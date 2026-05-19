  • «Кубань» может прекратить существование из-за финансовых проблем. Игроки не получают зарплату с февраля и совмещают футбол с другой работой («Советский спорт»)
Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, игроки команды не получают зарплату с февраля. Большая часть из них вынуждена совмещать игру в футбол с другой работой – например, на складах маркетплейсов. Травмированным футболистам приходится лечиться за свой счет. 

В руководстве клуба обещают игрокам компенсировать долги по заработной плате, премиальным и лечению от травм, но сроки выплат не уточняют, как и причину финансовых проблем.

Отмечается, что у клуба не хватает денег на организацию выездных матчей. Так, например, «Кубань» получила техническое поражение в матче с «Динамо» Владивосток, потому что не смогла найти необходимые 3 млн рублей на логистику и проживание.

Клуб из Краснодара занимает 13-е место в турнирной таблице дивизиона «Серебро» Второй лиги А, набрав 13 очков после 13 туров весеннего сезона. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
прекратят существование и через 2 года снова появяться и будут говорить, что не имеют отношения к кубани.
долги спишут
ОтветДядя ТУРА
Тут уже ФК Феникс.😁😁😁
ОтветДядя ТУРА
У нас так управляющие компании делают
Какой идиот придумал лигу, где нужно лететь из Краснодара во Владивосток на игру второй лиги ???😁
С уходом бывшего губернатора Кубань сразу и потерялась. Жаль, конечно. Но это была команда - лифт. И всё же бренд. Как Ротор, Торпедо, Ска ( Ростов).
Ответold_wolf
Бывший губернатор отказался продать ее Галицкому в свое время. И бабки на ней воровал нещадно. А закат начался после ареста главного спонсора и совладельца Мкртчяна. Новое руководство края не захотело разгребать миллиарды долгов за счёт краевого бюджета. Из частников дураков тоже не нашлось. Поэтому обанкротили, запустили проект Урожай и через него команда уже нового губера, но по старым схемам начала опять воровать бабло.
Ответмарат И
лифт лифтом, но Кубань играла в Лиге Европы так то
Отдыхал я как- то в Сочи, в 2017 году, попал на матч сборная России -Сборная Бельгии 3-3, так там местные болельщики начали кричать что-то про Кубань, и взял слово их губернатор и божился, что вернет Кубань на былые позиции, но теперь очевидно, что балабол
13 очков, 13 тур и 13 место. Вот в чем проблема. Несчастливое число.
Играют и мучаются в такой жопе как Вторая лига, а могли бы не париться и вступить в Небесную Лигу
Прощай, Кубань! Как когда-то ростовский СКА. Тем более при наличии 100% частного Краснодара и его успехов
ОтветChernoy
Это не Кубань, это нелепый двойник, Кубань давно лежит на кладбище с миллиардными долгами
Как коробку посадили так и начались проблемы
Ответyurist Cherchesova
Коробка бы коробку из личного деньгохранилища передал бы, думаю им хватило бы. А то деньги отмывал через Кубань, а складывал у себя.
Прав был Уткин с названием.....
