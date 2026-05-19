Генич о Батракове: «ПСЖ» мониторит все рынки. Скаут подумает: «Надо ли брать еще одного парня из России?». Есть такой же, только не за 15 млн евро, а за 7 млн, еще и из Чехии»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.
«Почему я не верю в отъезд Батракова? Такие клубы, как «ПСЖ», мониторят все рынки. Они ставят фильтры: до 21 года, центральный полузащитник, Восточная Европа, статистика.
В «ПСЖ» смотрят и думают: «Ничего себе, у него два года подряд 20+ баллов по системе «гол+пас». И отправляют какого-нибудь скаута.
А тот приедет обратно и подумает: «Надо ли брать еще одного парня из России?» Есть точно такой же, только не за 15 миллионов евро, а за 7 млн. Еще и из Чехии.
Конечно, если только наши агенты не сработают и не убедят Кампуша взять Батракова. Но вы думаете, Алексей надолго задержится в «ПСЖ»? Он бриллиантище, но я еще не насмотрелся на его игру здесь.
Если это будет «ПСЖ» – аплодисменты, куда бы его ни отдали в аренду.
Но будто сейчас идет манипуляция и наброс на «Локомотив», что сейчас Батракова заберут за 16 млн. У меня ощущение, что нет никакого контакта», – сказал Константин Генич в подкасте «Премьер-лига несправедливости».
Комличенко в Чехии божил, если не изменяет мне память, но в РФ он лютая деревяшка
Профессионалы в аналитических сервисах смотрят сотни параметров после матчей и тренировок, обращая внимание на скорость, дриблинг, обводки, пробег и другие второстепенные составляющие. Всем нужен быстрый, техничный, обводящий и протаскивающий мяч полузащитник. Если он ещё и бьет отлично - предложения точно есть и будут.
По тем параметрам, которые я описал, сейчас в мире не так много игроков. Нераскрученных мало. Тех, кого можно выкупить - единицы.
Там так устроено, что раньше решали скауты, а теперь Батраков маячит перед глазами как хорошее предложение у каждого второго скаута Европы именно из-за чумового дриблинга, возраста, хороших обводок и удара. Это как в FM искать игроков - все будут нарываться на примерно одних и тех же ребят, если ищут хорошего флангового игрока в каком-то бюджете.
Поэтому Батраков скорее всего уедет. Он с точки зрения детальной статистики один из лучших вариантов, которых можно купить. Если он не нужен ПСЖ, то понадобится десяткам других клубов в мире. "Есть такой же парень из Чехии" - такой же парень из Чехии, если он и есть, то тоже находится в коротком тир-листе 50 клубов Европы. Нет такого количества супер-одаренных футболистов с таким набором качеств и статой в европе, чтобы их хотя бы 10 набралось и можно было бы купить дешевле 30-40 млн евро.
PS В этом и загадка провала селекции цска. Найти Милоша Красича первым и без конкуренции со стороны десятков других клубов в 2020+ году невозможно. Он настолько бы выделялся по статистике и через сервисы, что в Войводину пришло бы за одно трансферное окно десятки предложений. А тогда качественный скаут решал и определял всё. Теперь это не так.
получается, что развитие метрик и статы негативно повлияло на "маленькие" клубы, так как стало сложнее урвать таланта. сейчас все всё видят и ни от кого не скрыть "Красича"
спасибо за мысль (без иронии), она такая простая, но до нее надо было дойти
Красич сейчас получит первый взрослый контракт
Через год переедет в Лейпциг, его отдадут в аренду в какой-нибудь Кёльн
Через два года будет играть в Боруссии или топ-3 Серии А
Я всегда любил статистику и уважал тех, кто пытается строить Манибол. Но мне кажется, что сейчас Лестер-чемпион просто невозможен.
Тем интереснее смотреть, что ряд клубов нацелился на Азию. Мне кажется, что есть клубы где чуть ли не делегации японцев - их неохотно берут, но для среднего клуба это хороший шанс заработать.
Тот же Хусанов - хороший пример, где французы находят узбекского паренька из белорусской лиги. Кто-то реально думает, что у них скауты смотрят игры Энергетика-ГБУ? Они просто рискнули, глядя на цифры. Ну посмотрели его потом, может быть, поговорили с семьей. Но там 100% цифры решили.
...то МанСити купят обоих, отдадут в аренду и будут следить за прогрессом.
У кого сильнее будет прогресс - получит шанс в основе, послабее - продадут с прибылью в клубы попроще.
Совсем не попали - спишут на убытки.
Даже если один из пяти таких проспектов по 15 млн евро дорастет до основы топ-клуба, это уже отличный результат, даже если все остальные будут списаны в расходы полностью, а не проданы.
не говоря уже о том, что чемпионат Чехии слабее РПЛ сейчас 100%
Это у нас батраков первый парень на древне,лучше всех русских на голову. А глобально кто он? Пыль