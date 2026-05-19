Мареска подпишет контракт с «Ман Сити» на 3 года. Клуб и тренер устно договорились (Фабрицио Романо)

Энцо Мареска заменит Пепа Гвардиолу в «Манчестер Сити».

Английский клуб и 46-летний специалист достигли полного устного соглашения о контракте, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Мареска подпишет с «горожанами» договор на три года и заменит Пепа Гвардиолу во главе клуба.

Итальянец ранее возглавлял «Челси », в котором работал с июля 2024 года по январь 2026 года. Мареска также работал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда выиграла 20 трофеев.