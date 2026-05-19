0

«Арсенал» забил 18-й гол с углового в сезоне АПЛ, обновив рекорд лиги

«Арсенал» обновил рекорд по голам с угловых в АПЛ.

«Арсенал» обновил рекорд по голам с угловых за один сезон Премьер-лиги.

Вчера команда Микеля Артеты обыграла «Бернли» со счетом 1:0 в 37-м туре АПЛ. Единственный гол в матче забил Кай Хавертц после подачи Букайо Сака со стандарта на 37-й минуте.

Это 18-й гол «канониров» с углового в текущем розыгрыше турнира, они обновили рекорд, который сами установили ранее в этом сезоне. Ранее ни одна команда в истории чемпионата не забивала больше 16 таких мячей – такой показатель был у «Арсенала» в сезоне-2023/24, у «Вест Бромвича» в сезоне-2016/17 и у «Олдхэма» в сезоне-1992/93. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37313 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
logoАрсенал
logoБернли
logoБукайо Сака
logoпремьер-лига Англия
logoКай Хавертц
рекорды

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Запинают ПСЖ с угловых))
ОтветPtюch
Запинают ПСЖ с угловых))
Комментарий скрыт
ОтветStreet Fighter
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Тот самый случай, когда тренировали. А у нас по 10 бьют в матче и совершено бестолку очень редкие голы.
Три корнера - пенальти.
Ответверсус вульгарис
Три корнера - пенальти.
В случае с канонирами три пенальти - корнер.
Ждем в матче с «Кристал Пэлас» «сухарь» Райи и гол с углового :)
ОтветGunner_14
Ждем в матче с «Кристал Пэлас» «сухарь» Райи и гол с углового :)
Не надо, третий такой матч я не переживу
ОтветGunner_14
Ждем в матче с «Кристал Пэлас» «сухарь» Райи и гол с углового :)
Да не, пусть лучше с игры пару штук забьют. Понимаю, что хочется позлить хейтеров, но фанатам нужно хотя-бы иногда хороший матч своей команды видеть.
Вперед Арсенал!
Великий Арсенал спокойно и уверенно идёт к золотому дублю. Даже коменить уже лень
ОтветИхарь Окенфэйлов
Великий Арсенал спокойно и уверенно идёт к золотому дублю. Даже коменить уже лень
надо, надо комментировать
Эти комментарии про квадрупл->требл->дубль уже традиция
Особенно смешно, когда ведутся юзеры
ОтветNachalnik
надо, надо комментировать Эти комментарии про квадрупл-&gt;требл-&gt;дубль уже традиция Особенно смешно, когда ведутся юзеры
Ну дубль то уж никуда не денется.
у Тотенхема еще 17 голов в этом сезоне!
Команды соперники уже боятся угловых больше чем пенальти. С Сафоновым в воротах, игроки ПСЖ будут просить судью назначить пенальти вместо смертоносных для низеньких парижан угловых.
есть еще последний тур до 20ки вполне могут дотянуть
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
1 минуту назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
8 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
23 минуты назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
30 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
32 минуты назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
54 минуты назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
10 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
17 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
40 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
48 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Рекомендуем