  • Холанд, Бруну, Райс, Райя, Салиба, Бернарду и Игор Тиаго – в символической сборной сезона АПЛ по мнению Невилла
Гари Невилл назвал символическую сборную сезона АПЛ.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл опредил символическую сборную лучших футболистов сезона в АПЛ.

Вратарь: Давид Райя («Арсенал»)

Защитники: Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Габриэл Магальяэс (все – «Арсенал»), Нико О’Райли («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва, Антуан Семеньо (оба – «Манчестер Сити»).

Нападающие: Игор Тиаго («Брентфорд»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37308 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
бернарду за что? за нитье и мерзкую игру!
Чем запомнился Бернарду кроме как раздавать кринжовые интервью, ныть, падать от каждого касания и по крысиному бить сборников? Почему Собослаи нет вместо него? Игорёк то хорош но лучше оставить только Холланда и добавить парочку вингеров как Доку например, а так очень даже адекватная сборная
А мне очень понравился Мбемо. Настоящий зверь!
ОтветПлацкарт Вагоныч
2 ую половину сезона, после КА, уверенно проваливает.
