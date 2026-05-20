🏆«Арсенал» стал чемпионом Англии впервые с 2004 года

Команда Микеля Артеты досрочно гарантировала себе титул после того, как «Манчестер Сити» в 37-м туре АПЛ не смог победить «Борнмут» (1:1). Таким образом, за тур до конца сезона в активе «Арсенала» 82 очка, команда Пепа Гвардиолы уже не догонит «канониров».

«Арсенал» стал чемпионом Англии впервые с сезона-2003/04.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
Комментарий готовил за 10 минут до окончания матча с Сити. Верил… За Арсенал начал болеть в 1996 году, когда отец находясь в очередной рабочей поездке в Европе привез сувенир в виде шарфа Лондонской команды. Символично, что в этом же году стартовала «эра Венгера», такая романтичная и притягательная для 14-летнего пацана. Вскоре я наизусть уже знал состав клуба, по крупицам собирал информацию об игроках из скудных, имевшихся в то время источников. Уже на следующий год радовался первому чемпионству моей любимой команды. Как сейчас помню великолепный сезон 2003/2004 года. Столько радости и эмоций. Затем слезы после финала ЛЧ 2006. А затем окончание юношества, переход во взрослую жизнь и длительная засуха, насмешки над любимым клубом, череда неудач. Уход легенд, смена поколений. С момента последнего чемпионства родились и выросли трое моих детей, я стал пенсионером. И вот сегодня настал этот день! Возможно, к сожалению, эмоции уже не на том уровне, как раньше, а может быть до конца не осознаю. Но тем не менее, я искренне рад. Пуская скупую слезу по бородатой щеке, поздравляю всех преданных болельщиков-романтиков. Ура!
ОтветFidgerald
Обалденная история. Поздравляю! Но можно вопрос. Как вы стали пенсионером в 44?)
ОтветFidgerald
Поздравляю) Это как вы в 44 года пенсионером стали?)
Я не знаю как праздновать, я ни разу этого не делал)
Ответtoxasel
Это прям смешно 🤣
Ответtoxasel
Я всё это время прокручиваю именно эту мысль)
Господи! Спасибо, что я дожила до этого дня! Да, мне не так ещё много лет (относительно), но последние лет 10 казалось, что Арсенал уже никогда АПЛ не выиграет, либо выиграет ещё в каком-нибудь двадцать втором веке.
Всех причастных и неравнодушных с титулом. И хорошо отметить )
ОтветAnd Justice for All
Да, Артета просто вытащил всех нас из безнадёги на всех уровнях, и сегодня был последний штрих! С победой!
ОтветAnd Justice for All
в 22 веке мой Тоттенхэм будет выигрывать так что у вас еще все хорошо)))
Я на Никольской! Где все?
ОтветTheodor Herzl
Я на Никольской! Где все?
Комментарий скрыт
ОтветИван Никулин_1116720319
Комментарий скрыт
Это его первая работа тренером, он не пришел на все готовенькое, а взял команду в кризисе, в самом тяжелом чемпионате. Это серьезный результат, которого никто не достигал.
Сравнивать его с Пепом и Фергюсоном сейчас, будут только альтернативно одаренные люди, просто потому что один тренерует 20 лет, другой тренеровал 40..
Охренеть, Артета - доминатор. Теперь официально.
С долгожданной победой всех болельщиков Арсенала!
Если бы мне в 2004 году сказали, что в следующий раз Арсенал выиграет чемпионат через 22 года, я бы вызвал санитаров
ОтветНиколай Бойко
Хорошо помню, что тогда, как раз, начинал коврово скупаться Челси Абрамовича и думал, что надо побеждать, потому что вскоре они скупят всех вообще. В итоге случился сезон непобедимых, что было приятной неожиданностью, Челси действительно окрепчал и стал одним из топов, а у Арсенала, наоборот, с финансами(по известным причинам) стало хорошо только при игре в менеджер ) и погнал цирк, что после сезона 11/12, а особенно 15/16 уже не верилось совсем )
ОтветLog in
Тот великий Арсенал надломило безжалостное убийство людьми в чёрном в матче на Олд Траффорд, где Арсенал должен был отпраздновать 50 матчей без поражений. Та игра изменила не просто сезон 2004/05, она изменила весь английский футбол. Жаль, что спортивной справедливости в том результате было ноль целых, ноль десятых
Легендарно. С 2010 года, благодаря Аршавину, лучшему футболисту поколения, начал болеть за Арсенал. Дождался этой истории
ОтветALMANAC
Также ,только с 2009 года
Всем фанатов Арсенала с великим днем.
Болею за Арсенал 22 года, и вот, наконец-то этот день случился. От красивого, романтичного футбола до возвращения к топам после нескольких сезонов провала. От атакующего стиля до прагматичного. Мы это сделали!!!
ОтветAnh Tran
к сожалению, романтичный футбол обламывался от таких же прагматиков как сегодняшний арс от челси маура или мю сафа
Мы чемпионы, вперед Арсенал!!! 🙌👏
