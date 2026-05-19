  • Губерниев считает Талалаева лучшим тренером сезона РПЛ: «Балтика» заняла 6-е место – этого мало, что ли? Надо спокойнее стать и послушать советов от Радимова – и будет отлично!»
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал Андрея Талалаева лучшим тренером сезона Мир РПЛ.

«Балтика» под руководством специалиста набрала 46 очков в 30 матчах и заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата.

«Лучший тренер чемпионата – Талалаев. «Балтика» заняла шестое место – этого мало, что ли? Понятно, что все ждали яркой борьбы за бронзу.

Но по своим решениям, методике, своей харизме… Ему надо только чуть спокойнее стать и послушать пару советов от Радимова – и все будет вообще отлично!» – сказал Дмитрий Губерниев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Быдлак быдлака видит издалека.
Да его в серьез думаешь кто-то воспринимает?)
Первое правило, когда хочешь кого-то успокоить - не говори успокойся! Мне кажется или Губер подливает масла в огонь? 😁
Губерниев:"Надо спокойнее стать и послушать советов от Радимова – и будет отлично!"
Талалаев:"Следи за языком!За языком следи,Димуль."
- Я тебе не друг, приятель!
- Ты мне не приятель, кореш!
- Я тебе не кореш, друг!
- Ты мне не друг, приятель!
- Я тебе не приятель, кореш!
- Ты мне не кореш, друг!
Интересно, только одного меня уже достал этот Губерниев своими "мудрыми" высказываниями? Когда наших биатлонистов наконец допустят к международным соревнованиям, чтобы Губер ушёл туда с головой и перестал комментировать футбол!
Губошлепу путь в Европу заказан.
Забавные комменты. Не нравится, не читай. Какие проблемы.
Радимов пусть попробует кроме молодежного Зенита и Зенита-2 где-то поработать сам и каких-то результатов достичь.
При всем тяжелом характере Талалаева у него портфолио солидное, столько лет в разных клубах работал, выводил несколько команд из ФНЛ в Премьер Лигу и в этом году неплохой результат с Балтикой.
Как раз портфолио то не очень - за 13 лет главным тренером 12 клубов. То есть, не более 2х сезонов
Стаж Радимова таков, что он в сумме бухал дольше чем работал ГТ.
Губерниев в своем стиле - демонстративный и нарочитый, провокационный вброс якобы остроумных оценок и суждений. Типичное хайпожорство ради саморекламы.
Губерниев уже второй раз его байтит, каков негодяй))))

То чувство, когда Дмитрий вытер об пол всю шайку ЧБД, и сделал это элегантно, и продолжает это делать, но с Талалаевым.
Балтика после зимней паузы на дистанции 11 туров всего 11 очков и это 13 место.На последок вообще серия из 4х поражений. Какой может быть лучший тренер сезона?Тогда за пол сезона Галактионова можно назвать он был в лидерах пол сезона, мог вообще на 1 месте уйти до зимней паузы
> Какой может быть лучший тренер сезона?
Чемпионат длится не 11 туров, а 30. Доброе утро.
Сезон начался ещё в июле а не весной
Тогда и Гусева надо нахваливать. Приняв. команду от Карпина, он на этих развалинах сумел набрать очков на четвёртое место, вроде так писали.
Третье, если за весну, 24 очка. А если с момента прихода, то вроде тоже третье, но это не точно.
Вот и я про это же.
Это даже при прочтении звучит как издёвка
Помнится это помело без костей Станковича ругал что тот не держит удар и поплыл, а тут быдло, но зато свое - лучший тренер РПЛ.
