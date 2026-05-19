Геннадий Орлов: «Зенит» – это визитная карточка Санкт-Петербурга. Хорошо, что держат марку. Мы обыграли всю Москву и Краснодар. Законное чемпионство»
Комментатор Геннадий Орлов высказался о чемпионстве «Зенита» в сезона Мир РПЛ.
Петербургский клуб под руководством тренера Сергея Семака победил в седьмой раз за последние восемь сезонов.
«Я поздравляю всех болельщиков «Зенита» и жителей Санкт-Петербурга! «Зенит» – это визитная карточка города. И очень хорошо, что они держат марку.
Самый главный итог, что «Зенит» обыграл все команды, с которыми боролся за медали. По сумме двух матчей и «Краснодар» обыграли, и «Спартак», и «Локомотив», и ЦСКА, и «Динамо».
Мы обыграли всю Москву и Краснодар. Поэтому законное чемпионство», – сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Зенит вааще никому не интересен.
Честно признаемся, мало кто ожидал что Зенит проиграет Оренбургу.