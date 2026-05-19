  Геннадий Орлов: «Зенит» намного сильнее «Краснодара» потенциально. У них есть запас, потенциал они не проявили»
Геннадий Орлов: «Зенит» намного сильнее «Краснодара» потенциально. У них есть запас, потенциал они не проявили»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о закономерности победы «Зенита» в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

«По личным встречам у нас преимущество над «Краснодаром» – победа в гостях и ничья дома. И с московскими клубами у нас «плюс».

Индивидуально я бы выделил Дениса Адамова – сколько он выручил? Молодец, оказался самым стабильным.

Потенциально «Зенит» намного сильнее «Краснодара». Но весь потенциал они не проявили, у них еще запас есть», – сказал Орлов в программе «Такой футбол».

Источник: «Такой футбол»
"Потенциально у нас в доме есть три миллиона долларов, а по факту две ##### и один старый #######".
Теперь до конца июля будут эти слюни. А сильнее он настолько намного, что еле дополз с помощью судей
Не то что статью, даже заголовок дочитать до конца не осилил?
Шел бы ты своей дорогой. Тебя же послали, вот и иди, уверен не собъешься
23 млрд. рублей в год тратит Газпром на это убожество. Чтобы развернуть группировку низкоорбитальных спутников, чтобы начал работать в России аналог Старлинка, нужно сделать в этом году 17 запусков ракет - это примерно 40 млрд рублей.Отобрав у бразильцев 10 млрд и отдав их этому проекту мы увеличим интенсивность развертывания на 25%. Скажите мне, что важнее для страны?
оставьте эти сказки кому-нибудь другому.Дело здесь не в деньгах.Все упирается в технологический потолок.Если бы кол во спутников зависело исключительно от вливания средств ,то нашли бы и не 1 триллион рублей.Эти спутники нужно отработать в реальных условиях,сделать апгрейд,запустить и все по новой.Плюс еще выстроить систему обслуживания и систему управления.И все это делается вчистую.Ни у кого нет готовой схемы.А если масштабировать ,то нужно найти подходящие кадры,которых дефицит(тоже деньгами не решается вопрос).Конечно,если рассмотреть период 10-20-30 лет,то тут можно найти корреляцию между вливанием средств и качеством ,но как показывает роснано,и это не гарантирует ничего
И че сказать то хотел? В России других важных проектов нет, чтобы такие деньги выкидывать на бразильцев?
Давай потенциалами меряться. Можно и просто бюджетами. Играть не обязательно.
И Спартак, наверное, каждый год второй в чемпионате? Так ведь? А ты, скорее всего, разорил букмекеров, расставляя команды по бюджету уже в начале сезона?
Потенциально я игрок Реала 😁
Проблема, что Семак не может раскрыть этот потенциал.
Ладно бы не мог раскрыть, он его еще и зарывает.
Страшно представить, каких высот достиг бы Зенит с Сандро Шварцем, Игорем Осинькиным, Леонидом Слуцким или Марцелом Личкой. Нужно срочно выгонять Семака, вот прямо сейчас и звать кого-то из них, я считаю. А если не взлетит, то можно, например, потребовать убрать Зырянова за то, что он не привёз Зидана.
В этом и проблема, что состав дорогой, с запасом, а такие мучения в каждой игре. Semak-out!
Короче, Зенит не использует свой потенциал, ну это так и есть.
Так вот именно что. Зенит сильнее Краснодара как по возможностям, так и по текущему составу, потенциалу и тд.
А играют они порой в бей беги и любимую держисраку Богданыча.
Хейт Зенита, кроме просто формального фанатского, в основном порожден тем, что составом из сборной мира по меркам РПЛ они выжимают игру уровня Балтики. Остальное на индивидуальном мастерстве отдельного игрока.
В годы Дзюбы такого не было.
Да, потенциально сильнее, даже есть игрок, который прибавил - Адамов, во всех остальных случаях - всё та же нудятина и выезжание на индивидуальных качествах, даже не представлял себе, насколько Дзюба был основополагающим игроком, как для команды, так и для тренера. Остаётся верить, что перестанет мучиться Энрике(уедет туда, где ему наконец дадут играть в футбол), уйдут на покой Барриос и Сантос, которые были основополагающими игроками долгие годы, и великому тренеру всё-таки придётся что-то придумать, и очень надеюсь, что это "что-то" будет не Горшков в "старте".
потенциально ресурс Зенита намного сильнее чем у Краснодара, это видно по 14 назначенным пенальти.
И ещё письмо 14
Рекорд принадлежит Ростову. 15пенальти за сезон. О чем тебе этот говорит???
