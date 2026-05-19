Нагельсманн сообщил Бауманну, что Нойер будет первым номером сборной Германии на ЧМ-2026. Оливер расстроен, но готов поехать на турнир

Нойер будет первым номером сборной Германии на ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн сообщил Оливеру Бауманну по телефону, что Мануэль Нойер будет первым номером команды на чемпионате мира при условии, что его травма икроножной мышцы не усугубится.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Ранее стало известно, что 40-летний голкипер «Баварии», завершивший карьеру в сборной, вернется в национальную команду.

Отмечается, что 35-летний Бауманн, представляющий «Хоффенхайм », разочарован этим решением, но готов поехать на чемпионат мира в роли второго вратаря.