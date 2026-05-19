  • «Интер» показал домашнюю форму на сезон-2026/27: «Вдохновение черпали в портновской душе Милана и его вневременной элегантности»
«Интер» показал новую домашнюю форму.

«Интер» представил домашнюю форму на сезон-2026/27. 

Комплект разработан компанией Nike и выполнен в черно-синюю полоску. 

«Эта футболка подчеркивает глубокую связь между клубом и городом Милан, переосмысливая традиционную идентичность «Интера» через современную оптику, источником вдохновения для которой послужили мода и дизайн.

В новом сезоне Nike черпает вдохновение в портновской душе Милана и его вневременной элегантности, отсылая к некоторым из самых знаковых комплектов формы в истории «Интера».

Возвращение воротника является переосмыслением классической детали прошлого в современном ключе, а надпись внутри воротника гласит: «Made of Milano» («Сделано из Милана») – это концепция, которая подтверждает нерушимую связь между «Интером» и его городом.

Это послание также отражено в графических деталях формы: края полос оформлены в стиле, вдохновленном линиями портновских ножниц, – прямая отсылка к швейным и производственным традициям Милана», – говорится в пресс-релизе клуба. 

Фото: https://www.inter.it/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Интера»
Фон и фотографии можно было еще темнее сделать вдохновившись ночным небом Милана
Хороший вариант близкий к классике, насколько я рассмотрел :) надеюсь, вариант с горизонтальными полосками как нибудь повторят
ОтветNick Dovgo
Будет в третьем комплекте, если сливы не обманывают. Черно-серые горизонтальные полосы, как отсылка к форме середины 90-х от Umbro.
У Интера традиционно красивая форма, эта не исключение.
Классика всегда в цене. А этот комплект ещё и выделяется скудетто и кружочком за кубок в цветах итал триколора.
Воротнички топ!)
Классика. Форма Интера, как правило, традиционно прекрасна
как неожиданно она черно-синяя
Без Pirelli это всё не то
Черно синие полоски ….. неожиданно 😏👍🏻
Круто, но мне по нраву больше обычный круглый ворот на футболках, как был на форме 60-х.
