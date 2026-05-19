Невилл назвал Бруну лучшим игроком сезона АПЛ: «Он заслуживает это, хотя могу выглядеть глупцом, ведь Райс и Габриэл могут выиграть чемпионат и ЛЧ»

Гари Невилл считает Бруну Фернандеша лучшим футболистом сезона АПЛ.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал хавбека манкунианцев Бруну Фернандеша лучшим футболистом сезона АПЛ.

Капитан команды сделал 20 передач в 34 матчах чемпионата и повторил рекорд АПЛ, сравнявшись с Кевином Де Брюйне и Тьерри Анри.

«Я мог бы назвать Деклана Райса , Габриэля, Бернарду Силву , но то, что Бруну сравнялся с Кевином де Брюйне и Тьерри Анри , ставит его в один ряд с лучшими в АПЛ по креативности.

Через пару недель я могу выглядеть глупцом, ведь Райс и Габриэл могут в итоге выиграть АПЛ и Лигу чемпионов, но Бруну заслуживает этого за то, что играл и упорно боролся в команде, которая половину сезона испытывала трудности, но затем показала такую ​​игру.

Перед Рождеством ситуация накалилась, и казалось, что в «Манчестер Юнайтед» наступает конец света. Они оказались в отчаянном положении.

Но им удалось переломить ситуацию в матчах против «Арсенала» и «Манчестер Сити». Они также обыграли «Ливерпуль» и «Челси», – сказал Гари Невилл.