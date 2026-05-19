Губерниев считает Талалаева лучшим тренером сезона РПЛ: «Балтика» заняла 6-е место – этого мало, что ли? Надо спокойнее стать и послушать советов от Радимова – и будет отлично!»
Дмитрий Губерниев: Талалаев – лучший тренер сезона РПЛ.
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал Андрея Талалаева лучшим тренером сезона Мир РПЛ.
«Балтика» под руководством специалиста набрала 46 очков в 30 матчах и заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата.
«Лучший тренер чемпионата – Талалаев. «Балтика» заняла шестое место – этого мало, что ли? Понятно, что все ждали яркой борьбы за бронзу.
Но по своим решениям, методике, своей харизме… Ему надо только чуть спокойнее стать и послушать пару советов от Радимова – и все будет вообще отлично!» – сказал Дмитрий Губерниев.
«Следи за языком!» Талалаев наехал на Радимова в прямом эфире – есть некая предыстория
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37309 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Никита Надёжин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Талалаев:"Следи за языком!За языком следи,Димуль."
- Ты мне не приятель, кореш!
- Я тебе не кореш, друг!
- Ты мне не друг, приятель!
- Я тебе не приятель, кореш!
- Ты мне не кореш, друг!
При всем тяжелом характере Талалаева у него портфолио солидное, столько лет в разных клубах работал, выводил несколько команд из ФНЛ в Премьер Лигу и в этом году неплохой результат с Балтикой.
То чувство, когда Дмитрий вытер об пол всю шайку ЧБД, и сделал это элегантно, и продолжает это делать, но с Талалаевым.
Чемпионат длится не 11 туров, а 30. Доброе утро.