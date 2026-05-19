Пеп был в ярости из-за утечки информации об уходе из «Сити». Тренер собрал игроков поздно вечером, чтобы подтвердить новость (The Sun)

Гвардиола разозлился из-за утечки информации об уходе из «Сити».

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола сообщил игрокам, что покинет клуб после воскресного матча с «Астон Виллой».

По информации The Sun, 55-летний испанец пришел в ярость после того, как информация о его уходе просочилась в СМИ накануне матча с «Борнмутом», который состоится сегодня.

Вчера поздно вечером Гвардиола связался с игроками, чтобы подтвердить, что покинет «Сити».

«Пеп в ярости из-за того, что эта информация всплыла именно сейчас – прямо перед матчем. Он собрал игроков на поздний групповой звонок и подтвердил, что уходит.

Он извинился за то, каким образом появились эти новости. Для него это тоже стало неожиданностью. Игрокам еще в субботу говорили, что он не уходит, поэтому все находятся в состоянии шока», – рассказал источник.