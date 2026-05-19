  • Мареска подпишет контракт с «Ман Сити» на 3 года. Клуб и тренер устно договорились (Фабрицио Романо)
Энцо Мареска станет новым главным тренером «Манчестер Сити».

Английский клуб и 46-летний специалист достигли полного устного соглашения о контракте, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Мареска подпишет с «горожанами» договор на три года и заменит Пепа Гвардиолу во главе клуба.

Итальянец ранее возглавлял «Челси», в котором работал с июля 2024 года по январь 2026 года. Мареска также работал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда выиграла 20 трофеев.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37311 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии

Лысого на лысого.
ОтветЕвгений Сидоров
Гоняют лысых
ОтветMarcus-light
Ржу во весь голос 🤣🤣🤣
Мда, Мареске придется выпрыгнуть из штанов, чтобы доказать, что достоин наследства предшественника.
Ответserginn
Последние 2 сезона МС он вполне может перекрыть.
Ответserginn
На багаже может сезончик зацепить, как Слот например
Круговорот лысых шарлатанов в АПЛ
У Сити теперь появится преданный поклонник Должун - личный фанат Юморески 😆
ОтветАкер
Тяжело ему будет разрываться между Арсеналом и Сити(
ОтветTravis Henderson
Ну Арсенал все-таки важнее ему. Вспомнить только как он желал их победы в ЛЧ да и, наверное, сейчас не прочь. А Сити будет для души чисто из-за любимого Марески. 😆
Ман Сити стоит боятся ипсвича и фулхэма
ОтветEvgen_Hazard
Им много кого придется бояться в этом сезоне, когда уходит такая глыба как Пеп, любому преемнику в период перестройки клуба с большой долей вероятности будет тяжело
ОтветEvgen_Hazard
А ещё, что Юмореска в один день получит предложение от Барселоны условной, и, чтоб спасти резюме, начнёт бегать от журналистов и сабоитировать увольнение. 😆
Не зря в ноябре-декабре ножками топал
Не завидую болелам Сити. Темные времена настают для клуба
ОтветИван Никулин_1116720319
По моему у big 6 у всех уже наступили или наступают эти времена!
Интересно куда теперь Пеп...
ОтветДмитрий Пакунов
Отдыхать скорее всего какое то время
ОтветДмитрий Пакунов
Возможно, возьмет перерыв и отдохнет.
Возможно, начнет тренировать сборную какую-нибудь: вроде бы ходили слухи о сборной Италии - не чужая для него страна все таки.

Пеп столько всего добился, что может себе позволить любой исход )
Ну всё, сити по наклонной.
Мареска похож на Пепа: тот же рост, такая же лысина, такая же бородка-эспаньолка. Руководство надеется, что никто не заметит подмены. Правда, 3 года - как сказать... Вот Росеньор подписывал контракт с "Челси" на 5 лет, вроде. А тут - на 3 года.......
