туре АПЛ не смог победить «Борнмут» (1:1).
Для Артеты это четвертый титул в качестве тренера, все четыре он выиграл во главе «канониров». В сезоне-2019/20 Артета завоевал Кубок Англии, а также дважды выигрывал Суперкубок страны – в 2020-м и в 2023-м.
Победа в чемпионате Англии стала для Артеты первой и в качестве тренера, и в качестве игрока: выступая за «Арсенал», бывший полузащитник по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Испанец тренирует «Арсенал» с декабря 2019 года.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
Поздравляю всех!!!! Это нереально!!!!
Молодец, Микель! Поздравляю!!!
Мне 35 лет, и я НЕ болельщик Арсенала, но за футболом активно слежу с 12 лет.
По моему, оч круто, что Арсенал стал чемпиком спустя сток лет.
Такие истории кайф.