  • Нагельсманн сообщил Бауманну, что Нойер будет первым номером сборной Германии на ЧМ-2026. Оливер расстроен, но готов поехать на турнир
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн сообщил Оливеру Бауманну по телефону, что Мануэль Нойер будет первым номером команды на чемпионате мира при условии, что его травма икроножной мышцы не усугубится.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Ранее стало известно, что 40-летний голкипер «Баварии», завершивший карьеру в сборной, вернется в национальную команду. 

Отмечается, что 35-летний Бауманн, представляющий «Хоффенхайм», разочарован этим решением, но готов поехать на чемпионат мира в роли второго вратаря.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Флориана Плеттенберга в Х
Мотивация у нем вратарей запредельная - бороться с командой в отборочных, чтобы все равно в финальной стадии стоял Нойер.
ОтветDzmitry Lavysh
Мотивация простая - играть лучше деда, который уже сдает явно. И все равно выдает игру получше молодых.
ОтветDzmitry Lavysh
На ветке про Хайкина почему-то все писали о том, что за Норвегию должен играть сильнейший, то есть Хайкин, а тех кто говорил обратное топили в минусах.

Но, вообще, если Нагель обещал и не сдержал, это неправильно.
Бауманн сильно моложе конечно, на ЧМ 36 стукнет. В Германии вратари закончились?
ОтветEngelbert
В тени раскидистого дуба в виде Нойера зачахли все вратарские ростки. Вот он и сам уже засыхает, но замены тоже не выросли.
ОтветХавиГави_Паратрупер
Отчасти верно, но кто им мешал развиваться? На клубном уровне тоже Нойер мешал? МТШ. Ну и все. Тот же Нюбель никому серьезнее Монако не интересен. Бауманн молодец, но это местечковая легенда что-то типа Беленова
Затащит с Кюрасао
Что-то подсказывает мне, что немцы с таким подходим выступать плохо на ЧМ.
Дед, уходи! Хватит держаться за пост!)
Оба варианта не развивают Германию. Ману уже ушёл, зачем заходить еще раз в эту реку. Бауман тоже такая себе перспектива. Уже возьмите молодого и дайте ему играть.
Забьет ли 40 летний Роналду 40 летнему Нойеру?
Один Нойер засушил развитие всех вратарей Германии. Бауман уже ближе по возрасту к Нойеру. Нюбель дублёр на разогреве. Урбиг не показывает надёжность. Старый всех задушил. Ни кто не хочет становится вратарём в Германии.
