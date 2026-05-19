  • Дегтярев о лимите: «Бюджет 16 клубов РПЛ – 120 млрд, на академии тратят 7 млрд. Я год назад предупредил: «Буду регулировать». Увеличение денег пошло на детей? Нет, весь год обсуждали»
Дегтярев о лимите: «Бюджет 16 клубов РПЛ – 120 млрд, на академии тратят 7 млрд. Я год назад предупредил: «Буду регулировать». Увеличение денег пошло на детей? Нет, весь год обсуждали»

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев высказался о  бюджете клубов РПЛ и лимите на легионеров.

Министерство спорта России ранее опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ. В сезоне-2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7.

«Есть 16 клубов Премьер-лиги, их суммарный бюджет, по их подсчетам – я ничего не придумываю – 120 млрд в год. Бюджет Министерства спорта – 74 на всю страну: на стройку, на зарплаты, на забеги, на реконструкции, на зарплаты тренерам и так далее. Впечатляет, да?

Мне стало интересно – не сточки зрения зрелищности, а с точки зрения справедливости и финансов, – сколько клубы Премьер-лиги тратят на свои академии, где воспитывают детей, молодежь. Их данные – ну, 7 млрд. Это я еще не посчитал. А если я посчитаю, будет 150, и будет не 7, а 2.

Ну как их сподвигнуть к тому, чтобы они вкладывались в спорт, а не рассуждали на разных площадках, в газетах о космических кораблях, которые должны бороздить просторы вселенной? Иными словами, чтобы Дегтярев и Минспорт занимались всем, где-то изыскивали средства, а они вот рассуждали. Один только у государства есть регуляторный элемент – это регулирование приказом министра числа легионеров во внутреннем чемпионате.

Я год назад их предупредил: «Я вас буду регулировать». Что произошло? Вы думаете, увеличение денег пошло на детей, начали подписывать молодых игроков, простраивать траекторию, юридически защищать, заниматься медициной, образованием, родителям футболистов помогать? Курс изменился? Нет. Весь год обсуждали», – заявил Дегтярев в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Гибкий ЗОЖ»
> через год посмотрю, пошли деньги на детей или нет.

Чьих детей? Руководителей минспорта РФ? Или детей агентов паспортистов?
Камбоджа Иванов
Может дочке Шойгу. Не вкладывались в нее. Вот теперь отчитывается в интервью перед ней ))
Бани свои регулируй, регулировщик...
Ты кто такой то чтоб деньги чужие регулировать? Даже газпрому и то приказать не может, только в медиа отсвечивает
Пс дайте жезл уже человеку,пусть идет регулирует
злоДей
Вообще-то он - федеральный министр. Кому как не ему регулировать? Он создает правила игры, по которым играют те, кому хочется в это играть. Теперь правила будут такими, что клубам хочешь/не хочешь нужно будет вкладываться в молодых россиян.
NoThanks
В Китае уже это проходили. Вкладывались в молодых китайских футболистов мощнейше. За одного привезенного дорогостоящего лега чуть ли не новую школу открывали. Жесткий лимит на легов, опять же. Ну и как там успехи у китайской сборной?
Легко регулировать когда деньги не свои, а ты попробуй Галицкому указывать что делать с его деньгами и сколько тратить на его клуб и на его академию.
wxvnpc5psr
Комментарий скрыт
wxvnpc5psr
Так он Галицкому в том числе и указывает. Как будто Галицкий что-то может возразить. Пикнет - тут же уедет вместе с Тиньковым из Лондона интервью давать. А академию с клубом и стадионом национализируют такие вот дегтяревы.
(с) Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.
Лимит нужен на уровне УЕФА. А если сделать только в России, то можно прийти к тому, что российские клубы в еврокубках будут проигрывать командам из Люксембурга.
Lina Starkova
revol83
А зачем легионеры в MLS или НБА с НХЛ? Они тоже в международных клубных турнирах не играют, если что. Наверное для того, чтобы повысить уровень лиги и качества предоставляемой зрителю игры, не задумывались об этом?
Мне вот интересно. Приносят досье Дегтярева на утверждение не знаю кому на должность министра. Там только официальная информация о его жизни и карьере? Или все таки есть и реальная инфа (неофициальная)?Присутствует же у того, кто утверждает людей на такие должности , какая то служба безопасности что ли.
HK Traktor
если есть компромат, это очень хорошо. можно спокойно держать за этосамое и в нужный момент немного принажать ) и человек сделает то, что надо.
Din Korso
На самом дела вот такая неформальная информация куда важнее.
И это во всем мире так.
Вот съездил человек в баню к Эпштейну, потрогал там кого надо куда надо и всё, человек на всю жизнь запачкался. Это самое пятно можно использовать, чтобы крутить человеком как нужно и направлять его куда нужно.
Этот метод управления не вчера и не нами придуман. Когда в этом хорошенько разберешься, многое становится понятнее.
Что он несёт вообще?
как уменьшение количества веников иностранного производства в НАШИХ банях улучшит рост НАШЕГО леса ???
Я вот даже на сайт министерства спорта не поленился зайти.
Посмотрел структуру, подведомственные организации, раздел "государственное регулирование".
Ниоткуда не следует, что профессиональные клубы и лиги подчиняются министерству спорта. Сказано лишь, что министерство через департамент спорта высших достижений осуществляет взаимодействие с общественными объединениями, коими и являются лиги и клубы.
Иван Стрелков
профессиональные клубы не должны финансироваться из окологосударственных структур
Ржевский
Почему? Государство имеет право помещать свои деньги в частные проекты, если считает нужным. Но это не превращает такую организацию в государственную.
В чем нелепость ситуации? Государство само дает деньги клубам, а потом возмущается, что они тратятся как-то не так. Так не давало бы их. Это же не обязанность государства. Этого его выбор.
С другой стороны, клуб в принципе не обязан заниматься развитием спорта. Это нигде не прописано. И не существует никаких соглашений между клубом и государством "мы даем деньги, вы развиваете детский спорт". Государство поддерживает именно деятельность профессионального клуба.
