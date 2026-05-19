Юрий Семин: «Все время говорят: если «Зенит» выиграл, значит, судьи помогали. Но против них ошибок было больше, чем за них»

Юрий Семин: против «Зенита» было больше судейских ошибок, чем за них.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на фоне чемпионства «Зенита » в прошедшем сезоне Мир РПЛ ответил на вопрос о лучшем тренере чемпионата.

– А кто, на ваш взгляд, лучший тренер?

– Ну, лучший тренер, знаете, кто?

– Юрий Павлович Семин.

– Кто в турнирной таблице на первом месте, тот и лучший тренер. А так можно что угодно говорить.

Если еще один пример привести, как можно менять тренера в Нижнем Новгороде за три или четыре тура до конца?! Ну, что может сделать новый человек за это время? Ничего.

Другое дело, как вы того назначили. Те люди, которые назначили тренера в Нижнем Новгороде, наверное, должны нести ответственность. Откуда вы его взяли, почему, по каким параметрам вы его сюда привезли? Видите, какие две большие разницы.

В «Зените» не трогали Сергея Семака , а здесь они вылетают напрямую. Ну как так, Нижний Новгород вылетел, с таким стадионом…

– Да, жалко. Команда-то неплохая.

– Команда хорошая, много хороших игроков. Ну как можно было вылететь? Значит, руководителям надо признать свои ошибки.

Если пройтись по каждой команде, то можно найти и много других ошибок тренерского штаба. Больше ошибок, наверное, руководителей.

А вот «Зенит» сделал все правильно, и они стали чемпионом. Мы поздравляем «Зенит».

И еще. Все время говорят: если «Зенит» выиграл, значит, судьи помогали. Да вы реально посмотрите: количество ошибок против них, было больше, чем за них.

Судейские ошибки всегда бывают, но в данной ситуации было именно так, наоборот, против них ошибались много раз, – сказал Юрий Семин .