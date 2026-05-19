  • Геннадий Орлов: «Зенит» – это визитная карточка Санкт-Петербурга. Хорошо, что держат марку. Мы обыграли всю Москву и Краснодар. Законное чемпионство»
Геннадий Орлов: «Зенит» – это визитная карточка Санкт-Петербурга. Хорошо, что держат марку. Мы обыграли всю Москву и Краснодар. Законное чемпионство»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о чемпионстве «Зенита» в сезона Мир РПЛ.

Петербургский клуб под руководством тренера Сергея Семака победил в седьмой раз за последние восемь сезонов.

«Я поздравляю всех болельщиков «Зенита» и жителей Санкт-Петербурга! «Зенит» – это визитная карточка города. И очень хорошо, что они держат марку.

Самый главный итог, что «Зенит» обыграл все команды, с которыми боролся за медали. По сумме двух матчей и «Краснодар» обыграли, и «Спартак», и «Локомотив», и ЦСКА, и «Динамо».

Мы обыграли всю Москву и Краснодар. Поэтому законное чемпионство», – сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Визитная карточка Петербурга это Эрмитаж, Русский музей, Дворцовая площадь и прочая архитектура.
Зенит вааще никому не интересен.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
А давайте об этом в 4х часовой очереди в Русский музей спросим? Или у других 12и млн туристов, посещающих Питер ежегодно.
Конечно, победителей не судят. И все же стать чемпионом «Зениту» помог «Краснодар», проиграв «Динамо». Честно признаемся, мало кто ожидал, что «Краснодар» потеряет очки в том матче.
то же можно было бы сказать и о Краснодаре, если б он выиграл.
Честно признаемся, мало кто ожидал что Зенит проиграет Оренбургу.
Неудачное сравнение. «Краснодар» возглавлял турнирную таблицу на протяжении практически всего чемпионата. Это раз. Я, в отличие от Вас, нейтральный болельщик. Это два. «Зенит» интересен намного большему числу людей, чем Русский музей». Вы серьезно?! Вы действительно из Питера? Это три.
Визитная карточка Петербурга - комплексы перед Москвой
Комментарий скрыт
Активная не любовь к взбесившийся с жиру Москве и зажравшимся мАсквичам, переходящая в ненависть - вот визитная карточка всей страны
Зенит - это визитная карточка Озерного кооператива
Это игрушка Миллера
Москва помогла Зениту стать чемпионом, если что. И сами не ожидали, скорее всего. 😊Надо признать, тухленькое чемпионство. Но победителей не судят.
Точно не судят? Торпедо подтвердит? :)
Гена не знает уже, как оправдаться за такие медальки. Да видели все, как вы от Локо отскакивали, как судья не удалял вендела с соболевым. Победители, блин. В следующем сезоне всеми любимый слоган из четырех слов будет еще громче звучать на трибунах страны.
Ужеб сидели там тихо, как мыши и помалкивали! В наглую, миллиарды бюджетных денег из госкомпании, херачут в этот Зенит каждый год!
Нынешний, самый позорный титул.
Правильно, на герб Питера поместить Вендела, Барриоса,... не забыть Халка
Эти достойные петербуржцы окружили Миллера, и вся эта братия приветствует из окна Лахта-центра держателей акций Газпром, пришедших поинтересоваться дивидендами.
Последние три чемпионата РПЛ - лотерея до последнего тура, кто станет чемпионом: Краснодар или Зенит (плюс, Динамо Лички). Чемпионской игры не показали обе команды. Зенит плохо сыграл с Локомотивом на выезде, мог и проиграть, забей Комличенко на последней минуте. Ну а Краснодар оступился с Динамо, может, роковым моментом был предыдущий матч на кубке с ними же. Динамо показало характер, хотя и доля везения там присутствовала.
