  • Глава «Локомотива» Нагорных о сезоне РПЛ: «Мы сделали максимум. Перед каждым знаковым матчем кого-то куда-то отправляли – Галактионова, гендиректора, меня. Не обращаем внимания»
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался после того, как команда заняла третье место в прошедшем сезоне Мир РПЛ.

– Есть ли шанс, что получится сохранить коллектив и в следующем сезоне претендовать на более высокие позиции?

– Мы реалисты, всегда должны стоять на твердой опоре, а не витать в облаках. Сегодня «Локомотив» сделал максимум – с тренерами, спортсменами и фанатами.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч с ЦСКА. Играли в гостях, но нам было комфортно. У «Локомотива» много поклонников – и в Москве, и в разных регионах страны. Думаю, получился маленький праздник.

Это не чемпионство, это бронза, но медаль – то, что заслужила команда с болельщиками.

– Бронза стала первой наградой Михаила Галактионова в РПЛ. Какую оценку вы поставите главному тренеру?

– Он проделывает хорошую работу со всеми специалистами: тренерским и медицинским штабами, физиологами, работниками клуба и базы. Хочу всем сказать спасибо!

– Как в руководстве реагировали на информацию, что Галактионов может уйти из «Локомотива»? В частности, появлялись разговоры и о ЦСКА.

– Слухи – это некая часть борьбы с клубом.

В течение всего сезона перед каждым знаковым матчем кого-то куда-то отправляли. И Галактионова, и генерального директора, и меня. Мы привыкли, не обращаем на это внимания, – сказал Юрий Нагорных.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ну молодцы, че? Заслужили бронзу. И радует, что много наших в составе. 👍 А Спартак знатно лоханулся. 😊
Купите хороших футболистов после продажи Батракова и Монтеса. И создайте уже нормальный селекционный отдел.
Походу PR бюджет в Локо совсем порезали, раз столько информационного мусора на него валится. Никто не работает со СМИ.
Материалы по теме
Ротенберг-младший может покинуть пост гендиректора «Локомотива». Он недоволен Галактионовым (Иван Карпов)
18 мая, 14:25
ЦСКА и «Локо» обсуждали переход Галактионова. Оба клуба не исключают такой сценарий («СЭ»)
5 мая, 14:01
