  • Агент Дивеева: «Рад, что переход в «Зенит» оправдал себя. Всей карьерой Игорь доказывал, что достоит звания чемпиона. Переход точно оказался более удачным, чем для Лусиано»
Агент Игоря Дивеева оценил чемпионство защитника с «Зенитом».

Олег Еремин, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Дивеева, высказался о чемпионстве футболиста с клубом.

Дивеев присоединился к петербургскому клубу зимой, перейдя из ЦСКА.

«Я очень рад за Игоря. Рад, что переход в «Зенит» оправдал себя, да и он шел к этому титулу.

Всей своей карьерой Игорь доказывал, что достоит звания чемпиона. Результаты в футболе бывают алогичные, когда дело касается персональных карьер, но тут все максимально логично.

Могу предполагать, что теперь он точно доволен. С нашей точки зрения, переход оказался удачным. Для Игоря точно более удачным, чем для Гонду», – сказал Олег Еремин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Лусиано, кстати, тоже получит золотую медаль.
Не соглашусь про Лусиано - он хотя бы регулярно стал играть. Так что для него переход нормальный. Для ЦСКА не супер, это да...
mit-byer
а с голами чё там?
bloodstained
Вернитесь к первоисточнику. Лусиано от трансфера не проиграл - забивает больше чем в Зените, если уж вы про голы.
Не хоронили бы Лусиано раньше времени. Посмотрим, что покажет в следующем сезоне. Игрок то мастеровитый, хорошо открывается. Но Дивеев уже внёс свой вклад в чемпионство Зенита. Как то так...
Лусиано такой же чемпион как и Дивеев.
А что будет в следующем сезоне неизвестно. Может Гонду выстрелит, а Игорь посыпется.
супермяч
Почему неизвестно? Дивеев много лет показывает стабильность. С чего ему "сыпаться"? По росту вопросы. Это да.
А Гонду, как показало время, простой "бегунок", к тому подвержен эмоциональному опустошению прямо во время матча. Опять же опыт выступления в двух топ клубах РПЛ. Как в ЦСКА это не заметили?
K@l@bok
Игорь может просто сломаться.
Посыпаться может и Зенит.
С учётом того, как ЦСКА начало штормить после зимней паузы, я бы не делал каких-то выводов по переходу Гонду. Не удивлюсь если с новым тренером ЦСКА начнёт выносить лигу, а Гонду будет лучшим бомбардиром чемпионата
alexey102rus
Пожелаю игроку того.
До сих пор считаю, что потенциал он свой не раскрыл. Но поначалу показал, как может.
Fintt
Ещё между ними разница в том, что Зенит для Дивеева буквально потолок карьеры, а Гонду потенциально уедет в топ 5 чемпионат и не в самый последний клуб
Самое главное, чтобы Димка Баринов получил бронзовую медальку от Локомотива, это будет потешно само по себе)
В чемпионате есть индивидуальные номинации, но "чемпион"… я такой не припомню.
Игоря можно поздравить: я ему желал стать чемпионом, пусть и не с нами! А Он, стервец, забил единственный гол своей бывшеqй команде...
Но со следующего сезона он такой же соперник, как и все остальные))
Желаю Гонду раскрыться в новом сезоне в ЦСКА. Потенциал у него хороший, хет-триком доказал это.
