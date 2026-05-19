Анчелотти о Неймаре в сборной Бразилии: «Футбол – это не наука, у каждого может быть мнение. Он может привнести в команду свои качества, даже если сыграет всего минуту»

Карло Анчелотти высказался о вызове Неймара в состав сборной Бразилии.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти после объявления состава команды на ЧМ-2026 высказался касательно появления форварда Неймара в заявке.

«Футбол – это не точная наука. У каждого свое мнение. Нельзя сказать, что одно мнение неверно, а другое – верно.

У каждого может быть свое мнение и разные точки зрения. В данном случае решение должен принять я.

К счастью, сегодня никто не может сказать, что тренер был неправ. Нам придется подождать до конца июля. Тогда кто-нибудь обязательно скажет, был он прав или нет.

Мы выбрали Неймара не потому, что считаем его хорошим игроком, который может выйти на замену, а потому, что он может привнести в команду свои качества, даже если сыграет всего одну минуту.

Мы выбрали данных футболистов, потому что уверены, что они нам помогут», – сказал Карло Анчелотти.

Неймар едет на ЧМ! Но где Жоао Педро и Антони?