Геннадий Орлов: «Зенит» намного сильнее «Краснодара» потенциально. У них есть запас, потенциал они не проявили»
Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о закономерности победы «Зенита» в нынешнем сезоне Мир РПЛ.
«По личным встречам у нас преимущество над «Краснодаром» – победа в гостях и ничья дома. И с московскими клубами у нас «плюс».
Индивидуально я бы выделил Дениса Адамова – сколько он выручил? Молодец, оказался самым стабильным.
Потенциально «Зенит» намного сильнее «Краснодара». Но весь потенциал они не проявили, у них еще запас есть», – сказал Орлов в программе «Такой футбол».
Источник: «Такой футбол»
Источник: «Такой футбол»
А играют они порой в бей беги и любимую держисраку Богданыча.
Хейт Зенита, кроме просто формального фанатского, в основном порожден тем, что составом из сборной мира по меркам РПЛ они выжимают игру уровня Балтики. Остальное на индивидуальном мастерстве отдельного игрока.
В годы Дзюбы такого не было.