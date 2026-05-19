Холанд, Бруну, Райс, Райя, Салиба, Бернарду и Игор Тиаго – в символической сборной сезона АПЛ по мнению Невилла
Гари Невилл назвал символическую сборную сезона АПЛ.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл опредил символическую сборную лучших футболистов сезона в АПЛ.
Вратарь: Давид Райя («Арсенал»)
Защитники: Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Габриэл Магальяэс (все – «Арсенал»), Нико О’Райли («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва, Антуан Семеньо (оба – «Манчестер Сити»).
Нападающие: Игор Тиаго («Брентфорд»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
