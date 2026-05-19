  • Луис Энрике о попадании в состав Бразилии на ЧМ-2026: «Сбывшаяся мечта. Вижу мальчика из Вали‑ду‑Карангола, который бегал за мячом, не представляя, насколько долгим будет путь впереди»
Вингер «Зенита» Луис Энрике отреагировал на попадание в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026.

«Носить футболку сборной Бразилии всегда имело для меня особое значение. Невозможно объяснить ощущение, когда представляешь нашу страну и наш народ.

Когда я оглядываюсь назад, я вижу того мальчика из Вали‑ду‑Карангола, в Петрополисе, в глубинке штата Рио‑де‑Жанейро, который бегал за мячом, даже не представляя, насколько долгим будет путь впереди.

Я вижу трудности, дни вдали от дома, моменты сомнений, жертвы моей семьи и все, через что мне пришлось пройти, чтобы продолжать верить.

Каждый шаг моего пути имел огромную значимость. Я горжусь своей историей, своими корнями и каждым человеком, который был рядом со мной на этом пути.

Мальчик из Вали‑ду‑Карангола все еще живет внутри меня – теперь он переживает то, что останется с ним на всю жизнь. Еще одна сбывшаяся мечта», – написал Луис Энрике.

26 таких высказывании теперь будут от каждого бразильца, как они играли босиком в фавеллах, под обстрелом пуль наркобаронов?
Было бы прикольно если бы кто-то написал "вижу этого мальчика, смотрящего из отцовского Бентли на босых детишек, игравших в футбол. Я понимал насколько они бедны и раскидывал скитлс по полю чтобы хоть как-то подсластить их жизнь"
Алиссон из обеспеченной семьи, так что 26 высказываний точно не будет.
поздравляю Сантоса и Луис Энрике... вот вам и РПЛ, и Зенит, запросто можно попадать из РПЛ в топовые сборные мира, в частности, в сборную Бразилии, и не просто попадать, а ехать с ней на ЧМ... жаль, что Вендела не взяли, но видимо на его позиции конкуренция слишком убойная... посрамили тех экспертов, которые орали, что из РПЛ невозможно попасть в топовые сборные
Комментарий скрыт
Без злобы. На что претендует эта сборная на этом мундиале? На последнем тоже не топовая выиграла его. Но там, извините, хотя бы один волшебник в составе был
Они с Винисиусом спросили у одного и того же ИИ
Все Агутина вспоминают, что ли.

Полдень, жаркий полдень, город и в порту причал
Босоногий мальчик тарантеллу танцевал
И толпа прохожих разных кож, и вер, и стран
Разноцветные монеты сыпала к ногам
Удачи, Луис, зажги на ЧМ!
интересно, а чем он сильнее Антони ? который в еврокубках играет, лидер более сильной команды из более сильного чемпионата вроде как. Если по Сантосу понятно, там выжженная земля на этой позиции после Марсело, то вингеров у Бразилии есть вроде как
Оборонятся не брезгует
нууу сомнительно, если бы он хорошо оборонялся, Дркушича бы не приходилось ставить правым защитником
Без Кукуяна и Карасева тяжело будет на ЧМ.
Это без тех, что не дали пенальти за удар Соболева по лицу и "лево" удалили Педро? Без них полегче будет!
Топ бразилы теперь охотно поедут в рпл
"Эй мальчик, спрайта принеси, мы на чм летим" (с)

Дуглас и Энрике из «Зенита», Неймар, Винисиус, Рафинья, Каземиро, Эндрик, Кунья, Габриэл, Маркиньос, Алиссон – в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2026
