«МегаФон» переименовал сеть в честь победы «Зенита» в Мир РПЛ

В честь чемпионства «Зенита» компания «МегаФон» подарила клубу подарок.

«МегаФон» предоставил возможность сменить название сети в своих устройствах на Zenit№1. Чтобы это сделать, болельщикам нужно ввести специальную команду на своих устройствах, услуга бесплатная.

«Поддержка наших болельщиков – это главная движущая сила команды как на стадионе, так и за его пределами. Здорово, что благодаря технологиям «МегаФона» эта связь становится еще крепче. Каждому игроку «Зенита» будет искренне приятно знать, что даже на экранах своих телефонов тысячи людей выбирают имя нашего клуба.

Такая ежедневная, невидимая на первый взгляд поддержка очень мотивирует ребят и помогает нам вместе идти к новым победам», – заявил председатель правления клуба Константин Зырянов.

«У «МегаФона» и «Зенита» общие корни – мы вместе родом из Санкт-Петербурга. Нас связывает многолетняя история успешного партнерства. Новый совместный проект – это возможность для сотен тысяч фанатов выразить свою преданность клубу в каждой детали повседневной жизни, оставаясь всегда на связи с командой и друг с другом на самых высоких скоростях», – отметил директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Денис Трофимчук.