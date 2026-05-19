Эндрик о попадании в состав Бразилии на ЧМ-2026: «Могу только благодарить Бога за этот момент. Мой первый чемпионат мира с величайшей командой в мире»

Эндрик оценил попадание в состав сборной Бразилии на ЧМ.

Форвард «Реала » Эндрик, выступавший на правах аренды за «Лиона » во второй половине сезона, высказался после включения в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026 .

«Спасибо, Бог, ты прекрасен! Мой первый чемпионат мира с величайшей командой в мире. Я могу только благодарить Бога за этот момент.

Теперь пришло время представлять нашу страну! Давайте вместе всегда выкладываться на полную!» – написал Эндрик .

Бразилец забил 5 голов и сделал 7 передач в 16 матчах Лиги 1 за «Лион».

