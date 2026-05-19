Невилл назвал Бруну лучшим игроком сезона АПЛ: «Он заслуживает это, хотя могу выглядеть глупцом, ведь Райс и Габриэл могут выиграть чемпионат и ЛЧ»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал хавбека манкунианцев Бруну Фернандеша лучшим футболистом сезона АПЛ.
Капитан команды сделал 20 передач в 34 матчах чемпионата и повторил рекорд АПЛ, сравнявшись с Кевином Де Брюйне и Тьерри Анри.
«Я мог бы назвать Деклана Райса, Габриэля, Бернарду Силву, но то, что Бруну сравнялся с Кевином де Брюйне и Тьерри Анри, ставит его в один ряд с лучшими в АПЛ по креативности.
Через пару недель я могу выглядеть глупцом, ведь Райс и Габриэл могут в итоге выиграть АПЛ и Лигу чемпионов, но Бруну заслуживает этого за то, что играл и упорно боролся в команде, которая половину сезона испытывала трудности, но затем показала такую игру.
Перед Рождеством ситуация накалилась, и казалось, что в «Манчестер Юнайтед» наступает конец света. Они оказались в отчаянном положении.
Но им удалось переломить ситуацию в матчах против «Арсенала» и «Манчестер Сити». Они также обыграли «Ливерпуль» и «Челси», – сказал Гари Невилл.
Это индивидуальная награда, а Бруно выдал индивидуальный перфоманс, подтвержденный цифровым показателем. Он в тройке лучших и претендует стать лучшим единолично — вот главный критерий, и по нему он игрок года. Арсенал в этой логике будет командой года, и вклад Райса и Габриеля в это неоспорим