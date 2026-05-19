  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анчелотти о Неймаре в сборной Бразилии: «Футбол – это не наука, у каждого может быть мнение. Он может привнести в команду свои качества, даже если сыграет всего минуту»
0

Анчелотти о Неймаре в сборной Бразилии: «Футбол – это не наука, у каждого может быть мнение. Он может привнести в команду свои качества, даже если сыграет всего минуту»

Карло Анчелотти высказался о вызове Неймара в состав сборной Бразилии.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти после объявления состава команды на ЧМ-2026 высказался касательно появления форварда Неймара в заявке.

«Футбол – это не точная наука. У каждого свое мнение. Нельзя сказать, что одно мнение неверно, а другое – верно.

У каждого может быть свое мнение и разные точки зрения. В данном случае решение должен принять я.

К счастью, сегодня никто не может сказать, что тренер был неправ. Нам придется подождать до конца июля. Тогда кто-нибудь обязательно скажет, был он прав или нет.

Мы выбрали Неймара не потому, что считаем его хорошим игроком, который может выйти на замену, а потому, что он может привнести в команду свои качества, даже если сыграет всего одну минуту.

Мы выбрали данных футболистов, потому что уверены, что они нам помогут», – сказал Карло Анчелотти.

Неймар едет на ЧМ! Но где Жоао Педро и Антони?

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37306 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Globo
logoКарло Анчелотти
logoСборная Бразилии по футболу
logoСантос
logoчемпионат мира
logoвысшая лига Бразилия
logoНеймар

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
В футболе все давно придумано
ОтветРустам Мусаев_1116188171
В футболе все давно придумано
С твоей фамилией опасно про царя шутить
ОтветРустам Мусаев_1116188171
В футболе все давно придумано
Нет. Целенаправленные выносы Сафонова в ауты в матче с ПСЖ - это недавняя придумка
Чисто ради пиара и лайков в Инсте вызвали
ОтветПобедитель по жизни_1117168002
Чисто ради пиара и лайков в Инсте вызвали
Вот к кому Царю нужно на стажировку ехать - с Карло поймут друг друга с полуслова! 😁
ОтветПобедитель по жизни_1117168002
Чисто ради пиара и лайков в Инсте вызвали
Артёмка, тут вроде новость не про сборную Португалии🤓
Не заслуживает Неймар сборной. Ни как основной, ни как запасной. "Мертвый" любитель покера показал просто нулевой футбол в Сантосе. Предпочтительнее было взять Ришарлисона, который, хотя бы, показывал хороший футбол в дохлом Тоттенхэме. А уж прокатить Жоао Педро в угоду Неймару, который еще 3 года назад закончил с футболом, вообще не поддается никакому объяснению.
ОтветYakub_Yar
Не заслуживает Неймар сборной. Ни как основной, ни как запасной. "Мертвый" любитель покера показал просто нулевой футбол в Сантосе. Предпочтительнее было взять Ришарлисона, который, хотя бы, показывал хороший футбол в дохлом Тоттенхэме. А уж прокатить Жоао Педро в угоду Неймару, который еще 3 года назад закончил с футболом, вообще не поддается никакому объяснению.
По Ришарлисону согласен. Мега пахарь
ОтветYakub_Yar
Не заслуживает Неймар сборной. Ни как основной, ни как запасной. "Мертвый" любитель покера показал просто нулевой футбол в Сантосе. Предпочтительнее было взять Ришарлисона, который, хотя бы, показывал хороший футбол в дохлом Тоттенхэме. А уж прокатить Жоао Педро в угоду Неймару, который еще 3 года назад закончил с футболом, вообще не поддается никакому объяснению.
Это преступление против футбола.
ну попросили на самом высоком уровне, бывает, чего уж.
Карло и с Берлускони, и с Пересом ужился, чего на старости было бы дергаться
Думаю Неймар был бы намного полезнее на ЧМ - 2010, чем сейчас. Хотя время покажет, вдруг покажет магию, что умел делать.
Думаю, его попросили.. Ему не простили бы в случае провала.. В конце концов его можно и не ставить в старт.. Чистая психология.. Но Жоао Педру он зря не взял.. ☝️
А чего Тьяго Силву не вызвал? Говорил же, что позовёт
ОтветAlexander S
А чего Тьяго Силву не вызвал? Говорил же, что позовёт
Сказал, что сам посыпет поле песком
ОтветMarky777
Сказал, что сам посыпет поле песком
Ну такое себе. Сначала говорить что позову, потом нет... Странно это всё
Да уж.. Но ведь чем-то же он руководствоваться?
очень сильная медийка у него, по фатку Анчи вынудили его вызвать
Неймар, Месси, Роналду, нужны на чм, в качестве туристов
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Какой ЧМ без Неймара?» Форвард выложил видео сразу после новости о вызове в сборную на ЧМ
18 мая, 23:04Видео
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
7 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
22 минуты назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
29 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
31 минуту назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
53 минуты назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
сегодня, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
9 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
16 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
39 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
47 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Рекомендуем