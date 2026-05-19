Пеп был в ярости из-за утечки информации об уходе из «Сити». Тренер собрал игроков поздно вечером, чтобы подтвердить новость (The Sun)
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил игрокам, что покинет клуб после воскресного матча с «Астон Виллой».
По информации The Sun, 55-летний испанец пришел в ярость после того, как информация о его уходе просочилась в СМИ накануне матча с «Борнмутом», который состоится сегодня.
Вчера поздно вечером Гвардиола связался с игроками, чтобы подтвердить, что покинет «Сити».
«Пеп в ярости из-за того, что эта информация всплыла именно сейчас – прямо перед матчем. Он собрал игроков на поздний групповой звонок и подтвердил, что уходит.
Он извинился за то, каким образом появились эти новости. Для него это тоже стало неожиданностью. Игрокам еще в субботу говорили, что он не уходит, поэтому все находятся в состоянии шока», – рассказал источник.
Однажды король Тхэджон упал с лошади и сразу же сказал окружающим, чтобы летописец не узнал об этом.
Корейские летописцы: король Тхэджон упал с лошади и попросил не упоминать об этом.
Информация о чем тут же утекла в СМИ. Хех.