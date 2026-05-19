«МегаФон» переименовал сеть в честь победы «Зенита» в Мир РПЛ

В честь чемпионства «Зенита» компания «МегаФон» подарила клубу подарок.

«МегаФон» предоставил возможность сменить название сети в своих устройствах на Zenit№1. Чтобы это сделать, болельщикам нужно ввести специальную команду на своих устройствах, услуга бесплатная.

«Поддержка наших болельщиков – это главная движущая сила команды как на стадионе, так и за его пределами. Здорово, что благодаря технологиям «МегаФона» эта связь становится еще крепче. Каждому игроку «Зенита» будет искренне приятно знать, что даже на экранах своих телефонов тысячи людей выбирают имя нашего клуба.

Такая ежедневная, невидимая на первый взгляд поддержка очень мотивирует ребят и помогает нам вместе идти к новым победам», – заявил председатель правления клуба Константин Зырянов.

«У «МегаФона» и «Зенита» общие корни – мы вместе родом из Санкт-Петербурга. Нас связывает многолетняя история успешного партнерства. Новый совместный проект – это возможность для сотен тысяч фанатов выразить свою преданность клубу в каждой детали повседневной жизни, оставаясь всегда на связи с командой и друг с другом на самых высоких скоростях», – отметил директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Денис Трофимчук.

Источник: официальный сайт «Зенита»
А можно мегафон просто будет работать, без переименования сетей? А то вот у нас на Кавказе сейчас не работает даже поисковик яндекса, который находится в белом списке. Работа спортса на проводном интернете - здорово, но платить 1к за мертвый без вайфая телефон - такое себе)
Они должны быть в ответе за тех,кого подключили!
В Ессентуках мобильного интернета практически нет у всех операторов, вайфай чуть живой... По несколько раз в день приходят СМС об ограничении интернета...
Не зря мне из МТС чуть ли не через день звонят. Время пришло видимо. А ведь я был с тобой Мегафон с момента твоего появления. Ты ещё не везде ловил в Москве, как Билайн и тот же МТС, но я выбрал тебя, а ты!?
24 года с мегафоном был, сейчас жду перевода номера на другого оператора. Совсем оборзевшими стали, никакого уважения к клиентам, ноль обратной связи, враньё по фиксации условий и бетонная стена тупого онлайн-бота, которым отгородились от абонентов. А тут ещё и такая новость шикарная. Что ж, желаю остаться с аудиторией в границах Питера.
Согласен полностью, чисто мошенники , говорят одно делают другое и класть им на тех кого они подключили.
А я наоборот перешёл недавно на мегафон после 15 лет с МТС. Условия шикарные безлимитный интернет всего за 500руб.
В столице тоже?
