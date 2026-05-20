🏆«Арсенал» стал чемпионом Англии впервые с 2004 года

«Арсенал» – чемпион Англии.

Команда Микеля Артеты досрочно гарантировала себе титул после того, как «Манчестер Сити » в 37-м туре АПЛ не смог победить «Борнмут » (1:1). Таким образом, за тур до конца сезона в активе «Арсенала » 82 очка, команда Пепа Гвардиолы уже не догонит «канониров».

«Арсенал» стал чемпионом Англии впервые с сезона-2003/04.