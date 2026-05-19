Жоао Педро – лучший игрок сезона в «Челси». У форварда 26 (20+6) очков в 49 матчах

Жоао Педро признан лучшим игроком сезона в «Челси ».

Бразильский нападающий победил в голосовании болельщиков, набрав более 60 процентов голосов. Второе место занял Энцо Фернандес , на третьей строчке расположился Мойсес Кайседо .

Жоао Педро перешел в «Челси» из «Брайтона» за 60 миллионов фунтов в июле 2025 года. В составе лондонского клуба он провел 49 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 6 результативных передач.