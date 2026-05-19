Генич о Батракове: «ПСЖ» мониторит все рынки. Скаут подумает: «Надо ли брать еще одного парня из России?». Есть такой же, только не за 15 млн евро, а за 7 млн, еще и из Чехии»

Константин Генич: у меня ощущение, что нет контакта между «ПСЖ» и Батраковым.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива » Алексею Батракову.

«Почему я не верю в отъезд Батракова? Такие клубы, как «ПСЖ », мониторят все рынки. Они ставят фильтры: до 21 года, центральный полузащитник, Восточная Европа, статистика.

В «ПСЖ» смотрят и думают: «Ничего себе, у него два года подряд 20+ баллов по системе «гол+пас». И отправляют какого-нибудь скаута.

А тот приедет обратно и подумает: «Надо ли брать еще одного парня из России?» Есть точно такой же, только не за 15 миллионов евро, а за 7 млн. Еще и из Чехии.

Конечно, если только наши агенты не сработают и не убедят Кампуша взять Батракова. Но вы думаете, Алексей надолго задержится в «ПСЖ»? Он бриллиантище, но я еще не насмотрелся на его игру здесь.

Если это будет «ПСЖ» – аплодисменты, куда бы его ни отдали в аренду.

Но будто сейчас идет манипуляция и наброс на «Локомотив», что сейчас Батракова заберут за 16 млн. У меня ощущение, что нет никакого контакта», – сказал Константин Генич в подкасте «Премьер-лига несправедливости».