Юрий Семин: «Все время говорят: если «Зенит» выиграл, значит, судьи помогали. Но против них ошибок было больше, чем за них»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на фоне чемпионства «Зенита» в прошедшем сезоне Мир РПЛ ответил на вопрос о лучшем тренере чемпионата.
– А кто, на ваш взгляд, лучший тренер?
– Ну, лучший тренер, знаете, кто?
– Юрий Павлович Семин.
– Кто в турнирной таблице на первом месте, тот и лучший тренер. А так можно что угодно говорить.
Если еще один пример привести, как можно менять тренера в Нижнем Новгороде за три или четыре тура до конца?! Ну, что может сделать новый человек за это время? Ничего.
Другое дело, как вы того назначили. Те люди, которые назначили тренера в Нижнем Новгороде, наверное, должны нести ответственность. Откуда вы его взяли, почему, по каким параметрам вы его сюда привезли? Видите, какие две большие разницы.
В «Зените» не трогали Сергея Семака, а здесь они вылетают напрямую. Ну как так, Нижний Новгород вылетел, с таким стадионом…
– Да, жалко. Команда-то неплохая.
– Команда хорошая, много хороших игроков. Ну как можно было вылететь? Значит, руководителям надо признать свои ошибки.
Если пройтись по каждой команде, то можно найти и много других ошибок тренерского штаба. Больше ошибок, наверное, руководителей.
А вот «Зенит» сделал все правильно, и они стали чемпионом. Мы поздравляем «Зенит».
И еще. Все время говорят: если «Зенит» выиграл, значит, судьи помогали. Да вы реально посмотрите: количество ошибок против них, было больше, чем за них.
Судейские ошибки всегда бывают, но в данной ситуации было именно так, наоборот, против них ошибались много раз, – сказал Юрий Семин.
Оч адекватное мнение выдал
Вся Россия знает, что судейский проект в последних 2 сезонах - с отрывом Краснодар
Ничего против быков не имел, как и многие нейтральные болелы, но что видим, то и поём
А видим откровенные признаки кабинета и лояльности судейского корпуса, причём иногда до наглого, как вот сейчас на финал Танашева назначили))