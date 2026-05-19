  • Артета впервые выиграл чемпионат Англии и завоевал 4-й трофей в карьере тренера – все с «Арсеналом»
Микель Артета стал обладателем очередного тренерского трофея.

«Арсенал» досрочно выиграл чемпионат Англии, поскольку «Манчестер Сити» в 37-м туре АПЛ не смог победить «Борнмут» (1:1).

Для Артеты это четвертый титул в качестве тренера, все четыре он выиграл во главе «канониров». В сезоне-2019/20 Артета завоевал Кубок Англии, а также дважды выигрывал Суперкубок страны – в 2020-м и в 2023-м.

Победа в чемпионате Англии стала для Артеты первой и в качестве тренера, и в качестве игрока: выступая за «Арсенал», бывший полузащитник по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Испанец тренирует «Арсенал» с декабря 2019 года.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?33853 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Даааааааа!!!!!! 22 года!!!!! Да!!!!!

Поздравляю всех!!!! Это нереально!!!!
Всех болельщиков арсенала с победой! 22 года ждали это
Ждем видео всей команды из дома Сака
ОтветИван Лазович
Я ещё хотел бы увидеть лицо чудака, который в live новости по чемпионату в самом заплюсованном комментарии написал, что у Арсенала нет шансов на чемпионство))
Из дома Варди🤗
Заслужил трофей!
Молодец, Микель! Поздравляю!!!
А ведь он пришёл в 19 году в разрушенный Арсенал
Что сегодня в Лондоне твориться будет?!?! 22 года!!! Заслужили!)
Урааааа Арсенал Чемпион 🏆👏🔴🔴
Верим, что это начало большого пути. Дожали титул! 🔴
Как сейчас хейтеры плакать будут и рассказывать про плохого чемпиона. Открываю пиво, буду наслаждаться их бессильной злобой
Важно ли болельщику клуба (вставь сюда свой любимый клуб), в каком стиле его любимая команда, за которую он болеет всю жизнь, выйграла чемпионат спустя 20+ лет?

Мне 35 лет, и я НЕ болельщик Арсенала, но за футболом активно слежу с 12 лет.

По моему, оч круто, что Арсенал стал чемпиком спустя сток лет.

Такие истории кайф.
