  Эндрик о попадании в состав Бразилии на ЧМ-2026: «Могу только благодарить Бога за этот момент. Мой первый чемпионат мира с величайшей командой в мире»
Эндрик о попадании в состав Бразилии на ЧМ-2026: «Могу только благодарить Бога за этот момент. Мой первый чемпионат мира с величайшей командой в мире»

Эндрик оценил попадание в состав сборной Бразилии на ЧМ.

Форвард «Реала» Эндрик, выступавший на правах аренды за «Лиона» во второй половине сезона, высказался после включения в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026.

«Спасибо, Бог, ты прекрасен! Мой первый чемпионат мира с величайшей командой в мире. Я могу только благодарить Бога за этот момент.

Теперь пришло время представлять нашу страну! Давайте вместе всегда выкладываться на полную!» – написал Эндрик.

Бразилец забил 5 голов и сделал 7 передач в 16 матчах Лиги 1 за «Лион».

Неймар едет на ЧМ! Но где Жоао Педро и Антони?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Эндрика в X
Молодец, не сдался и сделал всё, чтобы попасть на ЧМ
Из группы бы выйти величайшим...
Ответ pashajj
Да уж, Гаити бы обыграть…
Ответ pashajj
С новым форматом не выйти из группы будет трудно даже не выиграв ни одного матча (привет Португалия 2016)
За пол года обеспечил себе место. Педро , который весь сезон играл хорошо, не попал. Я вообще думаю, не вызов Педро не проблема, когда есть точно такой же Кунья. Нужно было еще одного центр форварда либо Ричардисона либо Леонардо или Педро из Фламенго.
Ответ rcdgkwhyxj
К тому же, Педро за сб. Бразилии до сих пор не забил ни 1 гола, поэтому истерия вокруг него не совсем понятна. В своё время Ромарио пролетел мимо ЧМ-02, Бензема - мимо ЧМ-18, и бразильцы и французы стали чемпионами мира.
Анчелотти: берёт Эндрика на ЧМ
Эндрик: Спасибо Богу...
Лавочник будет Эндрик,при живом Мбаппе в Реале ещё будет 5 лет на лавке
Ответ Евгений Павлюченко
Эндрик скорее всего со своей левой ногой пойдёт на правый фланг атаки, где раньше Родриго играл.
Ответ Всё такЪ
Там будет играть Рафик
Еще один Мальчик бегающий босиком по градом пуль на фавелах
Благодари Лион))
Благодарить надо Анчелотти...
