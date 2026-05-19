«Интер» показал домашнюю форму на сезон-2026/27: «Вдохновение черпали в портновской душе Милана и его вневременной элегантности»

«Интер » представил домашнюю форму на сезон-2026/27.

Комплект разработан компанией Nike и выполнен в черно-синюю полоску.

«Эта футболка подчеркивает глубокую связь между клубом и городом Милан, переосмысливая традиционную идентичность «Интера» через современную оптику, источником вдохновения для которой послужили мода и дизайн.

В новом сезоне Nike черпает вдохновение в портновской душе Милана и его вневременной элегантности, отсылая к некоторым из самых знаковых комплектов формы в истории «Интера».

Возвращение воротника является переосмыслением классической детали прошлого в современном ключе, а надпись внутри воротника гласит: «Made of Milano» («Сделано из Милана») – это концепция, которая подтверждает нерушимую связь между «Интером» и его городом.

Это послание также отражено в графических деталях формы: края полос оформлены в стиле, вдохновленном линиями портновских ножниц, – прямая отсылка к швейным и производственным традициям Милана», – говорится в пресс-релизе клуба.

