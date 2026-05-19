  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юрий Семин: «Все время говорят: если «Зенит» выиграл, значит, судьи помогали. Но против них ошибок было больше, чем за них»
0

Юрий Семин: «Все время говорят: если «Зенит» выиграл, значит, судьи помогали. Но против них ошибок было больше, чем за них»

Юрий Семин: против «Зенита» было больше судейских ошибок, чем за них.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на фоне чемпионства «Зенита» в прошедшем сезоне Мир РПЛ ответил на вопрос о лучшем тренере чемпионата.

– А кто, на ваш взгляд, лучший тренер?

– Ну, лучший тренер, знаете, кто?

– Юрий Павлович Семин.

– Кто в турнирной таблице на первом месте, тот и лучший тренер. А так можно что угодно говорить.

Если еще один пример привести, как можно менять тренера в Нижнем Новгороде за три или четыре тура до конца?! Ну, что может сделать новый человек за это время? Ничего.

Другое дело, как вы того назначили. Те люди, которые назначили тренера в Нижнем Новгороде, наверное, должны нести ответственность. Откуда вы его взяли, почему, по каким параметрам вы его сюда привезли? Видите, какие две большие разницы.

В «Зените» не трогали Сергея Семака, а здесь они вылетают напрямую. Ну как так, Нижний Новгород вылетел, с таким стадионом…

– Да, жалко. Команда-то неплохая.

– Команда хорошая, много хороших игроков. Ну как можно было вылететь? Значит, руководителям надо признать свои ошибки.

Если пройтись по каждой команде, то можно найти и много других ошибок тренерского штаба. Больше ошибок, наверное, руководителей.

А вот «Зенит» сделал все правильно, и они стали чемпионом. Мы поздравляем «Зенит».

И еще. Все время говорят: если «Зенит» выиграл, значит, судьи помогали. Да вы реально посмотрите: количество ошибок против них, было больше, чем за них.

Судейские ошибки всегда бывают, но в данной ситуации было именно так, наоборот, против них ошибались много раз, – сказал Юрий Семин.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37304 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Комсомольская правда»
logoЮрий Семин
logoПари НН
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoсудьи

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Палыч уважаемый человек, знает что говорит.
Ответpashajj
Палыч уважаемый человек, знает что говорит.
Даже в Киеве уважали , сейчас уже открыто не скажут , как раньше
Ответpashajj
Палыч уважаемый человек, знает что говорит.
100%
Оч адекватное мнение выдал
Вся Россия знает, что судейский проект в последних 2 сезонах - с отрывом Краснодар
Ничего против быков не имел, как и многие нейтральные болелы, но что видим, то и поём
А видим откровенные признаки кабинета и лояльности судейского корпуса, причём иногда до наглого, как вот сейчас на финал Танашева назначили))
Это же серпом по яйцам всякой чепухе, 😂.
ОтветДмитрий9779
Это же серпом по яйцам всякой чепухе, 😂.
Только у них не было яичек никогда (
Надеюсь, Семин - это футбольный человек?
ОтветOblomov
Надеюсь, Семин - это футбольный человек?
Ну он 16 лет был футболистом, до царских стандартов не дотянул 9 лет
Хоть один адекват из москвабада
Ответсергей петров
Хоть один адекват из москвабада
Адвокат
Палыч базу выдал, будем откровенны.
Сейчас паства Борзыкина расскажет, что Палыч не прав
Юрий Павлович подрывает устои московских фундаментов. Скоро ли будет объявлен ренегатом?
Удар- щелчок по около футбольной школоте. Но отмороженным все равно пофиг. У них свои мантры на уме - «народность», «великость», доспехи прошлого, любимая «соска» о позоре российского футбола и байда «Газпром все купил».
Ну как так Палыч, правду говорить адептам 14 пенальти. Они еще не готовы, это слишком жестоко.
Ну вот хейтерам и конспирологам мнение уважаемого всеми суперпрофессионала, про которого даже враг не скажет, что его "Миллер купил", или ещё какую-нибудь подобную чушь, которую любят до истерики некоторые тут городить!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Руководители «Зенита» не пошли на смену Семака, а продолжали работать, поэтому и выиграли. Были более профессиональными во всех вопросах». Семин о чемпионстве клуба
18 мая, 13:43
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
6 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
21 минуту назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
28 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
30 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
52 минуты назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
сегодня, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
8 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
15 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
38 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
46 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Рекомендуем