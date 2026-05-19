  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп был в ярости из-за утечки информации об уходе из «Сити». Тренер собрал игроков поздно вечером, чтобы подтвердить новость (The Sun)
0

Пеп был в ярости из-за утечки информации об уходе из «Сити». Тренер собрал игроков поздно вечером, чтобы подтвердить новость (The Sun)

Гвардиола разозлился из-за утечки информации об уходе из «Сити».

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил игрокам, что покинет клуб после воскресного матча с «Астон Виллой». 

По информации The Sun, 55-летний испанец пришел в ярость после того, как информация о его уходе просочилась в СМИ накануне матча с «Борнмутом», который состоится сегодня.

Вчера поздно вечером Гвардиола связался с игроками, чтобы подтвердить, что покинет «Сити». 

«Пеп в ярости из-за того, что эта информация всплыла именно сейчас – прямо перед матчем. Он собрал игроков на поздний групповой звонок и подтвердил, что уходит.

Он извинился за то, каким образом появились эти новости. Для него это тоже стало неожиданностью. Игрокам еще в субботу говорили, что он не уходит, поэтому все находятся в состоянии шока», – рассказал источник. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37314 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Sun
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБорнмут

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Следующая новость: Пеп был в ярости из-за утечки, что он был в ярости и собрал игроков
ОтветФед
Следующая новость: Пеп был в ярости из-за утечки, что он был в ярости и собрал игроков
Пеп был в ярости, из-за утечки утечки.🦆🦆🦆
ОтветФед
Следующая новость: Пеп был в ярости из-за утечки, что он был в ярости и собрал игроков
Что-то вспомнилось.
Однажды король Тхэджон упал с лошади и сразу же сказал окружающим, чтобы летописец не узнал об этом.
Корейские летописцы: король Тхэджон упал с лошади и попросил не упоминать об этом.
Пеп был в ярости когда узнал... что следующий тренер Сити будет лысый
ОтветAleksey Yashin
Пеп был в ярости когда узнал... что следующий тренер Сити будет лысый
генич в другой клуб идет тренировать вообще-то
ОтветMaddiez Channel
генич в другой клуб идет тренировать вообще-то
Он про 10Хага...
Хотел уйти по-английски, а получилось по-испански)
Ответверсус вульгарис
Хотел уйти по-английски, а получилось по-испански)
Хорошо, что не по панамски!😁
"Тренер собрал игроков поздно вечером, чтобы подтвердить новость"

Информация о чем тут же утекла в СМИ. Хех.
Ответfil_spb
"Тренер собрал игроков поздно вечером, чтобы подтвердить новость" Информация о чем тут же утекла в СМИ. Хех.
Какой источник такая и новость)
это был Себальос!
Пеп был в ярости из-за утечки информации о ярости из-за утечки информации об уходе из «Сити».
Россияне и Пеп в ЯРОСТИ, кто будет следующим тренером Манчестер Сити!!! Им оказался простой советский....
ОтветТретий фанат ФК Торпедо Москва
Россияне и Пеп в ЯРОСТИ, кто будет следующим тренером Манчестер Сити!!! Им оказался простой советский....
простой советский... но лучше не лезьте в эту тему. вы все молодые и шутливые. А это не Чикатило и даже не архивы КГБ...
ОтветТретий фанат ФК Торпедо Москва
Россияне и Пеп в ЯРОСТИ, кто будет следующим тренером Манчестер Сити!!! Им оказался простой советский....
грибок/запор/грыжа/геморрой уйдет надо лишь на ночь добавить...
Сбежал Пеп, уже скоро объявят решение по делу о 115 нарушениях, Пеп уже знает что МС отправят в 5 дивизион
ОтветAlmaz KENZHEBEKOV
Сбежал Пеп, уже скоро объявят решение по делу о 115 нарушениях, Пеп уже знает что МС отправят в 5 дивизион
аккуратнее, а то Пеп придёт в ярость из-за утечки и этой информации
ОтветRadik_2.0
аккуратнее, а то Пеп придёт в ярость из-за утечки и этой информации
Странно что sports.ru об этом молчит, многие новостные порталы пишут об этом
Мир содрогнулся, когда Пеп узнал…
В смысле? Мы тут в мухосранске давно это уже подозревали, а его разозлило то что его же игроки узнали?
Ответdi.mss
В смысле? Мы тут в мухосранске давно это уже подозревали, а его разозлило то что его же игроки узнали?
Он поэтому и разозлился, что в мухосранске узнали.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мареска подпишет контракт с «Ман Сити» на 3 года. Клуб и тренер устно договорились (Фабрицио Романо)
19 мая, 07:25
Гвардиола тяжело вздохнул после вопроса о прощании с «Ман Сити»: «Следующий вопрос. У меня еще год по контракту»
18 мая, 22:26Видео
В честь Гвардиолы назовут одну из трибун стадиона «Ман Сити» (ESPN)
18 мая, 21:50
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
2 минуты назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
9 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
24 минуты назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
31 минуту назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
33 минуты назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
55 минут назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
11 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
18 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
41 минуту назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
49 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Рекомендуем