Дегтярев о лимите: «Бюджет 16 клубов РПЛ – 120 млрд, на академии тратят 7 млрд. Я год назад предупредил: «Буду регулировать». Увеличение денег пошло на детей? Нет, весь год обсуждали»

Дегтярев о лимите: бюджет 16 клубов РПЛ – 120 млрд, на академии тратят 7 млрд.

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев высказался о бюджете клубов РПЛ и лимите на легионеров.

Министерство спорта России ранее опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ. В сезоне-2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7.

«Есть 16 клубов Премьер-лиги, их суммарный бюджет, по их подсчетам – я ничего не придумываю – 120 млрд в год. Бюджет Министерства спорта – 74 на всю страну: на стройку, на зарплаты, на забеги, на реконструкции, на зарплаты тренерам и так далее. Впечатляет, да?

Мне стало интересно – не сточки зрения зрелищности, а с точки зрения справедливости и финансов, – сколько клубы Премьер-лиги тратят на свои академии, где воспитывают детей, молодежь. Их данные – ну, 7 млрд. Это я еще не посчитал. А если я посчитаю, будет 150, и будет не 7, а 2.

Ну как их сподвигнуть к тому, чтобы они вкладывались в спорт, а не рассуждали на разных площадках, в газетах о космических кораблях, которые должны бороздить просторы вселенной? Иными словами, чтобы Дегтярев и Минспорт занимались всем, где-то изыскивали средства, а они вот рассуждали. Один только у государства есть регуляторный элемент – это регулирование приказом министра числа легионеров во внутреннем чемпионате.

Я год назад их предупредил: «Я вас буду регулировать». Что произошло? Вы думаете, увеличение денег пошло на детей, начали подписывать молодых игроков, простраивать траекторию, юридически защищать, заниматься медициной, образованием, родителям футболистов помогать? Курс изменился? Нет. Весь год обсуждали», – заявил Дегтярев в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ».