Глава «Локомотива» Нагорных о сезоне РПЛ: «Мы сделали максимум. Перед каждым знаковым матчем кого-то куда-то отправляли – Галактионова, гендиректора, меня. Не обращаем внимания»

Глава «Локомотива» Нагорных о сезоне РПЛ: мы сделали максимум.

Председатель совета директоров «Локомотива » Юрий Нагорных высказался после того, как команда заняла третье место в прошедшем сезоне Мир РПЛ .

– Есть ли шанс, что получится сохранить коллектив и в следующем сезоне претендовать на более высокие позиции?

– Мы реалисты, всегда должны стоять на твердой опоре, а не витать в облаках. Сегодня «Локомотив» сделал максимум – с тренерами, спортсменами и фанатами.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч с ЦСКА. Играли в гостях, но нам было комфортно. У «Локомотива» много поклонников – и в Москве, и в разных регионах страны. Думаю, получился маленький праздник.

Это не чемпионство, это бронза, но медаль – то, что заслужила команда с болельщиками.

– Бронза стала первой наградой Михаила Галактионова в РПЛ. Какую оценку вы поставите главному тренеру?

– Он проделывает хорошую работу со всеми специалистами: тренерским и медицинским штабами, физиологами, работниками клуба и базы. Хочу всем сказать спасибо!

– Как в руководстве реагировали на информацию, что Галактионов может уйти из «Локомотива»? В частности, появлялись разговоры и о ЦСКА.

– Слухи – это некая часть борьбы с клубом.

В течение всего сезона перед каждым знаковым матчем кого-то куда-то отправляли. И Галактионова, и генерального директора, и меня. Мы привыкли, не обращаем на это внимания, – сказал Юрий Нагорных.