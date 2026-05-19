Агент Дивеева: «Рад, что переход в «Зенит» оправдал себя. Всей карьерой Игорь доказывал, что достоит звания чемпиона. Переход точно оказался более удачным, чем для Лусиано»

Агент Игоря Дивеева оценил чемпионство защитника с «Зенитом».

Олег Еремин , представляющий интересы защитника «Зенита » Игоря Дивеева , высказался о чемпионстве футболиста с клубом.

Дивеев присоединился к петербургскому клубу зимой, перейдя из ЦСКА .

«Я очень рад за Игоря. Рад, что переход в «Зенит» оправдал себя, да и он шел к этому титулу.

Всей своей карьерой Игорь доказывал, что достоит звания чемпиона. Результаты в футболе бывают алогичные, когда дело касается персональных карьер, но тут все максимально логично.

Могу предполагать, что теперь он точно доволен. С нашей точки зрения, переход оказался удачным. Для Игоря точно более удачным, чем для Гонду», – сказал Олег Еремин.