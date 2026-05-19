«Арсенал» забил 18-й гол с углового в сезоне АПЛ, обновив рекорд лиги

«Арсенал» обновил рекорд по голам с угловых в АПЛ.

«Арсенал » обновил рекорд по голам с угловых за один сезон Премьер-лиги.

Вчера команда Микеля Артеты обыграла «Бернли » со счетом 1:0 в 37-м туре АПЛ . Единственный гол в матче забил Кай Хавертц после подачи Букайо Сака со стандарта на 37-й минуте.

Это 18-й гол «канониров» с углового в текущем розыгрыше турнира, они обновили рекорд, который сами установили ранее в этом сезоне. Ранее ни одна команда в истории чемпионата не забивала больше 16 таких мячей – такой показатель был у «Арсенала» в сезоне-2023/24, у «Вест Бромвича» в сезоне-2016/17 и у «Олдхэма» в сезоне-1992/93.