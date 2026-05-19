  • Генич о Батракове: «ПСЖ» мониторит все рынки. Скаут подумает: «Надо ли брать еще одного парня из России?». Есть такой же, только не за 15 млн евро, а за 7 млн, еще и из Чехии»
Константин Генич: у меня ощущение, что нет контакта между «ПСЖ» и Батраковым.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«Почему я не верю в отъезд Батракова? Такие клубы, как «ПСЖ», мониторят все рынки. Они ставят фильтры: до 21 года, центральный полузащитник, Восточная Европа, статистика.

В «ПСЖ» смотрят и думают: «Ничего себе, у него два года подряд 20+ баллов по системе «гол+пас». И отправляют какого-нибудь скаута.

А тот приедет обратно и подумает: «Надо ли брать еще одного парня из России?» Есть точно такой же, только не за 15 миллионов евро, а за 7 млн. Еще и из Чехии.

Конечно, если только наши агенты не сработают и не убедят Кампуша взять Батракова. Но вы думаете, Алексей надолго задержится в «ПСЖ»? Он бриллиантище, но я еще не насмотрелся на его игру здесь.

Если это будет «ПСЖ» – аплодисменты, куда бы его ни отдали в аренду.

Но будто сейчас идет манипуляция и наброс на «Локомотив», что сейчас Батракова заберут за 16 млн. У меня ощущение, что нет никакого контакта», – сказал Константин Генич в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

В чехии среди бомбардиров нет никого младше 26ти лет. Там заслуженные ребята типа Кухты и Хараслина или просто местные ноунеймы с 10-13 голами за сезон. Послабее Соболева даже. Чтобы игрок в 20 лет делал 20+ баллов по Г+П в течение двух сезонов к ряду - это всегда заметное событие. Хоть в Чехии, хоть в Сербии, хоть в Хорватии, хоть в Румынии или Болгарии. Из последних, к примеру, Лука Йович, который уехал в Бенфику, а затем в Реал, в Сербии забил 5 и 6 голов соответственно в своих первых двух сезонах. Будучи чистым нападающим. Влахович из Юве - забил 1 гол за два сезона, прежде чем уехать в Фиорентину :) Батурина - довольно большая звезда по меркам Хорватии и вообще один из самых перспективных игроков европы - делал несколько лет по 10-15 по Г+П и это привлекло к нему внимание ВСЕХ европейских скаутов. В Чехии был суперзвезда местная - Хложек. Уехал в Баер. Вот у него как раз было 20 по Г+П два сезона подряд. Ну так и за ним тоже вся европа следила и поехал он в Баер. Короче, 20 по Г+П два года подряд до 20ти лет - это гарантированный билет в сильную европейскую команду. Другое дело, ехать сразу в основу просто приличного клуба или на скамейку в гранд - тут уже дело такое. Варианты есть, можно выбрать и то и другое.
NoThanks
Приятно читать эрудированных людей, да еще и выводы не на воздухе основывающих! В отличие от Гейнича.)
NoThanks
Очевидно, что Чехия названа чисто как гипотетический пример.
Во-первых, парень с такой статистикой из Чехии за 7 млн тоже не поедет. Во-вторых, все же 15 млн - это для ПСЖ копейки, они Мбаппе больше до сих пор платят. Вполне могут купить и кинуть в аренду, например, в Германию. Как это было с Симонсом.
А есть ли такой парень из Чехии? К 21 году 2 сезона подряд >20 по гол+пас с не самыми мастеровитыми партнерами - это действительно впечатляет не только в контексте РПЛ
Комментарий скрыт
Так приведи пример такого парня из чехии. Че за воздух
Ну наверное Чехия это условно сказано
Ну пусть из любого другого пример приведёт. А пока что он просто пустослов
Интересно, а Комо в нем не заинтересован? Там как раз Нико Пас уходит, и в футбол, который ставит Фабрегас, Батраков отлично вписался бы. Да и отступные довольно маленькие, а у Комо самые богатые владельцы в Серии А
Комо как раз таки действительно интересуется батраковым .
Кто знает, что за футболист такой же за 7 миллионов в Чехии?))

Комличенко в Чехии божил, если не изменяет мне память, но в РФ он лютая деревяшка
29 мячей в 32 матчах в сезоне 2019, знать не знал что деревяха так мог!
Ну так и не набрасывай сам.
Это не так работает. Гол + пас смотрят футбольные зрители и эксперты с Матч-ТВ.

Профессионалы в аналитических сервисах смотрят сотни параметров после матчей и тренировок, обращая внимание на скорость, дриблинг, обводки, пробег и другие второстепенные составляющие. Всем нужен быстрый, техничный, обводящий и протаскивающий мяч полузащитник. Если он ещё и бьет отлично - предложения точно есть и будут.

По тем параметрам, которые я описал, сейчас в мире не так много игроков. Нераскрученных мало. Тех, кого можно выкупить - единицы.

Там так устроено, что раньше решали скауты, а теперь Батраков маячит перед глазами как хорошее предложение у каждого второго скаута Европы именно из-за чумового дриблинга, возраста, хороших обводок и удара. Это как в FM искать игроков - все будут нарываться на примерно одних и тех же ребят, если ищут хорошего флангового игрока в каком-то бюджете.

Поэтому Батраков скорее всего уедет. Он с точки зрения детальной статистики один из лучших вариантов, которых можно купить. Если он не нужен ПСЖ, то понадобится десяткам других клубов в мире. "Есть такой же парень из Чехии" - такой же парень из Чехии, если он и есть, то тоже находится в коротком тир-листе 50 клубов Европы. Нет такого количества супер-одаренных футболистов с таким набором качеств и статой в европе, чтобы их хотя бы 10 набралось и можно было бы купить дешевле 30-40 млн евро.

PS В этом и загадка провала селекции цска. Найти Милоша Красича первым и без конкуренции со стороны десятков других клубов в 2020+ году невозможно. Он настолько бы выделялся по статистике и через сервисы, что в Войводину пришло бы за одно трансферное окно десятки предложений. А тогда качественный скаут решал и определял всё. Теперь это не так.
последний абзац с очень интересной мыслью.

получается, что развитие метрик и статы негативно повлияло на "маленькие" клубы, так как стало сложнее урвать таланта. сейчас все всё видят и ни от кого не скрыть "Красича"

спасибо за мысль (без иронии), она такая простая, но до нее надо было дойти
Это лишь мое предположение, поскольку в шкуре Гинера я не находился и не знаю, может быть там были ещё факторы.

Красич сейчас получит первый взрослый контракт
Через год переедет в Лейпциг, его отдадут в аренду в какой-нибудь Кёльн
Через два года будет играть в Боруссии или топ-3 Серии А

Я всегда любил статистику и уважал тех, кто пытается строить Манибол. Но мне кажется, что сейчас Лестер-чемпион просто невозможен.

Тем интереснее смотреть, что ряд клубов нацелился на Азию. Мне кажется, что есть клубы где чуть ли не делегации японцев - их неохотно берут, но для среднего клуба это хороший шанс заработать.

Тот же Хусанов - хороший пример, где французы находят узбекского паренька из белорусской лиги. Кто-то реально думает, что у них скауты смотрят игры Энергетика-ГБУ? Они просто рискнули, глядя на цифры. Ну посмотрели его потом, может быть, поговорили с семьей. Но там 100% цифры решили.
Скажу больше, если будет один 20лет из Чехии (а это чем послабее РПЛ) 20 г+п за 7 млн и один из России с такими же параметрами за 15 млн...

...то МанСити купят обоих, отдадут в аренду и будут следить за прогрессом.

У кого сильнее будет прогресс - получит шанс в основе, послабее - продадут с прибылью в клубы попроще.
Совсем не попали - спишут на убытки.

Даже если один из пяти таких проспектов по 15 млн евро дорастет до основы топ-клуба, это уже отличный результат, даже если все остальные будут списаны в расходы полностью, а не проданы.
что за чушь? кто там в Чехии играет на уровне Батракова? НИКТО в его возрасте.
не говоря уже о том, что чемпионат Чехии слабее РПЛ сейчас 100%
А ты следишь за чемпионатом чехии?
Это у нас батраков первый парень на древне,лучше всех русских на голову. А глобально кто он? Пыль
ну следить за ним не надо, но достаточно открыть статистику за пару последних лет и увидеть что никакой игрок моложе 25+ там больше 10г+п не делал, может с кубком хз... но так не видно вроде)
Ну 15 млн для вариации с лавки -вообще смех для ПСЖ.А с учетом того,что немецкие и англ клубы сами себя вычеркнули из этого рынка,то вариант для ПСЖ -абсолютно рабочий.Никто же не берет его для игры в основе в лч.Даже если местных афрофранцузов напряжет на ежедневых тренировках,то уже для ПСЖ это будет удовлтеворительно
