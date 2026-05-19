Жоао Педро – лучший игрок сезона в «Челси». У форварда 26 (20+6) очков в 49 матчах

Бразильский нападающий победил в голосовании болельщиков, набрав более 60 процентов голосов. Второе место занял Энцо Фернандес, на третьей строчке расположился Мойсес Кайседо

Жоао Педро перешел в «Челси» из «Брайтона» за 60 миллионов фунтов в июле 2025 года. В составе лондонского клуба он провел 49 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Челси»
Анчелотти клоун
ОтветBudabuda
Комментарий скрыт
Он давал ему шанс, тот оказался в сборной нулевым 8 матчей 0 голов, команда с 10го места АПЛ, не очень понятно почему Карло должен был вызывать ничего не показавшего в сборной игрока из середняка:)) Меня больше отсутствие Ришарлисона удивило, опытный игрок, в сборной играл хорошо:)
И его не вызвали в сборную, абсолютная несправедливость
Ответsasha_1116642916
Не взять такого топа на ЧМ, но вызвать зенитовских одноногих Абелард, что-то странное происходит)
ОтветПапа Футбола
У такого топа ни одного результативного действия за сборную, в отличии от Энрике.
Но в сборную конечно поедет ноунейм из Зенита
Ответdeadjoker
Слушай, а причем тут игроки Зенита, если позиция на поле Жоао Педро и игроков Зенита различается? Вам лишь бы накинуть
Ответdeadjoker
У Педро были другие конкуренты за попадание в сборную, хотя объективно он топ и заслужил 100%
Прикольно читать в комментариях, что мол футболист середняка АПЛ, и вообще лузер
Если что, Неймар играет за команду, пятую с конца в первенстве Бразилии, в одной строчке от зоны вылета, плюс в прошлом сезоне они только под конец чемпионата спаслись от понижения
ОтветАрсений1990
И? Когда это был аргументом на таком коротком турнире как ЧМ? Все сборные так делают, от Мексики с Очоя, Колумбии с Хамесом до Аргентины с Де Полем и Месси, и Португалии с Роналду. Такие как Неймар единицы, конечно нужно их взять. Если нужен и Жоау Педро, хорошо, берите его вместо Эндрика или кто там ещё?
Ответvova123456
С рояли его брать вместо Эндрика?
Вы его стату в Лионе видели, или вообще его игру и голы?
Он был одним из кирпичиков, если не главным, что позволили попасть Лиону в квалю ЛЧ
А таких Неймаров единицы, согласен, которые играли только по половине матчей во Франции, а потом вообще год не бегали в футбол, все наслышаны о его любви к вечеринкам
Не спорю, таких ещё нужно поискать трудоголиков)
и его не вызвали в сборную, цирк конечно
Ну сборная Бразилии всегда был хайп и кумовство ,трудяг таких как Педро там не любят
ОтветСтарик Стариканов
Ага, поэтому лидеры сборной Рафинья, Гимараэш и топовые защитники? Только про Винисиуса можно сказать что не трудяга.
Малютки, вся проблема в том, что и Сантос и Энрике в сборной у Анчелотти проявили себя полезнее Педро.
ОтветZarvuR2020
Они лучше Педро?
ОтветMartin Avagyan_1116477520
Дуглас Сантос точно лучше, чем Жоао Педро на левом фланге защиты :)
Отдохнёт летом, подлечится и с новыми силами выдаст шикарный сезон в «Барселоне» 🙂
ОтветTwilight_Shadow
Сам скинешся на трансфер?
ОтветMartin Avagyan_1116477520
У «Барселоны» есть деньги, и теперь освободилась ещё и приличная часть зарплатной ведомости после Левандовского.
Некоторые говорят об отсутствии результативности в Сборной, но по мне это не причина, по которой можно не вызывать его и заменить сами знаете кем. Конечно, тренеру виднее, но мне, как и многим такое решение не понятно. В Челси практически всегда он дает результат в самый нужный для команды момент, так могло и быть со сборной, пусть и как говорят за 8 матчей ничего не сделал, ну и что?
Анчеллотти пожалеет
