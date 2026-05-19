Луис Энрике о попадании в состав Бразилии на ЧМ-2026: «Сбывшаяся мечта. Вижу мальчика из Вали‑ду‑Карангола, который бегал за мячом, не представляя, насколько долгим будет путь впереди»
Вингер «Зенита» Луис Энрике отреагировал на попадание в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026.
«Носить футболку сборной Бразилии всегда имело для меня особое значение. Невозможно объяснить ощущение, когда представляешь нашу страну и наш народ.
Когда я оглядываюсь назад, я вижу того мальчика из Вали‑ду‑Карангола, в Петрополисе, в глубинке штата Рио‑де‑Жанейро, который бегал за мячом, даже не представляя, насколько долгим будет путь впереди.
Я вижу трудности, дни вдали от дома, моменты сомнений, жертвы моей семьи и все, через что мне пришлось пройти, чтобы продолжать верить.
Каждый шаг моего пути имел огромную значимость. Я горжусь своей историей, своими корнями и каждым человеком, который был рядом со мной на этом пути.
Мальчик из Вали‑ду‑Карангола все еще живет внутри меня – теперь он переживает то, что останется с ним на всю жизнь. Еще одна сбывшаяся мечта», – написал Луис Энрике.
