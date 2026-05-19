Мостовой о вылете «Пари НН» из РПЛ: «У них много нефутбольного – это основная проблема. Их немного за это наказали. Футбол ошибок не прощает»

Александр Мостовой: у «Пари НН» происходит много нефутбольного – это проблема.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о результате «Пари НН» по итогам прошедшего сезона Мир РПЛ .

Команда заняла 15-е место в чемпионате и вылетела в Лигу PARI. За три тура до завершения сезона клуб уволил Алексея Шпилевского и назначил Вадима Гаранина.

«Основная проблема «Пари НН » в том, что у них происходит много нефутбольного. Их немного за это наказали. Футбол ошибок не прощает.

«Сочи » жалко в том плане, что такой город, стадион. В концовке встрепенулись, но до этого потеряли слишком много очков. Все закономерно», – сказал Александр Мостовой .