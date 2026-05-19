Мостовой о вылете «Пари НН» из РПЛ: «У них много нефутбольного – это основная проблема. Их немного за это наказали. Футбол ошибок не прощает»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о результате «Пари НН» по итогам прошедшего сезона Мир РПЛ.
Команда заняла 15-е место в чемпионате и вылетела в Лигу PARI. За три тура до завершения сезона клуб уволил Алексея Шпилевского и назначил Вадима Гаранина.
«Основная проблема «Пари НН» в том, что у них происходит много нефутбольного. Их немного за это наказали. Футбол ошибок не прощает.
«Сочи» жалко в том плане, что такой город, стадион. В концовке встрепенулись, но до этого потеряли слишком много очков. Все закономерно», – сказал Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Трибуны были красно-белые.
Хоть и болел против Спама, тогда для Локо нужно было), но все хорошо было, сидели и обсуждали футбол))