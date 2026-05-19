«Кубань» может прекратить существование из-за финансовых проблем. Игроки не получают зарплату с февраля и совмещают футбол с другой работой («Советский спорт»)

«Кубань » может прекратить существование из-за проблем с финансированием.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, игроки команды не получают зарплату с февраля. Большая часть из них вынуждена совмещать игру в футбол с другой работой – например, на складах маркетплейсов. Травмированным футболистам приходится лечиться за свой счет.

В руководстве клуба обещают игрокам компенсировать долги по заработной плате, премиальным и лечению от травм, но сроки выплат не уточняют, как и причину финансовых проблем.

Отмечается, что у клуба не хватает денег на организацию выездных матчей. Так, например, «Кубань» получила техническое поражение в матче с «Динамо» Владивосток, потому что не смогла найти необходимые 3 млн рублей на логистику и проживание.

Клуб из Краснодара занимает 13-е место в турнирной таблице дивизиона «Серебро» Второй лиги А, набрав 13 очков после 13 туров весеннего сезона.