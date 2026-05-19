Невилл назвал Бруну лучшим игроком сезона АПЛ: «Он заслуживает это, хотя могу выглядеть глупцом, ведь Райс и Габриэл могут выиграть чемпионат и ЛЧ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал хавбека манкунианцев Бруну Фернандеша лучшим футболистом сезона АПЛ.

Капитан команды сделал 20 передач в 34 матчах чемпионата и повторил рекорд АПЛ, сравнявшись с Кевином Де Брюйне и Тьерри Анри.

«Я мог бы назвать Деклана Райса, Габриэля, Бернарду Силву, но то, что Бруну сравнялся с Кевином де Брюйне и Тьерри Анри, ставит его в один ряд с лучшими в АПЛ по креативности.

Через пару недель я могу выглядеть глупцом, ведь Райс и Габриэл могут в итоге выиграть АПЛ и Лигу чемпионов, но Бруну заслуживает этого за то, что играл и упорно боролся в команде, которая половину сезона испытывала трудности, но затем показала такую ​​игру.

Перед Рождеством ситуация накалилась, и казалось, что в «Манчестер Юнайтед» наступает конец света. Они оказались в отчаянном положении.

Но им удалось переломить ситуацию в матчах против «Арсенала» и «Манчестер Сити». Они также обыграли «Ливерпуль» и «Челси», – сказал Гари Невилл.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37311 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
Комментарии

При всем уважении к Арсеналу, его болельщикам и игрокам, но глупцами будут те, кто считает Райса и Габриэла главными претендентами только за то, что их команды выиграют трофеи.
Это индивидуальная награда, а Бруно выдал индивидуальный перфоманс, подтвержденный цифровым показателем. Он в тройке лучших и претендует стать лучшим единолично — вот главный критерий, и по нему он игрок года. Арсенал в этой логике будет командой года, и вклад Райса и Габриеля в это неоспорим
плюс есть Давид Рая
Раньше как-то такой логики не придерживались)
Бруну, наверное, заслуживает по совокупности. Столько лет в таком бардаке играет на высочайшем уровне, капитанит. Плюс, в лиге сейчас нет какой-то одной звезды на пике формы. Так что если искать атакующего игрока, то да, это Бруну.
Райс и Габриэль (да и Райя) точно заслуживают, но я точно уверен в том, что Бруно заслуживает как минимум не меньше. Первые три тянут свою команду в чемпионской гонке и будут решать в финале ЛЧ, но у Бруно при этом задача не менее, а может и более сложная - тянуть хоть куда-то МЮ, где ну ни разу не Руни с Тевезом в нападении. вкусовщина, в общем. любой выбор будет правильным и объяснимым
Бруну овертоповый игрок конечно)
Да тебя и без этого спича давно уже не считают мудрецом...
