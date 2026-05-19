«Арсенал» в 14-й раз выиграл чемпионат Англии. У «Ливерпуля» и «МЮ» по 20 трофеев

Команда Микеля Артеты обеспечила себе титул после того, как «Манчестер Сити» в 37-м туре АПЛ не смог победить «Борнмут» (1:1). 

Это 14-й чемпионский трофей лондонского клуба. Ранее команда побеждала в чемпионате Англии в сезонах-1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38, 1947/48, 1952/53, 1970/71, 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02 и 2003/04.

Превосходят «Арсенал» по победам в национальном первенстве лишь «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», у которых по 20 трофеев. «Манчестер Сити» завоевал 10 титулов.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?33853 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
Ну Артета, надоминировал все же, заслужили
ОтветКривой Глушак
В этом сезоне как раз не особо доминировали в матчах, а играли прагматично. Созрели и показали что заслужили чемпионство
Если ещё возьмут ЛЧ и Тоттнхэм вылетит в пердив, это будет легендарный год, конечно))
Артета заткнул всех хейтеров. Игра забудется,результат останется
Когда все в строю, там норм игра кстати
Пусть хоть с какой стрёмной игрой выиграют ещё и в финале лч)))
Неужели я бл**ь дождался!!!! 20 лет боли и страданий!!!!! Ураааааааааа!!!! Всех канониров с праздником!!!!! Уфффффф валидол почти опять достал...
Остался 1 гештальд... вперед ЛЧ и будет двойной удар по годам нашей боли и страданий)))))))
Как болельщик «Ливерпуля» рад за вас))
Да, и в финале ЛЧ я тоже буду за вас, а не за мешок))
Этот мешок заиграл как раз таки после того как распродал всех этих звёзд
Всех болельщиков "Арсенала" -- с заслуженным титулом. Ура! Как же долго его пришлось ждать...
Больше 20 лет прошло.Я думал никогда не дождусь.Начал болеть за эту команду в 2006 в 14 лет и с тех пор я уже вырос годы прошли,многое пережил как и все.Канониры друзья желаю вам всем удачи и пускай этот долгожданный трофей любимой команды станет отправной точкой в вашем личном успехе и счастье.
УРА!
Поздравляю, сдвинули эту проклятую заколдованную цифру с мертвой точки!
Повторю свою же классику с 2008 года: Титан, на тотальном классе!
Будучи болельщиком Челси, поздравляю искренне - давно пора было 😎
Это был жёсткий путь! Сколько же Артету поливали всяким дерьмом! Но Микель заткнул всем недоброжелателям рты!
Все на Арсенальную!!!
