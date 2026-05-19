«Арсенал» в 14-й раз выиграл чемпионат Англии. У «Ливерпуля» и «МЮ» по 20 трофеев

«Арсенал» вновь выиграл чемпионат Англии.

«Арсенал» досрочно выиграл АПЛ .

Команда Микеля Артеты обеспечила себе титул после того, как «Манчестер Сити » в 37-м туре АПЛ не смог победить «Борнмут » (1:1).

Это 14-й чемпионский трофей лондонского клуба. Ранее команда побеждала в чемпионате Англии в сезонах-1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38, 1947/48, 1952/53, 1970/71, 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02 и 2003/04.

Превосходят «Арсенал » по победам в национальном первенстве лишь «Ливерпуль » и «Манчестер Юнайтед », у которых по 20 трофеев. «Манчестер Сити» завоевал 10 титулов.