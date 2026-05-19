Геннадий Орлов: «Зенит» намного сильнее «Краснодара» потенциально. У них есть запас, потенциал они не проявили»

Геннадий Орлов: «Зенит» намного сильнее «Краснодара» потенциально.

Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о закономерности победы «Зенита » в нынешнем сезоне Мир РПЛ .

«По личным встречам у нас преимущество над «Краснодаром » – победа в гостях и ничья дома. И с московскими клубами у нас «плюс».

Индивидуально я бы выделил Дениса Адамова – сколько он выручил? Молодец, оказался самым стабильным.

Потенциально «Зенит» намного сильнее «Краснодара». Но весь потенциал они не проявили, у них еще запас есть», – сказал Орлов в программе «Такой футбол» .