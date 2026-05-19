Губерниев считает Талалаева лучшим тренером сезона РПЛ: «Балтика» заняла 6-е место – этого мало, что ли? Надо спокойнее стать и послушать советов от Радимова – и будет отлично!»

Дмитрий Губерниев: Талалаев – лучший тренер сезона РПЛ.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал Андрея Талалаева лучшим тренером сезона Мир РПЛ .

«Балтика » под руководством специалиста набрала 46 очков в 30 матчах и заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата.

«Лучший тренер чемпионата – Талалаев. «Балтика» заняла шестое место – этого мало, что ли? Понятно, что все ждали яркой борьбы за бронзу.

Но по своим решениям, методике, своей харизме… Ему надо только чуть спокойнее стать и послушать пару советов от Радимова – и все будет вообще отлично!» – сказал Дмитрий Губерниев.

«Следи за языком!» Талалаев наехал на Радимова в прямом эфире – есть некая предыстория